Molnár Anikó üzent az őt betámadó rajongóknak: "Nem kell az utasítgatás!"

Molnár Anikó nem hagyta szó nélkül a rosszindulatú hozzászólásokat: TikTok-videóban vágott vissza azoknak, akik számonkérték rajta, miért nem ajándékozza el a megunt ruháit. Az egykori valóságshow-szereplő nemrég arról beszélt, hogy átválogatja a gardróbját, és a feleslegessé vált darabokat eladásra kínálja. A bejelentés azonban többeknél kiverte a biztosítékot, ők ugyanis úgy gondolták, inkább jótékony célra kellene felajánlania a ruhákat. Anikó most tiszta vizet öntött a pohárba.
A kommentelők egy része úgy vélte, az eladás helyett az adományozás lenne a helyes döntés. Anikó szerint azonban a bírálói nem ismerik a múltját, és fogalmuk sincs arról, mennyi alkalommal segített már másokon – akár embereken, akár állatokon.
„Valamelyik nap, körülbelül egy hete kiraktam, hogy majd a ruháimat szelektálom, és el akarom őket adni. Nagyon sokat rám írtatok, hogy miért nem ajándékozom el, meg miért nem adományozom el őket. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy nem tudjátok, mennyit adakoztam életemben már, és nem tudjátok, hogy ezek közül a ruhák közül adtam-e már oda embereknek. Tehát, megint egy olyan dolog, amibe az emberek szeretnek belepofázni, és nem értem igazából, hogy miért. Nagyon sokat adtam már életemben, adtam embereknek, állatoknak rengeteget, és az, hogy nem hirdettem, nem reklámoztam, az egy dolog, de ez nem azt jelenti, hogy nem adok” – magyarázta Molnár Anikó TikTok-videójában.
Az egykori realitysztár azt is világossá tette, hogy melyek azok a ruhái, amelyeket mindenképpen eladna. Vannak ugyanis olyan, alig használt holmijai, amelyekért annak idején komoly összeget fizetett, és ezeket inkább értékesítené.
„Mondok egy példát: van olyan ruhám, amit két évvel ezelőtt vettem magamnak, és 50.000 forint volt. Ezt nyilván nem szeretném elajándékozni, hanem ezt el fogom adni. Lehet, hogy féláron, de azért nekem is van bőven kiről gondoskodnom, szóval persze, ami olyan, azt oda fogom adni ajándékba, de azért a drágán vásárolt, alig hordott, szinte új ruhákat, nem feltétlenül fogom odaadni ajándékba, hiszen én sem ajándékba kaptam őket.”
Anikó szerint sokan úgy érzik, joguk van beleszólni mások döntéseibe, miközben nem ismerik a teljes történetet.
Én sem mondom meg másnak, hogy mit mennyiért adjon oda, de nagyon sok ember feljogosítva érzi magát, hogy engem utasítgasson, meg dirigáljon. Most megkérdezném őket, hogy ők mennyit adtak világ életükben embereknek vagy állatoknak?
– tette fel a költői kérdést Anikó.
A videóban arra is kitért, hogy az élete korántsem volt mindig gondtalan, ráadásul most sem áll túl jól a szénája.
„Nekem sem ment mindig jól, most is pontosan tudjátok, mert beszéltem róla, hogy milyen milliós mínuszba rakott a volt könyvelőm, úgyhogy szerintem ez megint egy olyan téma, hogy ezt majd én eldöntöm, és nem kell a jó tanács, nem kell az utasítgatás, úgyis a saját fejem után fogok menni.”
Anikó végül azoknak is üzent, akik a külföldre költözési tervei miatt támadják, és azt kívánják neki, hogy minél hamarabb tűnjön el az országból.
„Úgyhogy tényleg, a magatok dolgával foglalkozzatok, ha meg mondjuk a külföldre költözésemmel kapcsolatban valaki azt írja, hogy menjél már, induljál, jó messzire menjél, meg legalább megszabadulunk tőled, az tiltás gomb, az ilyenekre nem vagyok kíváncsi. Szóval, engem nem zavar az ő létezésük, és nem értem, hogy bizonyos embereket más ember létezése miért zavar.”
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