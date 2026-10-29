Molnár Anikó üzent az őt betámadó rajongóknak: "Nem kell az utasítgatás!"

Molnár Anikó nem hagyta szó nélkül a rosszindulatú hozzászólásokat: TikTok-videóban vágott vissza azoknak, akik számonkérték rajta, miért nem ajándékozza el a megunt ruháit. Az egykori valóságshow-szereplő nemrég arról beszélt, hogy átválogatja a gardróbját, és a feleslegessé vált darabokat eladásra kínálja. A bejelentés azonban többeknél kiverte a biztosítékot, ők ugyanis úgy gondolták, inkább jótékony célra kellene felajánlania a ruhákat. Anikó most tiszta vizet öntött a pohárba.

Molnár Anikó foglalkozását is sokan kritizálják (Fotó: YouTube)

Molnár Anikó korábbi posztjára érkeztek a támadások

A kommentelők egy része úgy vélte, az eladás helyett az adományozás lenne a helyes döntés. Anikó szerint azonban a bírálói nem ismerik a múltját, és fogalmuk sincs arról, mennyi alkalommal segített már másokon – akár embereken, akár állatokon.

„Valamelyik nap, körülbelül egy hete kiraktam, hogy majd a ruháimat szelektálom, és el akarom őket adni. Nagyon sokat rám írtatok, hogy miért nem ajándékozom el, meg miért nem adományozom el őket. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy nem tudjátok, mennyit adakoztam életemben már, és nem tudjátok, hogy ezek közül a ruhák közül adtam-e már oda embereknek. Tehát, megint egy olyan dolog, amibe az emberek szeretnek belepofázni, és nem értem igazából, hogy miért. Nagyon sokat adtam már életemben, adtam embereknek, állatoknak rengeteget, és az, hogy nem hirdettem, nem reklámoztam, az egy dolog, de ez nem azt jelenti, hogy nem adok” – magyarázta Molnár Anikó TikTok-videójában.

Az egykori realitysztár azt is világossá tette, hogy melyek azok a ruhái, amelyeket mindenképpen eladna. Vannak ugyanis olyan, alig használt holmijai, amelyekért annak idején komoly összeget fizetett, és ezeket inkább értékesítené.

„Mondok egy példát: van olyan ruhám, amit két évvel ezelőtt vettem magamnak, és 50.000 forint volt. Ezt nyilván nem szeretném elajándékozni, hanem ezt el fogom adni. Lehet, hogy féláron, de azért nekem is van bőven kiről gondoskodnom, szóval persze, ami olyan, azt oda fogom adni ajándékba, de azért a drágán vásárolt, alig hordott, szinte új ruhákat, nem feltétlenül fogom odaadni ajándékba, hiszen én sem ajándékba kaptam őket.”