Rémisztően élethű alak jelent meg egy magyar ház erkélyén

A halloweeni dekorációt a ház tulajdonosa a kisfiával közösen készítette, mivel a gyermek kedveli az ünnep hangulatát – írta a Beol.hu. A figurát úgy alakították ki, hogy illeszkedjen az épület homlokzatához.
A tulajdonos elmondása szerint nem számítottak arra, hogy alkotásuk ekkora érdeklődést vált ki. Az erkélyen elhelyezett alak mellett további dekorációk is erősítik a halloweeni hangulatot.
Az Árpád sori ház korábban egy ideig üresen állt, néhány éve azonban ismét lakják, és több felújítást is végeztek rajta. A munkák során igyekeznek megőrizni az épület szecessziós jellegét. A tulajdonos régi fényképeket is keres a házról, mert azok segítséget nyújthatnak a további helyreállításhoz.
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