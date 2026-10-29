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Rémisztően élethű alak jelent meg egy magyar ház erkélyén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halloweeni dekoráció
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 10:30
békéscsabahangulat
Különleges halloweeni dekoráció került egy békéscsabai, Árpád sori ház erkélyére. A félelmetesen élethű figura hamar felkeltette a helyiek figyelmét, a róla készült fénykép pedig rövid idő alatt több száz kedvelést kapott.
Kovács Andrea
Újságíró
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A halloweeni dekorációt a ház tulajdonosa a kisfiával közösen készítette, mivel a gyermek kedveli az ünnep hangulatát – írta a Beol.hu. A figurát úgy alakították ki, hogy illeszkedjen az épület homlokzatához.

halloweeni dekoráció
A frászt hozza a járókelőkre Békéscsaba legélethűbb halloweeni dekorációja. Fotó: Bencsik Ádám

Halloweeni dekoráció: rémisztően élethű alak jelent meg egy békéscsabai ház erkélyén

A tulajdonos elmondása szerint nem számítottak arra, hogy alkotásuk ekkora érdeklődést vált ki. Az erkélyen elhelyezett alak mellett további dekorációk is erősítik a halloweeni hangulatot.

Az Árpád sori ház korábban egy ideig üresen állt, néhány éve azonban ismét lakják, és több felújítást is végeztek rajta. A munkák során igyekeznek megőrizni az épület szecessziós jellegét. A tulajdonos régi fényképeket is keres a házról, mert azok segítséget nyújthatnak a további helyreállításhoz.

 

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