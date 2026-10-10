„Maradjon csendben, mások alszanak” – kínok között sikoltozott a kórházi ágyon a kismama, hat nappal később meghalt az újszülöttje

Meghalt egy kisbaba, miután az orvosok azt mondták az édesanyjának, hogy életveszélyes belső vérzés okozta panaszai valószínűleg csupán a bélgázok miatt jelentkeznek – hangzott el az ügyben indított halottkémi vizsgálaton.

Bélgáznak hitték a kismama életveszélyes belső vérzését, meghalt a hatnapos kisbabája Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Bélgáznak hitték a kismama életveszélyes belső vérzését, meghalt a hatnapos kisbabája

A 31 éves Kimberly Newark 2024. szeptember 14-én elviselhetetlen hasi fájdalmak miatt kereste fel a sussexi Haywards Heathben található Princess Royal kórházat. A nő ekkor terhessége 34. hetében járt. A vizsgálaton elhangzottak szerint a fájdalom súlyossága ellenére a szülészeti osztály munkatársai úgy vélték, hogy panaszait a belekben rekedt gázok okozzák, ezért fájdalomcsillapítót adtak neki.

Később áthelyezték egy kórterembe, ahol megfigyelés alatt tartották. Nem sokkal ezután azonban állapota rosszabbodott: egyre erősebb, szúró hasi fájdalmak jelentkeztek nála, amelyek miatt már elviselhetetlenül szenvedett. Amikor az orvosok megvizsgálták, kiderült, hogy a baba szívverése aggasztó mértékben lelassult, ezért Kimberley-t azonnal a műtőbe vitték, és sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta.

Olivia világra segítése közben az orvosok felfedezték, hogy a panaszokat nem a belekben rekedt gázok okozták: Kimberley egyik nagy verőere, a lépartéria megrepedt, aminek következtében mintegy 11 liter vért veszített. Olivia császármetszéssel jött világra, ám nem lélegzett, sápadt volt, nem reagált az ingerekre, teste pedig ernyedt volt. Az orvosok újraélesztették, majd egy speciális újszülöttosztályra szállították, ahol később megállapították, hogy súlyos hipoxiás-iszkémiás enkefalopátiát szenvedett.

Ez az állapot akkor alakul ki, amikor a csecsemő agya a születés körüli időszakban nem jut elegendő oxigénhez vagy megfelelő vérellátáshoz. Kimberley-t intenzív osztályra vitték és mesterséges kómába helyezték, majd később őt és újszülött kislányát is átszállították a brightoni Royal Sussex County kórházba.

A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy Olivia agya már nem mutatott aktivitást. Az orvosok közölték Kimberley-vel a lesújtó hírt, ő és párja, Yann pedig meghozták azt a szívszorító döntést, hogy lekapcsolják kislányukat az életben tartó lélegeztetőgépről. Olivia 2024. szeptember 19-én, mindössze hatnapos korában meghalt.