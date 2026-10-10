„Maradjon csendben, mások alszanak” – kínok között sikoltozott a kórházi ágyon a kismama, hat nappal később meghalt az újszülöttje

Meghalt egy kisbaba, miután az orvosok azt mondták az édesanyjának, hogy életveszélyes belső vérzés okozta panaszai valószínűleg csupán a bélgázok miatt jelentkeznek – hangzott el az ügyben indított halottkémi vizsgálaton.
A 31 éves Kimberly Newark 2024. szeptember 14-én elviselhetetlen hasi fájdalmak miatt kereste fel a sussexi Haywards Heathben található Princess Royal kórházat. A nő ekkor terhessége 34. hetében járt. A vizsgálaton elhangzottak szerint a fájdalom súlyossága ellenére a szülészeti osztály munkatársai úgy vélték, hogy panaszait a belekben rekedt gázok okozzák, ezért fájdalomcsillapítót adtak neki.
Később áthelyezték egy kórterembe, ahol megfigyelés alatt tartották. Nem sokkal ezután azonban állapota rosszabbodott: egyre erősebb, szúró hasi fájdalmak jelentkeztek nála, amelyek miatt már elviselhetetlenül szenvedett. Amikor az orvosok megvizsgálták, kiderült, hogy a baba szívverése aggasztó mértékben lelassult, ezért Kimberley-t azonnal a műtőbe vitték, és sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta.
Olivia világra segítése közben az orvosok felfedezték, hogy a panaszokat nem a belekben rekedt gázok okozták: Kimberley egyik nagy verőere, a lépartéria megrepedt, aminek következtében mintegy 11 liter vért veszített. Olivia császármetszéssel jött világra, ám nem lélegzett, sápadt volt, nem reagált az ingerekre, teste pedig ernyedt volt. Az orvosok újraélesztették, majd egy speciális újszülöttosztályra szállították, ahol később megállapították, hogy súlyos hipoxiás-iszkémiás enkefalopátiát szenvedett.
Ez az állapot akkor alakul ki, amikor a csecsemő agya a születés körüli időszakban nem jut elegendő oxigénhez vagy megfelelő vérellátáshoz. Kimberley-t intenzív osztályra vitték és mesterséges kómába helyezték, majd később őt és újszülött kislányát is átszállították a brightoni Royal Sussex County kórházba.
A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy Olivia agya már nem mutatott aktivitást. Az orvosok közölték Kimberley-vel a lesújtó hírt, ő és párja, Yann pedig meghozták azt a szívszorító döntést, hogy lekapcsolják kislányukat az életben tartó lélegeztetőgépről. Olivia 2024. szeptember 19-én, mindössze hatnapos korában meghalt.
Kimberley állapota is rendkívül súlyos volt, vérátömlesztésre szorult, és egy hónapon át kórházban kezelték. Végül október 17-én engedték haza. A horshami halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy a házaspár már a kórházi felvételt megelőző napokban többször is jelezte aggodalmát Kimberley egyre romló állapota miatt.
A meghallgatáson elhangzott, hogy Kimberley vérszegénységgel, állandó hányingerrel és kimerültséggel küzdött, emellett hasi és hátfájdalmai is voltak. Amikor a fájdalom már elviselhetetlenné vált, és otthon elájult – feltehetően a hasára esve –, a pár felhívta az egészségügyi segélyvonalat, majd Yann kórházba vitte Kimberley-t.
A kórházba érkezve Kimberley elmondta az orvosoknak, hogy rendkívül rosszul érzi magát, hányt, hasmenése volt, és szinte folyamatos, erős hasi fájdalom gyötri. A sürgősségi osztályon megvizsgálták, és miután kiderült, hogy alacsony a vérnyomása, egy elkülönített vizsgálóba vitték, ahol szakorvos is megvizsgálta.
A két idősebb lányt is nevelő Kimberley-nek azt mondták, hogy fájdalmait nagy valószínűséggel a belekben rekedt gázok okozzák. Buscopant – egy görcsoldó gyógyszert – és paracetamolt kapott. Ezt követően felvették a kórházba, és átszállították a várandós és gyermekágyas nőket ellátó Bolney osztályra. Párját, Yannt hazaküldték azzal, hogy másnap térjen vissza – írja a Mirror.
Kevesebb mint egy órával később azonban Kimberley állapota tovább romlott, fájdalmai pedig egyre súlyosabbá váltak. Írásos vallomásában így idézte fel a történteket:
A fájdalom elviselhetetlenné vált. Már nem bírtam tovább, és kínomban sikoltoztam. Megnyomtam a nővérhívót.
Elmondása szerint azonban azt a választ kapta:
Azt mondták, maradjak csendben, mert mások is vannak az osztályon, akik alszanak.
Nem sokkal később Kimberley az ágyra rogyva elvesztette az eszméletét. Visszasegítették az ágyba, majd további vizsgálatokat végeztek rajta.
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