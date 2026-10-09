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Dráma a focipályán: háromszor állt le a játékos szíve, csapattársai küzdöttek az életéért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors focista
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 14:00
focipályamentőszívleállás
Drámai jelenetek játszódtak le egy amatőr futballmérkőzésen, miután José Alberto Crespo váratlanul összeesett a pályán. A focist szíve a beszámolók szerint háromszor is leállt, csapattársai pedig még a kórházba vezető úton is folyamatosan végezték rajta az újraélesztést. Crespót jelenleg az intenzív osztályon ápolják, állapota kritikus, az orvosok mesterséges kómában tartják.
N.T.
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Háromszor is leállt egy focista szíve egy amatőr mérkőzésen. José Alberto Crespo játék közben váratlanul összeesett a pályán, és életveszélyes állapotba került. A futballistát egy magántulajdonban lévő pickuppal szállították kórházba, miután a beszámolók szerint problémák adódtak a helyszínen lévő mentőautóval.

Háromszor állt le José Alberto Crespo szíve, mesterséges kómában van a focista
Háromszor állt le José Alberto Crespo szíve, mesterséges kómában van a focista
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Háromszor állt le José Alberto Crespo szíve, mesterséges kómában van a focista

Csapattársai a kórházba vezető út során is folyamatosan végezték rajta az újraélesztést, hogy életben tartsák. A La Banda de Judiciales csapatában játszó Crespo jelenleg is az intenzív osztályon fekszik, az orvosok mesterséges kómában tartják.

A drámai eset Argentínában, Neuquén városában történt, a Torneo Don Pedro amatőr labdarúgó-bajnokság egyik mérkőzésén, amelyet a Cubito sportkomplexumban rendeztek. A beszámolók szerint a nézők között tartózkodott egy ápoló, aki azonnal megkezdte José újraélesztését, miközben megpróbálták előkészíteni a mentőautót a szállítására.

Végül azonban a játékos csapattársai kénytelenek voltak egy pickup platójára fektetni, és maguk vitték a Bouquet Roldán Kórházba. Útközben is folyamatosan végezték rajta az újraélesztést, miközben kétségbeesetten küzdöttek azért, hogy életben tartsák.

A kórházba érkezve az orvosok a beszámolók szerint megállapították, hogy Crespónak egymás után háromszor is leállt a szíve. Állapotát kritikusnak minősítették, családja, barátai és csapattársai pedig aggódva várják a híreket arról, hogyan alakul az állapota.

A torna szervezői elismerték, hogy probléma adódott a mentőautó hátsó ajtajával. Állításuk szerint a meghibásodás akkor történt, amikor többen bemásztak a járműbe, hogy megpróbálják belülről kinyitni az ajtót. Hangsúlyozták, hogy a mentőautó a sportlétesítménynél állomásozott, és a riasztást követően mintegy két-három percen belül odaért Crespóhoz.

Úgy tudni, hogy a továbbra is kritikus állapotban lévő labdarúgó családja és csapattársai közösen imádkoznak a felépüléséért.

A drámai eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy az amatőr sportrendezvényeken megfelelő egészségügyi személyzetre, felszerelésre és jól működő vészhelyzeti protokollokra van szükség – írja a Daily Star

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