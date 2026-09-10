JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Hozza vissza, ha legközelebb megtörténik" – zavarták haza a hétéves, sztrókot kapott kisfiút és édesanyját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors orvosi hiba
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 10. 08:00
sztrókmesterséges kóma
Agykárosodást szenvedett a tündéri kisfiú. Mindez elkerülhető lett volna, ha az orvosok nem zavarják haza, miután sztrókot kapott, mondván: nincs semmi baja.

Agykárosodást szenvedett egy mindössze hétéves, tündéri kisfiú, miután az orvosok semmibe vették a panaszokat, amivel az édesanyja kórházba vitte. Noha a gyermek sztrókot kapott, a dokik csak legyintettek rá. Még rendes vizsgálatokat sem végeztek el. Az igazság csak hosszú hetekkel később derült ki, de ekkor már késő volt.

Junior és édesanyja. A kisfiú májusban, úszás után érezte: zsibbad a bal fele. Mint kiderült: sztrókot kapott
Junior és édesanyja. A kisfiú májusban, úszás után érezte: zsibbad a bal fele. Mint kiderült: sztrókot kapott
Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

Az angliai Portslade-ben élő Junior Fahr májusban, úszás után kezdett arra panaszkodni, hogy úgy érzi: a bal oldala gyenge és zsibbadt. Édesanyja, Evangelynne Williams a ChatGPT-t kérdezte meg, az AI pedig azonnal azt mondta: sztrók. Az orvosok mégis csak pár egyszerű vizsgálatot végeztek, például megnézték a gyerek ujját, majd hazaküldték őket azzal: jöjjenek vissza, ha legközelebb is jelentkeznek a tünetek a gyermeknél. Az anyuka meg is nyugodott, és el is felejtette volna az egészet, hacsak bő egy hónappal később, június 25-én nem ébredt volna fel a kisfiú zavarodottan, betegen. Junior hányt is, majd rohama is lett. 

Sztrók okozta a kisfiú rohamát

Juniort ismét kórházba vitték, ahol az orvosok ekkor már rájöttek: a gyermek sztrókot kapott. Azonnal átszállították egy másik intézménybe, ahol három hétre mesterséges kómába helyezték.

Junior Fahr, Northfoto
Noha a kisfiú végül fizikailag felépült a sztrókból, súlyos agykárosodást szenvedett
Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

"Soha nem gondoltam volna, hogy sztrók, azt sem tudtam, hogy a gyerekek is kaphatnak sztrókot" – magyarázta a The Sun oldalának az édesanya, hozzátéve: képtelen volt elhinni, hogy mindez a szörnyűség valóban megtörténhet velük.

Amíg ott feküdt kómában az intenzív osztályon, komolyan azt hittem, hogy egyszer csak felébredek, és rájövök, hogy mindez csak egy rossz álom volt

 – jelentette ki a Evangelynne, hozzátéve: noha az orvosok figyelmeztették, hogy nagy valószínűséggel szinte semmire nem lesz majd képes a kisfia azt követően, hogy magához tér, Junior végül újra megtanult járni és beszélni is. Sajnos azonban a sztrók így is komoly árat követelt.

"Tud járni és beszél is. De agykárosodást szenvedett, ami miatt a viselkedése olyan, mintha visszamentünk volna az időben négy-öt évet" – árulta el.

A kórház jelenleg vizsgálatot folytat, hogy hibáztak-e a kisfiú ellátása alatt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu