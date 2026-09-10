"Hozza vissza, ha legközelebb megtörténik" – zavarták haza a hétéves, sztrókot kapott kisfiút és édesanyját

Agykárosodást szenvedett egy mindössze hétéves, tündéri kisfiú, miután az orvosok semmibe vették a panaszokat, amivel az édesanyja kórházba vitte. Noha a gyermek sztrókot kapott, a dokik csak legyintettek rá. Még rendes vizsgálatokat sem végeztek el. Az igazság csak hosszú hetekkel később derült ki, de ekkor már késő volt.

Junior és édesanyja. A kisfiú májusban, úszás után érezte: zsibbad a bal fele. Mint kiderült: sztrókot kapott

Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

Az angliai Portslade-ben élő Junior Fahr májusban, úszás után kezdett arra panaszkodni, hogy úgy érzi: a bal oldala gyenge és zsibbadt. Édesanyja, Evangelynne Williams a ChatGPT-t kérdezte meg, az AI pedig azonnal azt mondta: sztrók. Az orvosok mégis csak pár egyszerű vizsgálatot végeztek, például megnézték a gyerek ujját, majd hazaküldték őket azzal: jöjjenek vissza, ha legközelebb is jelentkeznek a tünetek a gyermeknél. Az anyuka meg is nyugodott, és el is felejtette volna az egészet, hacsak bő egy hónappal később, június 25-én nem ébredt volna fel a kisfiú zavarodottan, betegen. Junior hányt is, majd rohama is lett.

Sztrók okozta a kisfiú rohamát

Juniort ismét kórházba vitték, ahol az orvosok ekkor már rájöttek: a gyermek sztrókot kapott. Azonnal átszállították egy másik intézménybe, ahol három hétre mesterséges kómába helyezték.

Noha a kisfiú végül fizikailag felépült a sztrókból, súlyos agykárosodást szenvedett

Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

"Soha nem gondoltam volna, hogy sztrók, azt sem tudtam, hogy a gyerekek is kaphatnak sztrókot" – magyarázta a The Sun oldalának az édesanya, hozzátéve: képtelen volt elhinni, hogy mindez a szörnyűség valóban megtörténhet velük.

Amíg ott feküdt kómában az intenzív osztályon, komolyan azt hittem, hogy egyszer csak felébredek, és rájövök, hogy mindez csak egy rossz álom volt

– jelentette ki a Evangelynne, hozzátéve: noha az orvosok figyelmeztették, hogy nagy valószínűséggel szinte semmire nem lesz majd képes a kisfia azt követően, hogy magához tér, Junior végül újra megtanult járni és beszélni is. Sajnos azonban a sztrók így is komoly árat követelt.

"Tud járni és beszél is. De agykárosodást szenvedett, ami miatt a viselkedése olyan, mintha visszamentünk volna az időben négy-öt évet" – árulta el.

A kórház jelenleg vizsgálatot folytat, hogy hibáztak-e a kisfiú ellátása alatt.