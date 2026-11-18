Ahogy már megszokhattuk, az Ázsia Expressz 2026-os évada mindig tartogat néhány váratlan fordulatot, ilyen volt most a párcsere is. Minden páros egyik tagja gazdaként igyekezett megőrizni a medáljaikat és minél hamarabb elérkezni a befutóhoz, míg a másik tag egy-egy ellenfél „élősködőjeként” próbálta hátráltatni az utazást, és feladatok teljesítésével megszerezni a gazda medáljait. Így került Papp Feri mellé Kiara Lord, akivel a múlt heti hajszánál már összetűzésbe kerültek, így számára nem volt igazán meglepetés, hogy ki lesz az útitársa. Az Irigy Hónaljmirigy zenésze most az együtt töltött 24 óráról mesélt lapunknak.

Papp Feri és Sipos Tomi kénytelenek voltak szétválni egy napra, hiszen az Ázsia Expressz 7. évadában is elérkezett a párcsere ideje (Fotó: TV2)

Kiara már a feladat elején mindent megtett, hogy bosszantsa Ferit, de a csapat mókamesterét annál keményebb fából faragták, mintsem, hogy ezekkel célt lehessen érni nála.

„Ő nagyon meglepődött, hogy hozzám került, én viszont annyira nem, mert nem vagyok egy könnyen konfliktusba keveredő ember, így miután ő úgymond belém állt, amire én reagáltam, számítottam rá, hogy a műsor készítői lesznek olyan huncutok, hogy párba állítanak minket. Természetesen nem tudtam előre, hogy őt fogom kapni, de nem ért felkészületlenül” – kezdte Feri.

Persze, amint elindult a feladat, ő egyből hercegnősködni akart, hogy vegyem ölbe és úgy tegyem be a kis talicskába, amivel fuvaroznom kellett, mert szerintem meg akarta nézni, hogy mennyire tud maga alá gyűrni, de hamar rájött, hogy ez azért nem így működik. De ehhez képest végül lassan, finoman mégis idomultunk egymáshoz

– idézte fel.

Kiara Lord és Dávid Petra a múlt heti hajszánál kaptak össze a Mirigyes fiúkkal, miután a lányok „ki akarták őket takarítani” (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői kibékültek?

Bár azt egyelőre nem tudjuk, hogy Kiarában hosszú távon milyen emlékeket hagyott az együtt töltött idő, de Feri elárulta, hogy változott az ellenfeléről alkotott képe.

Az együtt töltött nap alatt rájöttem, hogy tulajdonképpen rajta egy álarc van, és valójában nem teljesen olyan, mint amit a tévében mutat. Kiara egy okos lány, három nyelven beszél, tehát nem lehet azt mondani, hogy tanulatlan lenne, és igazából nekem kellemes csalódás volt ez a nap. Nyilván hátráltatott, ahogy csak tudott, de engem ez nem annyira zökkentett ki az egyensúlyomból, mert gondoltam, hogy a játék szempontjából ez semmiképpen sem lesz könnyű nap, viszont, ha idegeskedek, akkor még annyira sem fogunk előre jutni

– vallotta be Feri.