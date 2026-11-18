Megdöbbentő vallomást tett magánéletéről a Baywatch egykori sztárja: Erika Eleniak elárulta, hogy már 15 éve cölibátusban él, és ez egy tudatos döntés a részéről. Az 57 éves színésznőnek ugyanis annyira fájdalmas volt a válása, hogy elhatározta, többet nem kér a férfiakból.

A Baywatch egykori bombázója, Erika Eleniak megdöbbentő vallomást tett szexuális életéről: 15 éve cölibátusban él (Fotó: STORY 4 Sajtóklub)

Erika Eleniak sokkoló vallomást tett szerelmi életéről

sokkoló vallomást tett szerelmi életéről A Baywatch egykori bombázója 15 éve cölibátusban él, és ehhez tudatosan tartja is magát

egykori bombázója 15 éve cölibátusban él, és ehhez tudatosan tartja is magát És bár az 57 éves színésznő szexuális élete eseménytelen, az Only Fans oldalára egyre pikánsabb tartalmakat tölt fel.

A Baywatch egykori bombázója megdöbbentő vallomást tett szexuális életéről

Erika Eleniak, a kilencvenes évek szexszimbóluma Brandi Glanville Unfiltered Network című műsorában sokkoló vallomást tett szerelmi életéről. A Baywatch Shauni McClainje elárulta, hogy 15 éve cölibátusban él, és ez egy tudatos döntés volt részéről. Az 57 éves színésznőnek korábban egy rendkívül nehéz válást kellett feldolgoznia, amely után teljesen más szemmel kezdett tekinteni a párkapcsolatokra. Ezek után pedig nem akart újabb férfit beengedni az életébe sem saját maga, sem a lánya, Indyanna miatt:

Valójában a lányom miatt hoztam meg azt a döntést, hogy soha nem akarok senkivel randizni. Egyszerűen nem akartam, hogy bárki is a közelébe kerüljön azok után, amiken keresztülment. És soha nem akartam, hogy bárki is… elmenjen és megbántsa őt.

Erika Eleniak lánya miatt döntött a cölibátus mellett (Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Az édesapja is megkérdőjelezte a döntését

A színésznő választását azonban még a saját családja sem fogadta fenntartások nélkül. Erika Eleniak felidézte, hogy az édesapja egyszer arra figyelmeztette őt: azzal, hogy nem ismerkedik, talán megfosztja a lányát attól, hogy legyen egy férfi példakép az életében. És bár ez a felvetés elgondolkodtatta, mégsem változtatta meg az álláspontját. Úgy érezte, hogy a gyermeke védelme fontosabb annál, mint hogy egy új kapcsolat kedvéért kockáztassa a családi nyugalmukat.

Erika Eleniak szerepelni fog a Baywatch rebootjában (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Erika Eleniak Only Fans-oldalt indított

Miközben a szexuális élete teljesen eseménytelen, a karrierjében egészen izgalmas dolgokkal foglalkozik. Idén augusztusban Erika Eleniak Only Fans-oldalt indított, ahol többek között tengerparti fotókat és videókat tesz közzé, valamint olyan képeket is, amelyeken mezítláb szerepel. A vállalkozás ráadásul anyagilag is sikeresnek bizonyult. A TMZ értesülései szerint az első három hónapban csaknem 300 ezer dolláros bevételre tett szert, és több mint 1100 előfizetője lett. De hamarosan visszatér a képernyőre is: Erika Eleniak ugyanis szerepet kapott a Baywatch rebootjában, ahol korábbi karakterét, Shauni McClaint alakítja majd.