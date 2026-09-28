Madonnáról beszél most mindenki: merész show-t nyomott le az MTV színpadán

A 68 éves poplegenda ismét bebizonyította, hogy még mindig képes minden figyelmet magára irányítani. Madonna 23 év után tért vissza a díjátadó színpadára és egy brutálisan merész, sztárvendégekkel megtűzdelt produkcióval nyitotta meg a 2026-os MTV Video Music Awards gálát.
Az idei gála egyik legjobban várt pillanata Madonna fellépése volt. A 68 éves énekesnő 23 év kihagyás után lépett újra a díjátadó színpadára és ahogy az tőle várható volt, egy brutálisan merész show-t nyomott le az MTV VMA 2026-os gálán. A produkció során egy testhez simuló, vörös színű fűzőt viselt, amelyhez nyitott fekete blézert és combig érő csizmát párosított. A polgárpukkasztó előadás pedig egy drámai, ködbe burkolt táncjelenettel kezdődött, majd egészen hamar egy igazi sztárparádévá alakult. Először Madonna Sabrina Carpenterrel közösen adta elő a 'Bring your love' című dalt, amelyet az idei díjátadón is jelöltek. A műsor azonban itt még nem ért véget. Később Charli XCX-szel is összeállt, és együtt adták elő a 'Danceteria' című dalt. A produkciókhoz ráadásul több ismert arc is csatlakozott: Julia Garner – akit Madonna szerepére választottak ki egy már régóta a levegőben lógó életrajzi filmben – Seth Rogen és Debi Mazar is feltűnt, így a fellépés hamar egy látványos hollywoodi és popzenei összejövetellé változott.
Madonna már 1984-ben, az első MTV Video Music Awards-on ő adta elő a 'Like a Virgin' című dalt, amikor is egy hatalmas esküvői tortából lépett elő menyasszonyi ruhában. Azóta pedig számos alkalommal okozott meglepetést a gálán. A legismertebb fellépése pedig egyértelműen a 2003-as MTV VMA volt, amikor Britney Spearsszel és Christina Aguilerával is csókolózott a színpadon. Ennek pedig már 23 éve, így nem meglepő, hogy a mostani show-val is ismét magasra akarta tenni a lécet.
Madonna VMA visszatérése azért is különösen fontos, mert nem csupán fellépőként volt jelen az eseményen. A popkirálynő az idei jelölések élén állt, összesen 13 kategóriával. Szorosan mögötte Taylor Swift 11 jelöléssel követte őt, míg Sabrina Carpenter 9 kategóriában szerepelt a jelöltek között. Az est folyamán pedig a 13-ból 7 díjat is bezsebelt, amivel túlszárnyalta korábbi 1998-as rekordját is, amikor 6 trófeával tért haza az MTV Video Music Awards-ról. Az alábbi videóban megnézheted, milyen volt Madonna fellépése.
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