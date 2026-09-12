Ki ne öntsd a megmaradt bort! Elképesztő, mennyi mindenre használhatod – ezeket a trükköket kevesen ismerik

Felnyitás után nem érdemes őrizgetni a vörös- vagy fehérbort, mert veszít az ízéből és megromolhat. Pár praktikus ötlettel azonban az utolsó cseppig hasznosíthatjuk - írja a Fanny magazin.

Megmaradt a bor? Ezekkel a zseniális trükkökkel az utolsó cseppig felhasználhatod Fotó: Unsplash

Megmaradt a bor? Ezekkel a zseniális trükkökkel az utolsó cseppig felhasználhatod

1. Fűszerezzük az ételeket

Nem csak pohárból eshet jól, a megmaradt decikkel a vacsorát vagy ebédet is feldobhatjuk. A fehérbor például remekül illik egy sütőtökös rizottóhoz, halas és szárnyas ételekhez, míg a száraz vörösbor remekül gazdagítja a pörköltek alapját, de kiváló paradicsomos szószokhoz is.

2. Készítsünk ízes ecetet

Ehhez szükségünk lesz egy befőttesüvegre, 3–5 dl borra, egy kávéskanál mézre, pár szem mazsolára és 0,5 dl ecetre. Az üveget meleg, legalább 25 Celsius-fokos helyen tároljuk 1,5–2 hónapig, és csak vászonkendővel fedjük le, hogy a folyamat megfelelően végbemehessen.

3. Zárjuk jégbe

Érdemes elővennünk a jégkockatartót, hiszen a bort lefagyasztva később is könnyedén felhasználhatjuk. Így mindig kéznél lehet hűsítő italok, koktélok vagy ínycsiklandó ételek készítésekor anélkül, hogy egy teljes palackot fel kellene bontanunk.

4. A rovarok is szeretik

A megmaradt bor a rovarok ellen is bevethető. Tegyünk egy keveset egy kisebb tálkába, és helyezzük oda, ahol a legtöbb problémát okozzák a legyek vagy a muslicák. Ezt a természetes rovarcsapdát azonban sose helyezzük kisállatok és gyerekek számára könnyen hozzáférhető helyre.

5. Kreatív festés

A vörösbor a kávéhoz, teához vagy a lilahagyma héjához hasonlóan természetes színezőanyagként is használható. Akvarellpapíron is kísérletezhetünk vele, de textilek festésére is alkalmas. Ha szeretünk kreatívkodni, a megmaradt bor így új életet kaphat.

6. Már nincs mit tenni

A felbontott bor a hűtőben akár egy hétig is elállhat, szobahőmérsékleten azonban néhány nap alatt megromolhat. Ha penészessé, nyálkássá, zavarossá vagy pezsgőssé válik, esetleg szúrós szagúvá válik, már ne használjuk fel. Ilyenkor nem tehetünk mást, ki kell öntenünk a lefolyóba.