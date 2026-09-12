Ki ne öntsd a megmaradt bort! Elképesztő, mennyi mindenre használhatod – ezeket a trükköket kevesen ismerik

Felnyitás után nem érdemes őrizgetni a vörös- vagy fehérbort, mert veszít az ízéből és megromolhat. Pár praktikus ötlettel azonban az utolsó cseppig hasznosíthatjuk - írja a Fanny magazin.
Nem csak pohárból eshet jól, a megmaradt decikkel a vacsorát vagy ebédet is feldobhatjuk. A fehérbor például remekül illik egy sütőtökös rizottóhoz, halas és szárnyas ételekhez, míg a száraz vörösbor remekül gazdagítja a pörköltek alapját, de kiváló paradicsomos szószokhoz is.
Ehhez szükségünk lesz egy befőttesüvegre, 3–5 dl borra, egy kávéskanál mézre, pár szem mazsolára és 0,5 dl ecetre. Az üveget meleg, legalább 25 Celsius-fokos helyen tároljuk 1,5–2 hónapig, és csak vászonkendővel fedjük le, hogy a folyamat megfelelően végbemehessen.
Érdemes elővennünk a jégkockatartót, hiszen a bort lefagyasztva később is könnyedén felhasználhatjuk. Így mindig kéznél lehet hűsítő italok, koktélok vagy ínycsiklandó ételek készítésekor anélkül, hogy egy teljes palackot fel kellene bontanunk.
A megmaradt bor a rovarok ellen is bevethető. Tegyünk egy keveset egy kisebb tálkába, és helyezzük oda, ahol a legtöbb problémát okozzák a legyek vagy a muslicák. Ezt a természetes rovarcsapdát azonban sose helyezzük kisállatok és gyerekek számára könnyen hozzáférhető helyre.
A vörösbor a kávéhoz, teához vagy a lilahagyma héjához hasonlóan természetes színezőanyagként is használható. Akvarellpapíron is kísérletezhetünk vele, de textilek festésére is alkalmas. Ha szeretünk kreatívkodni, a megmaradt bor így új életet kaphat.
A felbontott bor a hűtőben akár egy hétig is elállhat, szobahőmérsékleten azonban néhány nap alatt megromolhat. Ha penészessé, nyálkássá, zavarossá vagy pezsgőssé válik, esetleg szúrós szagúvá válik, már ne használjuk fel. Ilyenkor nem tehetünk mást, ki kell öntenünk a lefolyóba.
Ha kiömlött a vörösbor, felülettől függetlenül az első és legfontosabb lépés, hogy azonnal felitassuk papírtörlővel. Ne dörzsöljük, mert ezzel csak mélyebbre dolgozzuk a pigmenteket a szövetben. Minden egyéb házi praktikát csak ezután vessünk be.
Keverjünk össze 3:1 arányban szódabikarbónát és vizet, hogy sűrű pasztát kapjunk, majd fedjük be vele teljesen a foltot. Hagyjuk hatni 30–60 percig, majd öblítsük ki a szövetből, és mossuk ki. Szőnyegnél a megszáradt maradékot egyszerűen porszívózzuk ki, és tisztítsuk a megszokott technikával.
A natúr szódavíz főként pamutanyagoknál segíthet, mivel szénsavassága fellazíthatja a bor pigmentjeit. Öntsük a foltra, hagyjuk néhány percig hatni, majd tiszta ruhával vagy szivaccsal itassuk fel. Ismételjük meg szükség szerint, végül pedig mossuk ki az anyagot a szokásos módon.
Fafelületen a papírtörlős felitatást követően, elegendő lehet az enyhén mosószeres letörlés. Ám, akkor sincs veszve minden, ha a rostokba már beitta magát a vörösbor. Finomszemcsés csiszolópapírral óvatosan csiszoljuk át a foltot, és olajozzuk újra a felületet, ha szükséges.
Friss foltnál a só is jó szolgálatot tehet. Először itassuk fel a felesleges bort, majd vastagon fedjük be a felületet sóval. Hagyjuk hatni 5–10 percig, makacsabb szennyeződésnél akár egy éjszakán át, majd távolítsuk el. Ha szükséges, ismételjük meg, végül hideg vízzel öblítsük ki a só maradványait.
Fehér textíliákon hatékony segítség lehet ez a hajfestésre vagy fertőtlenítésre is alkalmas, erősen oxidáló vegyület. Keverjünk össze 1:3 arányban mosogatószert és hidrogén-peroxidot, majd egy ronggyal vigyük fel a foltra. Körülbelül fél óra után töröljük át nedves ruhával, szükség esetén ismételjük meg, majd mossuk ki.
A fehérbor kevésbé látványosan foltoz, de cukor- és savtartalma miatt hagyhat elszíneződést. Miután felitattuk tiszta papírtörlővel, öblítsük át hideg vízzel a folt hátoldalát, majd szórjunk rá sót vagy szódabikarbónát. 10–15 perc után távolítsuk el, és mossuk ki az anyagot.
Azonnal itassuk fel papírtörlővel a bort, majd mártsunk egy puha mikroszálas kendőt mosogatószeres vízbe, jól csavarjuk ki, és finoman töröljük át a foltot. Ezután tiszta, enyhén nedves, majd száraz kendővel fejezzük be a tisztítást. Makacs foltnál azonban előfordulhat, hogy csak az újrafestés segít.
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