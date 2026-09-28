Három titokzatos lény jelent meg a Loch Ness vizében – a Google Earth buktatta le őket

Három különös alak jelent meg egymás mellett a Loch Ness vizében egy Google Earth-felvételen. A rejtélyes objektumok rögtön beindították a találgatásokat: akár a Loch Ness-i szörny újabb nyomáról is szó lehet.

Három titokzatos objektum jelent meg a Loch Ness vizében egy Google Earth-képen. Egyesek szerint akár egy egész Nessie-család is lehet a felvételen (illusztráció) Fotó: Yulia_Bogomolova

Loch Ness-i szörny: egy egész Nessie-család lehet a képen?

Julie Fraser állítólag akkor szúrta ki a furcsa csoportot, amikor egy későbbi skóciai kirándulást tervezett a Google Earth segítségével. A nő a tó keleti partját nézte, amikor három, egymáshoz közeli objektumot vett észre a vízben. Fraser szerint a látvány egy kisebb bálnacsapatra emlékeztetett. Arra is felfigyelt, hogy a közelben látható hajók jól kivehető nyomot hagynak maguk után, a három anomália mögött viszont nem látszik hasonló.