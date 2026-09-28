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Három titokzatos lény jelent meg a Loch Ness vizében – a Google Earth buktatta le őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Loch Ness-i szörny
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 19:30
rejtélyLoch Ness
Mindig is csodálattal adóztunk a rejtélyeknek, és sokakat foglalkoztat korunk egyik nagy titka. Mit rejt valójában a Loch Ness vize? Most a Google Earth segítségével új nyom kerülhetett elő, amely alapján felmerült, hogy Nessie nincs egyedül, hanem egy háromtagú kis szörnycsalád tagja lehet.
Bors
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Három különös alak jelent meg egymás mellett a Loch Ness vizében egy Google Earth-felvételen. A rejtélyes objektumok rögtön beindították a találgatásokat: akár a Loch Ness-i szörny újabb nyomáról is szó lehet.

Három titokzatos objektum jelent meg a Loch Ness vizében egy Google Earth-képen. Egyesek szerint akár egy egész Nessie-család is lehet a felvételen.
Három titokzatos objektum jelent meg a Loch Ness vizében egy Google Earth-képen. Egyesek szerint akár egy egész Nessie-család is lehet a felvételen (illusztráció) Fotó: Yulia_Bogomolova

Loch Ness-i szörny: egy egész Nessie-család lehet a képen?

Julie Fraser állítólag akkor szúrta ki a furcsa csoportot, amikor egy későbbi skóciai kirándulást tervezett a Google Earth segítségével. A nő a tó keleti partját nézte, amikor három, egymáshoz közeli objektumot vett észre a vízben. Fraser szerint a látvány egy kisebb bálnacsapatra emlékeztetett. Arra is felfigyelt, hogy a közelben látható hajók jól kivehető nyomot hagynak maguk után, a három anomália mögött viszont nem látszik hasonló.

A felvétel pontos dátuma nem ismert, de a Google Earth 2026-os időbélyeget mutat, a környező fák lombozata pedig arra utalhat, hogy viszonylag friss képről van szó. Fraser maga is óvatosan fogalmazott, de azt mondta, számára jelentősnek tűnik a felfedezés, és izgalmasnak tartja egy egész „Nessie-család” gondolatát. A képet továbbította a Loch Ness-i szörny hivatalos észlelési nyilvántartásának. Idén ráadásul már 15 helyszíni észlelést ismertek el. Ez 1997 óta a legmagasabb szám, akkor 17 bejelentés került a nyilvántartásba – olvasható a Coast to Coast AM oldalán megjelent írásban.

A képen feltételezhetően Nessie és családja látható a Loch Ness vizében:

 

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