Három titokzatos lény jelent meg a Loch Ness vizében – a Google Earth buktatta le őket

Három különös alak jelent meg egymás mellett a Loch Ness vizében egy Google Earth-felvételen. A rejtélyes objektumok rögtön beindították a találgatásokat: akár a Loch Ness-i szörny újabb nyomáról is szó lehet.
Julie Fraser állítólag akkor szúrta ki a furcsa csoportot, amikor egy későbbi skóciai kirándulást tervezett a Google Earth segítségével. A nő a tó keleti partját nézte, amikor három, egymáshoz közeli objektumot vett észre a vízben. Fraser szerint a látvány egy kisebb bálnacsapatra emlékeztetett. Arra is felfigyelt, hogy a közelben látható hajók jól kivehető nyomot hagynak maguk után, a három anomália mögött viszont nem látszik hasonló.
A felvétel pontos dátuma nem ismert, de a Google Earth 2026-os időbélyeget mutat, a környező fák lombozata pedig arra utalhat, hogy viszonylag friss képről van szó. Fraser maga is óvatosan fogalmazott, de azt mondta, számára jelentősnek tűnik a felfedezés, és izgalmasnak tartja egy egész „Nessie-család” gondolatát. A képet továbbította a Loch Ness-i szörny hivatalos észlelési nyilvántartásának. Idén ráadásul már 15 helyszíni észlelést ismertek el. Ez 1997 óta a legmagasabb szám, akkor 17 bejelentés került a nyilvántartásba – olvasható a Coast to Coast AM oldalán megjelent írásban.
A képen feltételezhetően Nessie és családja látható a Loch Ness vizében:
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