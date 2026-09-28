George Michael rajongói durván kiakadtak az MTV VMA 2026 megemlékezésen

George Michael előtt tisztelegtek a 2026-os MTV Video Music Awards színpadán, ám a várva várt produkció nem mindenki tetszését nyerte el. Sombr, RAYE, Teddy Swims és Adam Lambert a legendás énekes dalait adták elő, a közösségi médiában azonban rövid idő alatt komoly vita alakult ki a mini-koncertről: egyes nézők különösen Teddy Swims előadását bírálták, de akadt, aki odáig ment, hogy azt írta, a fellépés 'újra megölte' az énekest

George Michael rajongói kiakadtak az MTV VMA 2026 megemlékezésen

(Fotó: David Gadd/Northfoto)

A 2026-os MTV VMA színpadán George Michael halálának 10. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a néhai énekes előtt

színpadán halálának 10. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a néhai énekes előtt Sombr, Teddy Swims, RAYE, Adam Lambert és még sok más híresség is részt vett a megható tisztelgésben

és még sok más híresség is részt vett a megható tisztelgésben A rajongók azonban egyáltalán nem voltak elragadtatva a produkcióktól.

George Michael rajongói durván nekimentek a fellépőknek

George Michael halálának 10. évfordulója alkalmából a 2026-os MTV VMA színpadán megható tisztelgést tartottak a legendás énekes előtt. Sombr, RAYE, Teddy Swims és Adam Lambert lépett színpadra és mindannyian egy-egy George Michael klasszikust adtak elő. A megemlékezés első részét Sombr kapta, aki két ikonikus dalt, a Faith című slágert és a Father Figure-t adta elő. Majd RAYE következett, aki az I Knew You Were Waiting (For Me) című dalt énekelte, ami George Michael és Aretha Franklin közös slágere volt. Ezután Teddy Swims lépett színpadra a Careless Whisper című dallal, ami George Michael Wham!-korszakához kötődik, és az énekes egyik legismertebb szerzeményének számít. A fiatal előadó teljesítménye azonban rendkívül heves reakciókat váltott ki az interneten. Egyes nézők szerint nem tudta megfelelően visszaadni az énekes dalainak hangulatát és érzelmi töltetét. De a kritikák között akadtak rendkívül éles megjegyzések is: egy rajongó például azt írta az X-en, hogy Teddy Swims George Michael számának előadása után úgy érezte, mintha 'újra megölték volna' az énekest.

Adam Lambert mentette meg az estét

Amikor már úgy tűnt, hogy a megemlékezés véget ér, Adam Lambert lépett színpadra. Az énekes George Michael Freedom! ’90 című dalával zárta a műsort, a produkció pedig ezzel teljesen új lendületet kapott. A 44 éves énekes előadását az interneten több olyan néző is kiemelte, aki korábban csalódott volt a produkciók egyes részeiben. Volt, aki azt írta, hogy szerinte neki kellett volna az egész műsort végigvinnie, míg mások egyszerűen úgy értékelték, hogy a finálé mentette meg az előadást.