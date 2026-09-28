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Meghökkentő: tényleg egy héliumos lufi jelezte Berninek, hogy megszabadult a karmikus családi terhektől?

Meghökkentő: tényleg egy héliumos lufi jelezte Berninek, hogy megszabadult a karmikus családi terhektől?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 20:00
családállításkarmikus
Néha a legfurcsább dolgok éppen akkor történnek velünk, amikor a legkevésbé számítunk rájuk. Berni egy karmikus teher elengedését célzó női rituálén élte át azt, amelyre a barátnőivel együtt azóta sem talált ésszerű magyarázatot. Illetve, ami néhány hónappal később történt, az hite szerint választ adott minden kérdésére.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • Berni a magzat elvesztése után úgy érezte, hogy karmikus teher akadályozza a gyermekáldást.
  • A barátnőivel tartott blokkoldó rituálén egy rózsaszín héliumos lufi különös módon felé szállt, majd az ablak felé vette az irányt.
  • A különös este után néhány hónappal a nő teherbe esett, amit a szimbolikus elengedés sikerének tulajdonít.

Négy barátnő, egy közös este és néhány, a plafon alatt lebegő születésnapi lufi - elsőre nincs ebben semmi különös. Berni akkoriban egyre erősebben azt érezte, hogy valamiféle karmikus teher vagy régi családi minta állhat közte és az anyaság között. A barátnőivel ezért úgy döntöttek, közös blokkoldással segítenek elengedni egymásnak mindazt, ami akadályt jelenthet az életükben. Arra azonban egyikük sem számított, hogy egy rózsaszínű héliumos lufi is „bekapcsolódik” a szertartásba.

Rózsaszín lufik, amelyek a karmikus teher nehézségeitől is megszabadíthatnak.
Berni meglátása szerint a rózsaszín lufi segítségével szabadult meg a karmikus teher nehézségeitől. 
Fotó: Haider ali 845 / Shutterstock

Valóban karmikus teher miatt nem vált még anyává Berni?

Berni a harmincas évei végén járt, és párjával nagyon szerettek volna gyermeket. Amikor végre teherbe esett, határtalan volt a boldogságuk - a várandósság negyedik hónapjában azonban elveszítették a kisbabát. 
Berni számára nemcsak a vetélés feldolgozása volt mérhetetlenül nehéz. Egy idő után egyre erősebben motoszkált benne a kérdés, hogy vajon miért nem érkezik meg az életébe a gyermekáldás? Nem tudta megfogalmazni, miért, egyszerűen úgy érezte, mintha egy láthatatlan, de masszív akadály állna előtte. 
 

Folyton az járt a fejemben, hogy egy meghatározhatatlan erő visszatart. Mintha cipelnék valamit, ami talán nem is az én terhem – mesélte a barátnőinek.

A négy barátnő régóta nyitott volt a spiritualitásra. Rendszeresen meditáltak együtt, megismerkedtek a családállítás metódusával, és különböző energetikai tisztítógyakorlatokat is kipróbáltak. Egyik este egy olyan közös oldást végeztek, amelynek célja a múltból, illetve a családi történetekből hozott lelki terhek szimbolikus elengedése volt.

Egy rózsaszín lufi egyszer csak Berni fölé kúszott

Az egyik barátnő lakásában gyűltek össze a szeánszra. A házigazda kislányának előző nap ünnepelték a születésnapját, ezért a nappali plafonján még ott lebegtek a buliból megmaradt héliumos lufik.
Megkezdték az oldó meditációt, és nagyjából a rituálé felénél járhattak, mikor az egyik lufi egyszer csak lassan megindult a plafon mentén. A barátnők meglepetten figyelték, ahogy haladt a szobában, majd éppen Berni feje fölött megállt. 
Először persze ösztönösen kitört belőlük a nevetés.
 

Úgy látszik, a lufi is segíteni akar neked! – viccelődött az egyik nő.

Berni is elmosolyodott, de néhány perc múlva már nem is foglalkoztak vele - folytatták a rituálét. Csakhogy a lufi még nem fejezte be a különös vándorútját...


„Lányok, ez ki akar menni!”

Amikor befejezték az oldást, a négy barátnő még közösen beszélgetett a nappaliban. Ekkor vették észre, hogy ugyanaz a rózsaszín lufi ismét megindult - ezúttal egyértelműen az ablak felé tartott. 
Lassan haladt a plafon alatt, mire egyikük nevetve megszólalt:
 

Lányok, látjátok? Ez most komolyan ki akar menni?”

A jelenet egyszerre volt vicces és hátborzongató. Főképp azért, mert mindnyájan tanúi voltak annak, hogy nem volt semmiféle légmozgás. Az ablak csukva volt, nem ment sem a légkondicionáló, sem a fűtés. Az az egy héliumos léggömb mégis határozottan az ablak felé vette az irányt.
Végül kinyitották neki.
 

Jól van, akkor menj, kiengedlek!” – mondta egyikük nevetve.


A lufi kiszabadult a lakásból, majd emelkedni kezdett. A négy nő az ablakból figyelte, ahogy egyre feljebb száll, végül lassan eltűnik a szemük elől.
Berni nagyon megilletődött - úgy vélte, a léggömb az ő terheit vitte el magával az égbe. 
 

Abban a pillanatban azt éreztem, mintha valami tényleg kiszakadt volna belőlem. Megkönnyebbültem.


 

Ultrahangos magzatfotót kezében tartó nő fehér pulóverben
A léggömb valóban megszabadíthatta Bernit a terheitől? A különös eset után végre ismét babát várt. 
Fotó: oatawa / Shutterstock

Néhány hónappal később pozitív lett a teszt

Berni persze tudta, hogy egy héliumos lufi mozgásának lehet teljesen hétköznapi magyarázata is. Olyan apró lég- vagy hőáramlatok is hatást gyakorolhatnak rá, amelyeket mi magunk talán észre sem veszünk. Mégis nehéz volt kivernie a fejéből a misztikus este eseményeit.

A léggömb éppen az ő energetikai oldása alatt „sétált” fölé, majd a rituálé végén mintha egyenesen kifelé indult volna. Berni számára az egész történet az elengedés jelképévé vált.

Aztán eltelt néhány hónap. Egyik reggel ismét ott markolt a kezében egy terhességi tesztet, amelyen csak úgy virított a két csík: teherbe esett. Rózsaszín lufi, majd rózsaszín csíkok...
Hogy a két eseménynek volt-e bármi köze egymáshoz, azt senki sem tudhatja. Berninek éppen elég, hogy úgy érezte: azon az estén sikerült elengednie valamit a múltból, amit addig – akár tudattalanul – magával cipelt. 

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