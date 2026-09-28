Meghökkentő: tényleg egy héliumos lufi jelezte Berninek, hogy megszabadult a karmikus családi terhektől?

Négy barátnő, egy közös este és néhány, a plafon alatt lebegő születésnapi lufi - elsőre nincs ebben semmi különös. Berni akkoriban egyre erősebben azt érezte, hogy valamiféle karmikus teher vagy régi családi minta állhat közte és az anyaság között. A barátnőivel ezért úgy döntöttek, közös blokkoldással segítenek elengedni egymásnak mindazt, ami akadályt jelenthet az életükben. Arra azonban egyikük sem számított, hogy egy rózsaszínű héliumos lufi is „bekapcsolódik” a szertartásba.
Berni a harmincas évei végén járt, és párjával nagyon szerettek volna gyermeket. Amikor végre teherbe esett, határtalan volt a boldogságuk - a várandósság negyedik hónapjában azonban elveszítették a kisbabát.
Berni számára nemcsak a vetélés feldolgozása volt mérhetetlenül nehéz. Egy idő után egyre erősebben motoszkált benne a kérdés, hogy vajon miért nem érkezik meg az életébe a gyermekáldás? Nem tudta megfogalmazni, miért, egyszerűen úgy érezte, mintha egy láthatatlan, de masszív akadály állna előtte.
Folyton az járt a fejemben, hogy egy meghatározhatatlan erő visszatart. Mintha cipelnék valamit, ami talán nem is az én terhem – mesélte a barátnőinek.
A négy barátnő régóta nyitott volt a spiritualitásra. Rendszeresen meditáltak együtt, megismerkedtek a családállítás metódusával, és különböző energetikai tisztítógyakorlatokat is kipróbáltak. Egyik este egy olyan közös oldást végeztek, amelynek célja a múltból, illetve a családi történetekből hozott lelki terhek szimbolikus elengedése volt.
Az egyik barátnő lakásában gyűltek össze a szeánszra. A házigazda kislányának előző nap ünnepelték a születésnapját, ezért a nappali plafonján még ott lebegtek a buliból megmaradt héliumos lufik.
Megkezdték az oldó meditációt, és nagyjából a rituálé felénél járhattak, mikor az egyik lufi egyszer csak lassan megindult a plafon mentén. A barátnők meglepetten figyelték, ahogy haladt a szobában, majd éppen Berni feje fölött megállt.
Először persze ösztönösen kitört belőlük a nevetés.
Úgy látszik, a lufi is segíteni akar neked! – viccelődött az egyik nő.
Berni is elmosolyodott, de néhány perc múlva már nem is foglalkoztak vele - folytatták a rituálét. Csakhogy a lufi még nem fejezte be a különös vándorútját...
Amikor befejezték az oldást, a négy barátnő még közösen beszélgetett a nappaliban. Ekkor vették észre, hogy ugyanaz a rózsaszín lufi ismét megindult - ezúttal egyértelműen az ablak felé tartott.
Lassan haladt a plafon alatt, mire egyikük nevetve megszólalt:
Lányok, látjátok? Ez most komolyan ki akar menni?”
A jelenet egyszerre volt vicces és hátborzongató. Főképp azért, mert mindnyájan tanúi voltak annak, hogy nem volt semmiféle légmozgás. Az ablak csukva volt, nem ment sem a légkondicionáló, sem a fűtés. Az az egy héliumos léggömb mégis határozottan az ablak felé vette az irányt.
Végül kinyitották neki.
Jól van, akkor menj, kiengedlek!” – mondta egyikük nevetve.
A lufi kiszabadult a lakásból, majd emelkedni kezdett. A négy nő az ablakból figyelte, ahogy egyre feljebb száll, végül lassan eltűnik a szemük elől.
Berni nagyon megilletődött - úgy vélte, a léggömb az ő terheit vitte el magával az égbe.
Abban a pillanatban azt éreztem, mintha valami tényleg kiszakadt volna belőlem. Megkönnyebbültem.
Berni persze tudta, hogy egy héliumos lufi mozgásának lehet teljesen hétköznapi magyarázata is. Olyan apró lég- vagy hőáramlatok is hatást gyakorolhatnak rá, amelyeket mi magunk talán észre sem veszünk. Mégis nehéz volt kivernie a fejéből a misztikus este eseményeit.
A léggömb éppen az ő energetikai oldása alatt „sétált” fölé, majd a rituálé végén mintha egyenesen kifelé indult volna. Berni számára az egész történet az elengedés jelképévé vált.
Aztán eltelt néhány hónap. Egyik reggel ismét ott markolt a kezében egy terhességi tesztet, amelyen csak úgy virított a két csík: teherbe esett. Rózsaszín lufi, majd rózsaszín csíkok...
Hogy a két eseménynek volt-e bármi köze egymáshoz, azt senki sem tudhatja. Berninek éppen elég, hogy úgy érezte: azon az estén sikerült elengednie valamit a múltból, amit addig – akár tudattalanul – magával cipelt.
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