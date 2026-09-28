Meghökkentő: tényleg egy héliumos lufi jelezte Berninek, hogy megszabadult a karmikus családi terhektől?

Berni a magzat elvesztése után úgy érezte, hogy karmikus teher akadályozza a gyermekáldást.

A barátnőivel tartott blokkoldó rituálén egy rózsaszín héliumos lufi különös módon felé szállt, majd az ablak felé vette az irányt.

A különös este után néhány hónappal a nő teherbe esett, amit a szimbolikus elengedés sikerének tulajdonít.

Négy barátnő, egy közös este és néhány, a plafon alatt lebegő születésnapi lufi - elsőre nincs ebben semmi különös. Berni akkoriban egyre erősebben azt érezte, hogy valamiféle karmikus teher vagy régi családi minta állhat közte és az anyaság között. A barátnőivel ezért úgy döntöttek, közös blokkoldással segítenek elengedni egymásnak mindazt, ami akadályt jelenthet az életükben. Arra azonban egyikük sem számított, hogy egy rózsaszínű héliumos lufi is „bekapcsolódik” a szertartásba.

Berni meglátása szerint a rózsaszín lufi segítségével szabadult meg a karmikus teher nehézségeitől.

Fotó: Haider ali 845 / Shutterstock

Valóban karmikus teher miatt nem vált még anyává Berni?

Berni a harmincas évei végén járt, és párjával nagyon szerettek volna gyermeket. Amikor végre teherbe esett, határtalan volt a boldogságuk - a várandósság negyedik hónapjában azonban elveszítették a kisbabát.

Berni számára nemcsak a vetélés feldolgozása volt mérhetetlenül nehéz. Egy idő után egyre erősebben motoszkált benne a kérdés, hogy vajon miért nem érkezik meg az életébe a gyermekáldás? Nem tudta megfogalmazni, miért, egyszerűen úgy érezte, mintha egy láthatatlan, de masszív akadály állna előtte.



Folyton az járt a fejemben, hogy egy meghatározhatatlan erő visszatart. Mintha cipelnék valamit, ami talán nem is az én terhem – mesélte a barátnőinek.

A négy barátnő régóta nyitott volt a spiritualitásra. Rendszeresen meditáltak együtt, megismerkedtek a családállítás metódusával, és különböző energetikai tisztítógyakorlatokat is kipróbáltak. Egyik este egy olyan közös oldást végeztek, amelynek célja a múltból, illetve a családi történetekből hozott lelki terhek szimbolikus elengedése volt.

Egy rózsaszín lufi egyszer csak Berni fölé kúszott

Az egyik barátnő lakásában gyűltek össze a szeánszra. A házigazda kislányának előző nap ünnepelték a születésnapját, ezért a nappali plafonján még ott lebegtek a buliból megmaradt héliumos lufik.

Megkezdték az oldó meditációt, és nagyjából a rituálé felénél járhattak, mikor az egyik lufi egyszer csak lassan megindult a plafon mentén. A barátnők meglepetten figyelték, ahogy haladt a szobában, majd éppen Berni feje fölött megállt.

Először persze ösztönösen kitört belőlük a nevetés.



Úgy látszik, a lufi is segíteni akar neked! – viccelődött az egyik nő.

Berni is elmosolyodott, de néhány perc múlva már nem is foglalkoztak vele - folytatták a rituálét. Csakhogy a lufi még nem fejezte be a különös vándorútját...