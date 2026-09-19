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„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép leszállás közben, kitört a pánik a fedélzeten

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 09:00
turbulenciapánikvideózuhanás
Valóságos rémálommá vált egy Isztambulból Tuniszba tartó repülőút, amikor a rossz időben többször is meghiúsult a leszállás, a gép pedig az egyik utas beszámolója szerint zuhanni kezdett. A fedélzeten kitört a pánik, az emberek az üléseikbe kapaszkodtak és sikoltoztak, egyikük pedig azt kiáltotta: „Meg fogunk halni!” A drámai pillanatokról videó is készült.
N.T.
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Szívszorító videó örökítette meg azokat a rémisztő pillanatokat, amikor egy utasszállító repülőgép hirtelen zuhanni kezdett, miközben az egyik pánikba esett utas azt kiabálta: „Meg fogunk halni!”

„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép, sikoltoztak a rettegő utasok
„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép, sikoltoztak a rettegő utasok Fotó: Unsplash (Illusztráció)

„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép, sikoltoztak a rettegő utasok

Az Isztambulból érkező járat éppen a tunéziai Tunisz-Karthágó nemzetközi repülőtérhez közeledett, amikor a rossz időjárás miatt a rutinszerűnek induló leszállás valóságos rémálommá változott. Az utasok rémülten sikoltozni kezdtek, amikor a beszámolók szerint a repülőgép zuhanni kezdett, miután a pilótának többszöri próbálkozásra sem sikerült leszállnia.

Marina Maiskaya az Instagramon osztotta meg a szeptember 10-ei incidensről készült felvételt. A videón látható, ahogy a gép erőteljesen rázkódik, az utasok pedig rémülten kapaszkodnak az üléseikbe. A fedélzeten egyre nagyobb lett a pánik, miközben a repülőgép ekkor már harmadszor körözött a levegőben, arra várva, hogy ismét megkísérelhesse a leszállást.

Marina elmondása szerint maga a repülőút teljesen nyugodtan telt, a rémálom akkor kezdődött, amikor a gép megkezdte az első ereszkedést a repülőtér felé.

Soha életemben nem féltem még ennyire attól, hogy meg fogok halni 

– idézte fel a történteket.

Elmondása szerint minden egyes leszállási kísérletnél hevesen rázkódott a repülőgép, a harmadik próbálkozásnál pedig még ijesztőbb fordulatot vettek az események.

Minden alkalommal rettenetesen rázkódtunk, a harmadik kísérletnél pedig ténylegesen zuhanni kezdtünk 

– mondta.

A repülőgép végül nem tudott leszállni Tuniszban, ezért az Enfidha–Hammamet nemzetközi repülőtérre irányították át, amely mintegy 100 kilométerre délre található a tunéziai fővárostól. A megkönnyebbült utasok tapssal köszöntötték a pilótát, amikor a gép végül biztonságosan földet ért.

Az elmúlt időben nem ez volt az első rémisztő pillanat

Az utóbbi időben egyre több olyan felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken utasok örökítik meg a repülés közben átélt súlyos turbulencia félelmetes pillanatait. Augusztus elején legalább 12 ember megsérült, amikor az Air India egyik járata hirtelen mintegy 90 métert zuhant.

A Thaiföldről felszálló repülőgép körülbelül másfél órája volt a levegőben, amikor váratlanul süllyedni kezdett. Az incidens erejét jól mutatja, hogy a gép utasterének mennyezetén repedések jelentek meg. A fedélzeten összesen 134 ember tartózkodott. A váratlan zuhanás következtében tíz utas és a személyzet két tagja sérült meg.

A járat a thaiföldi Phuketről tartott az indiai Delhibe, amikor súlyos turbulenciába került. A beszámolók szerint a drámai pillanatok idején sok utas éppen aludt. A repülőgép végül biztonságosan leszállt a delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren. A mentőegységek már a kifutónál várták a járatot, hogy azonnal elláthassák a sérülteket.

A történtek után több sérültet kerekesszékben vittek el a repülőgéptől – emlékeztetett a The Sun

 

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