„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép leszállás közben, kitört a pánik a fedélzeten

Szívszorító videó örökítette meg azokat a rémisztő pillanatokat, amikor egy utasszállító repülőgép hirtelen zuhanni kezdett, miközben az egyik pánikba esett utas azt kiabálta: „Meg fogunk halni!”

„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép, sikoltoztak a rettegő utasok Fotó: Unsplash (Illusztráció)

„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép, sikoltoztak a rettegő utasok

Az Isztambulból érkező járat éppen a tunéziai Tunisz-Karthágó nemzetközi repülőtérhez közeledett, amikor a rossz időjárás miatt a rutinszerűnek induló leszállás valóságos rémálommá változott. Az utasok rémülten sikoltozni kezdtek, amikor a beszámolók szerint a repülőgép zuhanni kezdett, miután a pilótának többszöri próbálkozásra sem sikerült leszállnia.

Marina Maiskaya az Instagramon osztotta meg a szeptember 10-ei incidensről készült felvételt. A videón látható, ahogy a gép erőteljesen rázkódik, az utasok pedig rémülten kapaszkodnak az üléseikbe. A fedélzeten egyre nagyobb lett a pánik, miközben a repülőgép ekkor már harmadszor körözött a levegőben, arra várva, hogy ismét megkísérelhesse a leszállást.

Marina elmondása szerint maga a repülőút teljesen nyugodtan telt, a rémálom akkor kezdődött, amikor a gép megkezdte az első ereszkedést a repülőtér felé.

Soha életemben nem féltem még ennyire attól, hogy meg fogok halni

– idézte fel a történteket.

Elmondása szerint minden egyes leszállási kísérletnél hevesen rázkódott a repülőgép, a harmadik próbálkozásnál pedig még ijesztőbb fordulatot vettek az események.

Minden alkalommal rettenetesen rázkódtunk, a harmadik kísérletnél pedig ténylegesen zuhanni kezdtünk

– mondta.

A repülőgép végül nem tudott leszállni Tuniszban, ezért az Enfidha–Hammamet nemzetközi repülőtérre irányították át, amely mintegy 100 kilométerre délre található a tunéziai fővárostól. A megkönnyebbült utasok tapssal köszöntötték a pilótát, amikor a gép végül biztonságosan földet ért.

Az elmúlt időben nem ez volt az első rémisztő pillanat

Az utóbbi időben egyre több olyan felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken utasok örökítik meg a repülés közben átélt súlyos turbulencia félelmetes pillanatait. Augusztus elején legalább 12 ember megsérült, amikor az Air India egyik járata hirtelen mintegy 90 métert zuhant.