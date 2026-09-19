„Meg fogunk halni!” – zuhanni kezdett a repülőgép leszállás közben, kitört a pánik a fedélzeten

Szívszorító videó örökítette meg azokat a rémisztő pillanatokat, amikor egy utasszállító repülőgép hirtelen zuhanni kezdett, miközben az egyik pánikba esett utas azt kiabálta: „Meg fogunk halni!”
Az Isztambulból érkező járat éppen a tunéziai Tunisz-Karthágó nemzetközi repülőtérhez közeledett, amikor a rossz időjárás miatt a rutinszerűnek induló leszállás valóságos rémálommá változott. Az utasok rémülten sikoltozni kezdtek, amikor a beszámolók szerint a repülőgép zuhanni kezdett, miután a pilótának többszöri próbálkozásra sem sikerült leszállnia.
Marina Maiskaya az Instagramon osztotta meg a szeptember 10-ei incidensről készült felvételt. A videón látható, ahogy a gép erőteljesen rázkódik, az utasok pedig rémülten kapaszkodnak az üléseikbe. A fedélzeten egyre nagyobb lett a pánik, miközben a repülőgép ekkor már harmadszor körözött a levegőben, arra várva, hogy ismét megkísérelhesse a leszállást.
Marina elmondása szerint maga a repülőút teljesen nyugodtan telt, a rémálom akkor kezdődött, amikor a gép megkezdte az első ereszkedést a repülőtér felé.
Soha életemben nem féltem még ennyire attól, hogy meg fogok halni
– idézte fel a történteket.
Elmondása szerint minden egyes leszállási kísérletnél hevesen rázkódott a repülőgép, a harmadik próbálkozásnál pedig még ijesztőbb fordulatot vettek az események.
Minden alkalommal rettenetesen rázkódtunk, a harmadik kísérletnél pedig ténylegesen zuhanni kezdtünk
– mondta.
A repülőgép végül nem tudott leszállni Tuniszban, ezért az Enfidha–Hammamet nemzetközi repülőtérre irányították át, amely mintegy 100 kilométerre délre található a tunéziai fővárostól. A megkönnyebbült utasok tapssal köszöntötték a pilótát, amikor a gép végül biztonságosan földet ért.
Az utóbbi időben egyre több olyan felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken utasok örökítik meg a repülés közben átélt súlyos turbulencia félelmetes pillanatait. Augusztus elején legalább 12 ember megsérült, amikor az Air India egyik járata hirtelen mintegy 90 métert zuhant.
A Thaiföldről felszálló repülőgép körülbelül másfél órája volt a levegőben, amikor váratlanul süllyedni kezdett. Az incidens erejét jól mutatja, hogy a gép utasterének mennyezetén repedések jelentek meg. A fedélzeten összesen 134 ember tartózkodott. A váratlan zuhanás következtében tíz utas és a személyzet két tagja sérült meg.
A járat a thaiföldi Phuketről tartott az indiai Delhibe, amikor súlyos turbulenciába került. A beszámolók szerint a drámai pillanatok idején sok utas éppen aludt. A repülőgép végül biztonságosan leszállt a delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren. A mentőegységek már a kifutónál várták a járatot, hogy azonnal elláthassák a sérülteket.
A történtek után több sérültet kerekesszékben vittek el a repülőgéptől – emlékeztetett a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.