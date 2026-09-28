Gubik Petra az anyaságról: „Ha egyszer ezt nekem megadja az ég, változtatnom kell a tempómon”

Gubik Petra jelenleg még megállás nélkül dolgozik, ám a Játékszín sajtótájékoztatóján arról is őszintén beszélt, hogyan változtatná meg az életét az anyaság. A színésznő, aki az elmúlt években a színház mellett a televízióban is komoly sikereket ért el, többek között a Sztárban Sztár műsorában is megmutatta tehetségét, úgy érzi, egy gyermek érkezése teljesen új élethelyzetet teremtene számára. Addig azonban továbbra is megy előre, bár bevallása szerint ideje lenne egy kicsit lassítania.

Gubik Petra színésznőként a Játékszín társulatának tagja (Fotó: MTVA)

Gubik Petra őszinte vallomása az anyaságról és a kiégésről

Petra az interjú során kitért arra, hogy miben változtatna akkor, ha az anyaság szóba jönne nála, és azt is elárulta, hogy milyen fogadalmat tett.

Szerintem az ember, ha egyszer anyává válik, akkor nyilván megváltoznak a körülményei, főleg az időbeosztása. Nem tudja azt az életritmust diktálni már, amit előtte, tehát visszább kell venni. Akkor, ha egyszer ezt nekem megadja az ég, vagy úgy hozza a sors, akkor biztos, hogy nekem is változtatnom kell a tempómon. De egyelőre most ez még nincs. Úgyhogy mehet a szekér. Egyelőre egyedül csak az szab határt, hogy én mennyit bírok, amin amúgy változtatni szeretnék. Most fogadalmam volt, hogy nem szabad ennyit dolgozni. Elsődlegesen szeretném élvezni is az életemet

– jelentette ki a színésznő, aki azt is elmondta, hogy az életében már 16-17 éves kora óta meghatározó a színház. A rengeteg szerep, próba és előadás azonban hosszú távon komoly terhelést jelenthet, és Petra azt sem titkolta, hogy időnként benne is felmerül a kiégés gondolata.