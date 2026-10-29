Rejtélyes ragadozót rögzített egy kamera: megszólalt az UFO-kutató látottakról

Egy azonosítatlan, fehér színű lényről készült fényképek terjednek futótűzként a közösségi médiában. A felvételek az amerikai–mexikói határ közelében készültek. Az esettel kapcsolatban Jaime Maussan UFO-kutató is megszólalt, aki szerint elképzelhető, hogy a teremtmény egy másik dimenzióból származik.

Rejtélyes lényt kapott lencsevégre egy vadkamera - megszólalt egy UFO-kutató. Fotó: X

Maussan állítása szerint egy ragadozó lény csirkéket, kakasokat és nyulakat ölt meg, illetve hurcolt el a mexikói Chihuahua államban található Juárez-völgy vidéki, mezőgazdasági területén, a Rio Grande mentén. Hozzátette, hogy szerinte a teremtmény valószínűleg nem földönkívüli, hanem egy másik dimenzióból érkezhetett, amely a miénkkel közös térben létezik.

Miért jelent meg ott? Ez rejtély. Interdimenzionális lényekről van szó? Más lényekkel együtt érkeztek? Talán valamilyen járművel jöttek?

- vetette fel a kérdéseket.

A helyi hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg a történetet. A juárezi polgári védelem munkatársai közölték, hogy nem kaptak bejelentést sem ilyen lény észleléséről, sem a környéken elpusztított állatokról. A texasi oldalon működő határőrizeti szervek szintén azt jelezték, hogy Maussan október 5-i bejelentése óta nem érkezett hozzájuk jelentés különös észlelésről vagy haszonállatok pusztulásáról.

Mi lehet a határ közelében észlelt rejtélyes lény?

A vadkamerákkal ebben a hónapban készített felvételeket október 17-én mutatták be egy mexikói sajtótájékoztatón. Maussan négy munkatársa arról beszélt, hogy a teremtmény méretét egy magas téglafalhoz viszonyítva becsülték meg. Elmondásuk szerint a lény a fejétől a farka végéig csaknem kétméteres lehetett, a farka pedig önmagában körülbelül egy métert tehetett ki.

A kamerák egyetlen felvételen sem örökítették meg, amint a lény felegyenesedve jár. Maussan szerint azonban a teremtmény erre is képes lehet.

A kutatóval együttműködő szakemberek úgy vélik, hogy az állat nem hasonlít a térségben élő, ismertebb fajokra, például rágcsálókra, mosómedvékre, patkányokra vagy nyulakra. Állításuk szerint állatszakértőket is bevontak a vizsgálatba, akik arra jutottak, hogy a teremtmény nem azonosítható egyetlen, általuk ismert, gyakori emlősfajjal sem. A beszámolók szerint ugyanakkor a mutáció lehetőségét is felvetették.

Ez egy ragadozó. Nem állítom, hogy földönkívüli, de valami ijesztőről van szó. Az intelligenciája és a gyorsasága valóban félelmetes. Nem hiszem, hogy emberekre támadna, de veszélyezteti a Juárez-völgyben élők megélhetését

- mondta Maussan.