Rejtélyes ragadozót rögzített egy kamera: megszólalt az UFO-kutató látottakról

Egy azonosítatlan, fehér színű lényről készült fényképek terjednek futótűzként a közösségi médiában. A felvételek az amerikai–mexikói határ közelében készültek. Az esettel kapcsolatban Jaime Maussan UFO-kutató is megszólalt, aki szerint elképzelhető, hogy a teremtmény egy másik dimenzióból származik.
Maussan állítása szerint egy ragadozó lény csirkéket, kakasokat és nyulakat ölt meg, illetve hurcolt el a mexikói Chihuahua államban található Juárez-völgy vidéki, mezőgazdasági területén, a Rio Grande mentén. Hozzátette, hogy szerinte a teremtmény valószínűleg nem földönkívüli, hanem egy másik dimenzióból érkezhetett, amely a miénkkel közös térben létezik.
Miért jelent meg ott? Ez rejtély. Interdimenzionális lényekről van szó? Más lényekkel együtt érkeztek? Talán valamilyen járművel jöttek?
- vetette fel a kérdéseket.
A helyi hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg a történetet. A juárezi polgári védelem munkatársai közölték, hogy nem kaptak bejelentést sem ilyen lény észleléséről, sem a környéken elpusztított állatokról. A texasi oldalon működő határőrizeti szervek szintén azt jelezték, hogy Maussan október 5-i bejelentése óta nem érkezett hozzájuk jelentés különös észlelésről vagy haszonállatok pusztulásáról.
A vadkamerákkal ebben a hónapban készített felvételeket október 17-én mutatták be egy mexikói sajtótájékoztatón. Maussan négy munkatársa arról beszélt, hogy a teremtmény méretét egy magas téglafalhoz viszonyítva becsülték meg. Elmondásuk szerint a lény a fejétől a farka végéig csaknem kétméteres lehetett, a farka pedig önmagában körülbelül egy métert tehetett ki.
A kamerák egyetlen felvételen sem örökítették meg, amint a lény felegyenesedve jár. Maussan szerint azonban a teremtmény erre is képes lehet.
A kutatóval együttműködő szakemberek úgy vélik, hogy az állat nem hasonlít a térségben élő, ismertebb fajokra, például rágcsálókra, mosómedvékre, patkányokra vagy nyulakra. Állításuk szerint állatszakértőket is bevontak a vizsgálatba, akik arra jutottak, hogy a teremtmény nem azonosítható egyetlen, általuk ismert, gyakori emlősfajjal sem. A beszámolók szerint ugyanakkor a mutáció lehetőségét is felvetették.
Ez egy ragadozó. Nem állítom, hogy földönkívüli, de valami ijesztőről van szó. Az intelligenciája és a gyorsasága valóban félelmetes. Nem hiszem, hogy emberekre támadna, de veszélyezteti a Juárez-völgyben élők megélhetését
- mondta Maussan.
A kutató elmondása szerint azután kezdett foglalkozni az esettel, hogy egy meg nem nevezett fiú arról számolt be, látta, amint a lény a fejénél fogva megragad egy csirkét, majd felmászik vele egy közeli fára.
Jaime Maussan 2023-ban két, állítása szerint "nem emberi" múmiát mutatott be a mexikói kongresszusban. Azt állította, hogy a Peruban talált maradványok földönkívüli élet bizonyítékai lehetnek. A későbbi vizsgálatok azonban kétségbe vonták ezt az értelmezést: a szakértői elemzések szerint a bemutatott figurák különböző állati és emberi csontokból, valamint más anyagok felhasználásával összeállított tárgyak voltak.
Maussan a mostani teremtményt az úgynevezett El Ser de Metepechez hasonlította. Ez egy szőrtelen, földönkívülire emlékeztető lény, amelyről 2007-ben jelentek meg beszámolók Mexikóban. A történet szerint egy gazda talált rá, Maussan pedig akkor azt feltételezte, hogy a teremtmény földönkívüli eredetű lehet.
A korábbi esetben egy állítólagos idegen lényről volt szó, amely a beszámolók szerint egy gazda patkánycsapdájában pusztult el. Később olyan magyarázat is napvilágot látott, amely szerint a maradványok valójában egy taxidermista által módosított selyemmajom teteméből származhattak - írta az Unilad.
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