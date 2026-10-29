JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes ragadozót rögzített egy kamera: megszólalt az UFO-kutató látottakról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ufo
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 21:00
ufológusföldönkívüli
Nem ez az első alkalom, hogy Jaime Maussan valami egészen rejtélyes dologra bukkant. A kutató korábban UFO-múmiákat mutatott be, most pedig állítása szerint egy másik dimenzióból származó lényt fedezett fel.

Egy azonosítatlan, fehér színű lényről készült fényképek terjednek futótűzként a közösségi médiában. A felvételek az amerikai–mexikói határ közelében készültek. Az esettel kapcsolatban Jaime Maussan UFO-kutató is megszólalt, aki szerint elképzelhető, hogy a teremtmény egy másik dimenzióból származik.

Rejtélyes lényt kapott lencsevégre egy vadkamera - megszólalt egy UFO-kutató.
Rejtélyes lényt kapott lencsevégre egy vadkamera - megszólalt egy UFO-kutató. Fotó: X

Maussan állítása szerint egy ragadozó lény csirkéket, kakasokat és nyulakat ölt meg, illetve hurcolt el a mexikói Chihuahua államban található Juárez-völgy vidéki, mezőgazdasági területén, a Rio Grande mentén. Hozzátette, hogy szerinte a teremtmény valószínűleg nem földönkívüli, hanem egy másik dimenzióból érkezhetett, amely a miénkkel közös térben létezik.

Miért jelent meg ott? Ez rejtély. Interdimenzionális lényekről van szó? Más lényekkel együtt érkeztek? Talán valamilyen járművel jöttek?

- vetette fel a kérdéseket.

A helyi hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg a történetet. A juárezi polgári védelem munkatársai közölték, hogy nem kaptak bejelentést sem ilyen lény észleléséről, sem a környéken elpusztított állatokról. A texasi oldalon működő határőrizeti szervek szintén azt jelezték, hogy Maussan október 5-i bejelentése óta nem érkezett hozzájuk jelentés különös észlelésről vagy haszonállatok pusztulásáról.

Mi lehet a határ közelében észlelt rejtélyes lény?

A vadkamerákkal ebben a hónapban készített felvételeket október 17-én mutatták be egy mexikói sajtótájékoztatón. Maussan négy munkatársa arról beszélt, hogy a teremtmény méretét egy magas téglafalhoz viszonyítva becsülték meg. Elmondásuk szerint a lény a fejétől a farka végéig csaknem kétméteres lehetett, a farka pedig önmagában körülbelül egy métert tehetett ki.

A kamerák egyetlen felvételen sem örökítették meg, amint a lény felegyenesedve jár. Maussan szerint azonban a teremtmény erre is képes lehet.

A kutatóval együttműködő szakemberek úgy vélik, hogy az állat nem hasonlít a térségben élő, ismertebb fajokra, például rágcsálókra, mosómedvékre, patkányokra vagy nyulakra. Állításuk szerint állatszakértőket is bevontak a vizsgálatba, akik arra jutottak, hogy a teremtmény nem azonosítható egyetlen, általuk ismert, gyakori emlősfajjal sem. A beszámolók szerint ugyanakkor a mutáció lehetőségét is felvetették.

Ez egy ragadozó. Nem állítom, hogy földönkívüli, de valami ijesztőről van szó. Az intelligenciája és a gyorsasága valóban félelmetes. Nem hiszem, hogy emberekre támadna, de veszélyezteti a Juárez-völgyben élők megélhetését

- mondta Maussan.

A kutató elmondása szerint azután kezdett foglalkozni az esettel, hogy egy meg nem nevezett fiú arról számolt be, látta, amint a lény a fejénél fogva megragad egy csirkét, majd felmászik vele egy közeli fára.

Nem ez az első alkalom, hogy Jaime Maussan állítólag UFO-kat talált

Jaime Maussan 2023-ban két, állítása szerint "nem emberi" múmiát mutatott be a mexikói kongresszusban. Azt állította, hogy a Peruban talált maradványok földönkívüli élet bizonyítékai lehetnek. A későbbi vizsgálatok azonban kétségbe vonták ezt az értelmezést: a szakértői elemzések szerint a bemutatott figurák különböző állati és emberi csontokból, valamint más anyagok felhasználásával összeállított tárgyak voltak.

Maussan a mostani teremtményt az úgynevezett El Ser de Metepechez hasonlította. Ez egy szőrtelen, földönkívülire emlékeztető lény, amelyről 2007-ben jelentek meg beszámolók Mexikóban. A történet szerint egy gazda talált rá, Maussan pedig akkor azt feltételezte, hogy a teremtmény földönkívüli eredetű lehet.

A korábbi esetben egy állítólagos idegen lényről volt szó, amely a beszámolók szerint egy gazda patkánycsapdájában pusztult el. Később olyan magyarázat is napvilágot látott, amely szerint a maradványok valójában egy taxidermista által módosított selyemmajom teteméből származhattak - írta az Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu