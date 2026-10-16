Régi parasztházak őszi pompában: a legszebb magyar skanzenek a hűvösebb napokra

Az őszi hónapokban a szabadtéri néprajzi gyűjtemények nyugodt és csendes hangulata egészen más élményt nyújt a látogatóknak. A nyári kánikula elmúltával a friss levegő és a fákon megjelenő aranyló árnyalatok kifejezetten kedveznek a hosszabb sétáknak. A korhadó fa, a föld és az avar jellegzetes illata olyan hangulatot teremt, amely azonnal visszarepít a múltba. A legszebb magyar skanzenek épületei között sétálva ilyenkor tapasztalható meg leginkább a régi falusi élet nyugodt, természetes ritmusa.
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az ország legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye, amely ilyenkor mutatja a legfestőibb arcát. A hatalmas területen található tájegységek között a látogató a Bakony-, vagy a Balaton-felvidék mészhabarcsos falaitól egészen az alföldi szárazmalmokig járhatja be a Kárpát-medencét. Az őszi napfényben megvilágított tornácok és a portákat övező gyümölcsösök avarral borított ösvényei minden lépésnél különleges fotótémát kínálnak.
A Dunántúl másik ékköve a Zalaegerszeg szélén található Göcseji Falumúzeum, amely az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteményeként jött létre. A Zala folyó holtága mellett elterülő skanzen a göcseji dombvidék jellegzetes faépítészetét és a szegek világát mutatja be. Ősszel a vízparti fák színes lombozata tükröződik a vízfelszínen, miközben a boronaépületek zsúptetői alatt a szüreti munkák és a hagyományos préselési technikák nyomai idézik fel a régi gazdálkodást. Szintén érdemes útba ejteni a szombathelyi Vasi skanzent, vagy a Kőszegtől néhány kilométerre fekvő cáki pincesort.
A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes szintén elengedhetetlen állomás. Szalafőn az úgynevezett kerített házak eredeti környezetükben, a dombhátak tisztásain állnak. Az őrségi ködös reggeleken a kiterjedt fenyvesek és lombhullató erdők határán feltűnő boronafalú porták látványa a vidéki életmód legősibb formáit hozza karnyújtásnyi közelségbe.
Az ország keleti felében érdemes útba ejteni a Nyíregyháza mellett található Sóstói Falumúzeumot is, ahol nemcsak a párszáz éves paraszti építészetet ismerhetjük meg, hanem az évezredes Árpád-házi lakókörnyezetet is.
A szabadtéri néprajzi helyszínek meglátogatása ősszel a lassú, töltekező sétákra csábít. A nyári rendezvények forgataga után a lecsendesedett udvarok, a pincegádorok árnyékában húzódó padok és a faágak között átszűrődő aranyló fények mind abban segítenek, hogy elmerülhessünk a történelmi építészet és a természet találkozásában.
Nézd meg a videót is a Vasi skanzenről:
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