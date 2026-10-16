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Régi parasztházak őszi pompában: a legszebb magyar skanzenek a hűvösebb napokra

Régi parasztházak őszi pompában: a legszebb magyar skanzenek a hűvösebb napokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őszi hangulat
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 14:30
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Fedezd fel velünk az ország legszebb szabadtéri néprajzi múzeumait, ahol a sárguló lombkoronák és a fehérre meszelt, nádtetős épületek párás őszi reggeleken különleges időutazásra hívnak. Válassz egy hétvégi úti célt, és derítsd ki, mely magyar skanzenek nyújtanak felejthetetlen élményt ebben az évszakban!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az őszi avar hangulata és a tiszta levegő különleges csáberő a szabadtéri néprajzi múzeumok meglátogatásához.
  • Szentendre hatalmas tájegységeitől a göcseji faépítészetig páratlan történelmi díszletek között sétálhatunk.
  • Az elcsendesedett porták és az aranysárga lombkoronák az év leghangulatosabb időutazását kínálják.

Az őszi hónapokban a szabadtéri néprajzi gyűjtemények nyugodt és csendes hangulata egészen más élményt nyújt a látogatóknak. A nyári kánikula elmúltával a friss levegő és a fákon megjelenő aranyló árnyalatok kifejezetten kedveznek a hosszabb sétáknak. A korhadó fa, a föld és az avar jellegzetes illata olyan hangulatot teremt, amely azonnal visszarepít a múltba. A legszebb magyar skanzenek épületei között sétálva ilyenkor tapasztalható meg leginkább a régi falusi élet nyugodt, természetes ritmusa.

A legszebb magyar skanzenek közé tartozik a Vasi skanzen is, amely ősszel is gyönyörű.
A legszebb magyar skanzenek ősszel varázslatos hangulatot nyújtanak a fáradt napsütésben sárgálló lombokkal és az avar illatával. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb magyar skanzenek az őszi időszakban?

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az ország legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye, amely ilyenkor mutatja a legfestőibb arcát. A hatalmas területen található tájegységek között a látogató a Bakony-, vagy a Balaton-felvidék mészhabarcsos falaitól egészen az alföldi szárazmalmokig járhatja be a Kárpát-medencét. Az őszi napfényben megvilágított tornácok és a portákat övező gyümölcsösök avarral borított ösvényei minden lépésnél különleges fotótémát kínálnak.

A Dunántúl másik ékköve a Zalaegerszeg szélén található Göcseji Falumúzeum, amely az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteményeként jött létre. A Zala folyó holtága mellett elterülő skanzen a göcseji dombvidék jellegzetes faépítészetét és a szegek világát mutatja be. Ősszel a vízparti fák színes lombozata tükröződik a vízfelszínen, miközben a boronaépületek zsúptetői alatt a szüreti munkák és a hagyományos préselési technikák nyomai idézik fel a régi gazdálkodást. Szintén érdemes útba ejteni a szombathelyi Vasi skanzent, vagy a Kőszegtől néhány kilométerre fekvő cáki pincesort

A cáki pincesor épületei őszi környezetben.
A cáki pincesor XVIII-XIX. századi talpgerendás, boronafalú, előreugró tetőszerkezetű, zsúpfedelű épületeit kezdetben bor, később gyümölcs tárolására használták.
Fotó: Shutterstock

Mitől egyedülállóak a vidéki szabadtéri múzeumok ősszel?

A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttes szintén elengedhetetlen állomás. Szalafőn az úgynevezett kerített házak eredeti környezetükben, a dombhátak tisztásain állnak. Az őrségi ködös reggeleken a kiterjedt fenyvesek és lombhullató erdők határán feltűnő boronafalú porták látványa a vidéki életmód legősibb formáit hozza karnyújtásnyi közelségbe.

Az ország keleti felében érdemes útba ejteni a Nyíregyháza mellett található Sóstói Falumúzeumot is, ahol nemcsak a párszáz éves paraszti építészetet ismerhetjük meg, hanem az évezredes Árpád-házi lakókörnyezetet is. 

A szabadtéri néprajzi helyszínek meglátogatása ősszel a lassú, töltekező sétákra csábít. A nyári rendezvények forgataga után a lecsendesedett udvarok, a pincegádorok árnyékában húzódó padok és a faágak között átszűrődő aranyló fények mind abban segítenek, hogy elmerülhessünk a történelmi építészet és a természet találkozásában.

Derült őszi reggel a Vasi skanzen portái között.
Őszi hangulat a szentendrei Szabadéri Néprajzi Múzeumban.
Sárgálló, rozsdabarna avar keretezi a cáki pincesor öreg borospincéit.
A Szombathely mellett található Vasi skanzen öreg házai aranyló őszi napfényben.
Aranyfényű őszi napsütés a szentendrei skanzenben.
A szentendrei skanzen ősszel is vár, amikor az öreg házak udvarait már színes avar borítja.
A cáki pincesor egyik öreg háza. Tetőzetén jól látszik a raktározásra használt padlástér.
Szentendre skanzenje látványos gyűjteménnyel büszkélkedik a magyar népi építészet legjavából.
Őszi napsütés a szombahelyi Vasi skanzenben.
A szentendrei skanzen aranyfényű őszi naplemente idején.
Galéria: Íme a legszebb magyar skanzenek ősszel
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Derült őszi reggel a Vasi skanzen portái között.

 

Nézd meg a videót is a Vasi skanzenről:

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