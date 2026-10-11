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A Zselicben jártunk: eláruljuk, miért ez a tökéletes hétvégi úti cél ősszel

A Zselicben jártunk: eláruljuk, miért ez a tökéletes hétvégi úti cél ősszel

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 12:00
belföldi utazásZselici Tájvédelmi Körzet
Készülj fel egy varázslatos őszi barangolásra a Somogyi-dombság szívében, ahol az aranysárga lombkoronák és a kristálytiszta éjszakai égbolt vár rád. Látogass el a Dél-Dunántúl legszebb erdeibe, hiszen a Zselic ősszel mutatja meg az igazi, semmihez sem fogható arcát!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Ezer színben pompázó erdők és történelmi emlékek várják a túrázókat a Ropolyi-völgyben.
  • Páratlan kilátás nyílik a 25 méter magas Kardosfai-kilátóból a Mecsektől egészen a Badacsonyig.
  • Európa egyik legtisztább éjszakai égboltja és a Csillagpark felejthetetlen élményt kínál.

Az őszi hónapok érkezésével a Zselici Tájvédelmi Körzet egy egészen különleges átalakuláson megy keresztül. A tölgyesek és bükkösök lombjai ezer színben pompáznak, a hűvös, tiszta levegő pedig tökéletes feltételeket teremt a természetjáráshoz és az éjszakai csillagmegfigyeléshez. A Zselic ősszel kiváló úti cél mindazoknak, akik elvágyódnak a városi zajból, és szeretnék összekötni a aktív kikapcsolódást a természet csendjével.

A Zselic ősszel csillagparkkal és kilátótoronnyal is vár.
Ideális kiránduló úti cél lehet a Zselic ősszel, ahol nemcsak a természet szépsége, de a csillagos ég is vár
Fotó: Shutterstock

Ezért az egyik legvonzóbb hazai kirándulóhely a Zselic ősszel is

A Kaposvártól mindössze 20-25 kilométerre elterülő kistáj nemcsak történelmi emlékekben gazdag, hanem egyedülálló ökoturisztikai látnivalókkal is vár. Bár az időjárási szélsőségek miatt a népszerű Ropolyi-tó vízszintje időszakosan megcsappanhat, maga a völgy, a kiépített pihenőpark és a környező erdősségek továbbra is a környék első számú központjai maradnak.

Erdei séták és történelmi emlékek a Ropolyi-völgyben

A környék középpontja a Ropolyi-völgy, amelynek történelme egészen a korai középkorig nyúlik vissza. A X. században ezen a területen még földvár állt, amely a Monoszló nemzetségből származó Rupuliak fészke volt. A települést írásban először II. András korában említik, a XV. század elején a Dersfi családé lett, majd házasság révén az Eszterházyak tulajdonába került. Az Esterházy-hitbizomány idején virágzó erdőgazdaság működött itt kastéllyal, magtárral és kisvasúttal. Bár a vasútvonal és a birtok egy része az idő múlásával elenyészett, az építészeti emlékek nyomai ma is felfedezhetők.

A rét szélén álló, somogyi népi stílusban épült, nádfedeles és faragott tornácoszlopos tájház a környék egykori paraszti életét és bútorzatát mutatja be. Mellé az utóbbi években egy tájba illeszkedő erdei kápolna, harangláb, valamint egy információs központként szolgáló természetőrház is épült. A gyalogosan, kerékpárral vagy akár lóval érkezők számára kiépített pihenőhelyek, padok, tűzrakók és kemence biztosítják a gondtalan időtöltést.

A Ropolyi-tó eredetileg az 1980-as években vaddisznók itató- és dagonyázóhelyeként létesült, ám az évtizedek során a Zselic egyik legnépszerűbb kirándulóközpontjává vált. A Berki-patak felduzzasztásával kialakított vízfelületen stégek, horgászhelyek, valamint egy gyaloghíddal megközelíthető, fapavilonos kis sziget is helyet kapott. A tó partján árnyas sétány és pihenőpark várja a látogatókat, ahonnan kényelmesen felfedezhetők a környék látnivalói.

A kardosfai-kilátó a Zselic erdeje fölé magasodik.
A Kardosfai-kilátó, amelynek tetejéről tiszta időben a Badacsonyig, vagy akár a Mecsekig is ellátni
Fotó: Shutterstock

Panoráma a magasból és a csillagos égbolt csodái

A túrázók számára kihagyhatatlan állomás a Zselici Csillagpark területén álló Kardosfai-kilátó. A tengerszint felett 273 méteren magasodó, 25 méter magas faépítmény 125 lépcsőfok leküzdése után páratlan kilátást kínál. A legfelső szintről a színeződő zselici dombok mellett tiszta időben a Badacsony, a Mecsek és a horvátországi Papuk-hegység vonulatai is jól látszanak.

A fényszennyezéstől mentes zselici erdőség éjszaka mutatja meg a másik arcát. A Zselici Tájvédelmi Körzet a skóciai Galloway Parkkal együtt Európában elsőként, 2009-ben nyerte el a nemzetközi csillagoségbolt-park címet. A 2015-ben átadott Csillagparkban a látogatók szakszerű kalauzolás mellett ismerkedhetnek meg a Tejút sávjával, a bolygókkal és a szabad szemmel is látható csillagképekkel.

Nézd meg, milyen további látnivalók várnak még a Zselicben:

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