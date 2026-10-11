A Zselicben jártunk: eláruljuk, miért ez a tökéletes hétvégi úti cél ősszel

Ezer színben pompázó erdők és történelmi emlékek várják a túrázókat a Ropolyi-völgyben.

Páratlan kilátás nyílik a 25 méter magas Kardosfai-kilátóból a Mecsektől egészen a Badacsonyig.

Európa egyik legtisztább éjszakai égboltja és a Csillagpark felejthetetlen élményt kínál.

Az őszi hónapok érkezésével a Zselici Tájvédelmi Körzet egy egészen különleges átalakuláson megy keresztül. A tölgyesek és bükkösök lombjai ezer színben pompáznak, a hűvös, tiszta levegő pedig tökéletes feltételeket teremt a természetjáráshoz és az éjszakai csillagmegfigyeléshez. A Zselic ősszel kiváló úti cél mindazoknak, akik elvágyódnak a városi zajból, és szeretnék összekötni a aktív kikapcsolódást a természet csendjével.

Ideális kiránduló úti cél lehet a Zselic ősszel, ahol nemcsak a természet szépsége, de a csillagos ég is vár

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Ezért az egyik legvonzóbb hazai kirándulóhely a Zselic ősszel is

A Kaposvártól mindössze 20-25 kilométerre elterülő kistáj nemcsak történelmi emlékekben gazdag, hanem egyedülálló ökoturisztikai látnivalókkal is vár. Bár az időjárási szélsőségek miatt a népszerű Ropolyi-tó vízszintje időszakosan megcsappanhat, maga a völgy, a kiépített pihenőpark és a környező erdősségek továbbra is a környék első számú központjai maradnak.

Erdei séták és történelmi emlékek a Ropolyi-völgyben

A környék középpontja a Ropolyi-völgy, amelynek történelme egészen a korai középkorig nyúlik vissza. A X. században ezen a területen még földvár állt, amely a Monoszló nemzetségből származó Rupuliak fészke volt. A települést írásban először II. András korában említik, a XV. század elején a Dersfi családé lett, majd házasság révén az Eszterházyak tulajdonába került. Az Esterházy-hitbizomány idején virágzó erdőgazdaság működött itt kastéllyal, magtárral és kisvasúttal. Bár a vasútvonal és a birtok egy része az idő múlásával elenyészett, az építészeti emlékek nyomai ma is felfedezhetők.

A rét szélén álló, somogyi népi stílusban épült, nádfedeles és faragott tornácoszlopos tájház a környék egykori paraszti életét és bútorzatát mutatja be. Mellé az utóbbi években egy tájba illeszkedő erdei kápolna, harangláb, valamint egy információs központként szolgáló természetőrház is épült. A gyalogosan, kerékpárral vagy akár lóval érkezők számára kiépített pihenőhelyek, padok, tűzrakók és kemence biztosítják a gondtalan időtöltést.