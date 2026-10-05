Nem is sejted, milyen gyönyörű Szombathely az őszi napsütésben – Galéria

A sárguló falevelek és a hűvösebb, de még napsütéses délutánok egészen új megvilágításba helyezik a kőszegi hegyek lábánál fekvő várost. Ahogy a színes avarszőnyeg beborítja a történelmi utcákat, a római kori örökség és a monarchiabeli elegancia egyedülálló hangulatot teremt. Szombathely ősszel kifejezetten csendes, mégis élettel teli oldalát mutatja, ahol a kulturális látnivalók és a természet közelsége ideális egyensúlyt alkot. Egy nyugodt séta során könnyen átadhatod magad a történelem és az évszak találkozásának, miközben a város lépésről lépésre fedi fel rejtett kincseit.
A Fő tér aranybarna lombkoronái alatt sétálva a szecessziós és barokk épületek homlokzata szinte életre kel az őszi fényekben. A teraszok lassan bezárnak, a kávézók melege pedig maradásra csábítja a járókelőket. A térről mindössze pár perces sétával elérhető a mór stílusú egykori zsinagóga épülete is, amelynek karakteres téglahomlokzata és kupolái különösen jól mutatnak a kora esti, aranyló napsütésben.
A belvárosból érdemes elindulni a római emlékek felé, hiszen az Iseum Savariense szabadtéri területei és ókori oszlopsorai felett átszűrődő napsugarak felejthetetlen látványt nyújtanak az antik történelem iránt érdeklődőknek.
A Kámoni Arborétum is ilyenkor mutatja a legszínesebb arcát, ahol a több százféle lombhullató fa és cserje vörös, sárga és bronz árnyalatokba öltözik. A kanyargós ösvényeken sétálva a lehullott avar ropogása és a kis patakok csobogása adja meg a csendes, őszi hangulatot. A gyűjtemény különleges fenyői és idős fái között tett séta tökéletes kiegészítése a városi látnivalók felfedezésének.
A város szélén elterülő Vasi Skanzen falusi utcácskái a régmúlt időket idézik. A szabadtéri néprajzi múzeum szalmatetős házai és faépítészeti emlékei a színesedő fák gyűrűjében egészen sajátos, békés stílust képviselnek.
Nem messze innen, a Csónakázó-tó partján a vízfelszínen tükröződő sárga és vörös levelek kínálnak nyugodt környezetet egy kiadós, frissítő sétához. A part menti padokról figyelhető a vízi madarak élete és a lombos fák tükörképe. A parkos területek és a közeli Festetics-kastély környékének idős fái pedig tökéletes zárásai lehetnek romantikus őszi barangolásunknak Szombathelyen.
Nézd meg videón is a Csónakázó-tó őszi színeit:
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