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Nem is sejted, milyen gyönyörű Szombathely az őszi napsütésben – Galéria

Nem is sejted, milyen gyönyörű Szombathely az őszi napsütésben – Galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 12:00
Szombathelyenőszi hangulat
Fedezd fel Magyarország legősibb városának lenyűgöző őszi arcát egy hangulatos hétvégi kirándulás során. Mutatjuk, miért tökéletes választás Szombathely ősszel is a feltöltődéshez.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Szombathely őszi hangulata: a sárguló falevelek és a kora esti napsütés különleges keretet adnak a római és monarchiabeli épületeknek.
  • Történelmi és kulturális séta: a Fő tér, a zsinagóga és az Iseum ókori oszlopsorai a legszebb arcukat mutatják az évszakban.
  • Természet és pihenés: a Vasi Skanzen, a Csónakázó-tó és a Kámoni Arborétum ideális helyszínek egy csendes feltöltődéshez.

A sárguló falevelek és a hűvösebb, de még napsütéses délutánok egészen új megvilágításba helyezik a kőszegi hegyek lábánál fekvő várost. Ahogy a színes avarszőnyeg beborítja a történelmi utcákat, a római kori örökség és a monarchiabeli elegancia egyedülálló hangulatot teremt. Szombathely ősszel kifejezetten csendes, mégis élettel teli oldalát mutatja, ahol a kulturális látnivalók és a természet közelsége ideális egyensúlyt alkot. Egy nyugodt séta során könnyen átadhatod magad a történelem és az évszak találkozásának, miközben a város lépésről lépésre fedi fel rejtett kincseit.

Szombathely ősszel is olyan gyönyörű, mint a Vasi skanzen.
Szombathely ősszel lenyűgöző színekkel vár: a Vasi Skanzen a város egyik kihagyhatatlan látványossága ilyenkor
Fotó: Andrew Mayovskyy

Miért kihagyhatatlan úti cél Szombathely ősszel?

A Fő tér aranybarna lombkoronái alatt sétálva a szecessziós és barokk épületek homlokzata szinte életre kel az őszi fényekben. A teraszok lassan bezárnak, a kávézók melege pedig maradásra csábítja a járókelőket. A térről mindössze pár perces sétával elérhető a mór stílusú egykori zsinagóga épülete is, amelynek karakteres téglahomlokzata és kupolái különösen jól mutatnak a kora esti, aranyló napsütésben.

A belvárosból érdemes elindulni a római emlékek felé, hiszen az Iseum Savariense szabadtéri területei és ókori oszlopsorai felett átszűrődő napsugarak felejthetetlen látványt nyújtanak az antik történelem iránt érdeklődőknek.

Történelmi emlékek és természetközeli séták a város szívében

A Kámoni Arborétum is ilyenkor mutatja a legszínesebb arcát, ahol a több százféle lombhullató fa és cserje vörös, sárga és bronz árnyalatokba öltözik. A kanyargós ösvényeken sétálva a lehullott avar ropogása és a kis patakok csobogása adja meg a csendes, őszi hangulatot. A gyűjtemény különleges fenyői és idős fái között tett séta tökéletes kiegészítése a városi látnivalók felfedezésének.

A város szélén elterülő Vasi Skanzen falusi utcácskái a régmúlt időket idézik. A szabadtéri néprajzi múzeum szalmatetős házai és faépítészeti emlékei a színesedő fák gyűrűjében egészen sajátos, békés stílust képviselnek.

Nem messze innen, a Csónakázó-tó partján a vízfelszínen tükröződő sárga és vörös levelek kínálnak nyugodt környezetet egy kiadós, frissítő sétához. A part menti padokról figyelhető a vízi madarak élete és a lombos fák tükörképe. A parkos területek és a közeli Festetics-kastély környékének idős fái pedig tökéletes zárásai lehetnek romantikus őszi barangolásunknak Szombathelyen.

A csodálatos őszi naplementében fürdő szombathelyi Püspöki palota.
Szép őszi kép a Vasi Skanzen szabadtéri néprajzi múzeumáról.
Az egykori szombthelyi Festetics-kastély ma idősek otthonaként szolgál.
A Vasi Skanzenben az egyes tájegységek jellegzetes lakóházai és gazdasági épületei láthatók, amelyek az őszi hangulatban még varázslatosabbak.
Őszi esti hangulat a szombathelyi zsinagóga mellett, amely ma a Bartók koncertterem.
A Kr. u. II. századból fennmaradt Iseum Savariense a római kori Isis-kultusz egyik legjelentősebb központja Közép-Európában.
Csodálatos őszi panoráma a Csónakázó-tó szigetére a fa mólóról, Szombathely szívében.
A megyei kormányzati hivatal, vagyis a Megyehaza panorámája őszi naplemente idején.
Az ősz elbűvölő színekbe öltözteti a Festetics-kastély környezetét.
Festői őszi naplemente a szombathelyi evangélikus templom mellett.
Galéria: Nézd meg a gyönyörű Szombathelyet ősszel
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A csodálatos őszi naplementében fürdő szombathelyi Püspöki palota.

Nézd meg videón is a Csónakázó-tó őszi színeit:

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