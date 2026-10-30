Nem hiszed el, kiről nevezte el saját tavát Demjén Ferenc - sztárok, akik a vidéki életet választották

A sztárvilággal járó folyamatos pörgés, a feszített munkatempó és a médiafigyelem után sokan vágynak a tudatos lelassulásra. Demjén Ferenc elsők közt keresett magának vidéki rezidenciát, amit az elmúlt évtizedek alatt valóságos paradicsommá alakított saját tóval, lovakkal.
A Kossuth-díjas énekes megelőzte a korát, és amikor minden zenészt a fővároshoz kötött az élete, tanyát vett Baranya megyében. Dióspusztai birtokát Demjén Ferenc folyamatosan szépítgette-építgette a feleségével, igazi vidéki luxusparadicsomot kialakítva. A hatalmas, közel 200 ezer négyzetméteres területen park, erdős részek és több száz idős fa található, de a birtok legkülönlegesebb ékessége az a csaknem 15 ezer négyzetméteres tó, amit szerelme után Rebecca-tónak nevezett el.
A népszerű sztárpár három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy gyermekeik, az akkor 7 éves Nátán és 5 éves Ádin miatt vidékre költöznek – számolt be róla a hot! magazin. Hosszas keresgélés után a Balaton-felvidéken meg is találták álmaik otthonát, a kertes házat azonban szinte az alapoktól fel kellett újítaniuk. A végeredmény tökéletes lett a család számára: a hatalmas kertben medence, fitneszgépek és grillező is helyet kapott. A hab a tortán a Málna névre hallgató magyar vizsla kölyök lett, aki nemrég csatlakozott a családhoz. Az énekesnő szerint a költözés megmentette a kapcsolatukat is.
Még házasok voltak, amikor álmaikat követve a fővárosból Sóskútra költöztek, mivel a birtokon létrehozták a Barackvirág Élményfarmot, ahol lovarda és állatsimogató is van, mindenféle jószággal. Azóta sem bánták meg a döntésüket, pedig közben a közös projekt ellenére elváltak. Ma is mind a ketten a tanyán élnek, békében, egymás mellett, mindenben támogatva a másikat.
Az énekesnő hosszú évekig lelki gondokkal küszködött, és már akkor érezte, hogy környezetváltozásra van szüksége a gyógyuláshoz. Amikor jelenlegi férje, Pauli Zoltán belépett az életébe, a szerelem meghozta számára ezt a fajta életmódváltást: séfként dolgozó párjával egy kis faluban, Palkonyán élnek. A vidéki lét hatalmas megnyugvást jelentett az énekesnőnek, aki szerelmével azóta sikeres exkluzív koncert- és borvacsoraesteket szervez.
A 2000-es években ő volt hazánk egyik legsikeresebb és legkeresettebb playmate-je. Ma már azonban egyáltalán nem az a fontos számára, hogy a magazinok címlapján szerepeljen, hanem az, hogy nyugodt, természetközeli életet éljen, amelybe rengeteg energiát és szeretetet fektet. Egy Somogy megyei faluban vett magának házat, ahol mindent saját maga termel meg, még kiviültetvénye is van. A párját szintén az új életmódjának köszönheti: egy biopiacon ismerkedett meg Lacival, aki családjával hosszú évek óta diótermesztésből él.
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