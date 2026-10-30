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Nem hiszed el, kiről nevezte el saját tavát Demjén Ferenc - sztárok, akik a vidéki életet választották

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors birtok
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 10:00
elnevezésDemjén Ferenc
Egyre több hazai híresség dönt úgy, hogy maga mögött hagyva a főváros zaját a reflektorfény csillogását madárcsicsergésre, a forgalmas sugárutakat kanyargó földutakra cseréli. Összegyűjtöttük, kik azok, akik vidéken találták meg a lelki békéjüket, úgy, mint Demjén Ferenc.
D.G.
A szerző cikkei

A sztárvilággal járó folyamatos pörgés, a feszített munkatempó és a médiafigyelem után sokan vágynak a tudatos lelassulásra. Demjén Ferenc elsők közt keresett magának vidéki rezidenciát, amit az elmúlt évtizedek alatt valóságos paradicsommá alakított saját tóval, lovakkal. 

Demjén Ferencnek saját lova is van.
Demjén Ferenc felesége, Rebecca is imádja vidéki birtokukat 
(Fotó: Laufer László / hot! magazin/ archív)

Demjén Ferenc a szerelméről nevezte el a tavát

A Kossuth-díjas énekes megelőzte a korát, és amikor minden zenészt a fővároshoz kötött az élete, tanyát vett Baranya megyében. Dióspusztai birtokát Demjén Ferenc folyamatosan szépítgette-építgette a feleségével, igazi vidéki luxusparadicsomot kialakítva. A hatalmas, közel 200 ezer négyzetméteres területen park, erdős részek és több száz idős fa található, de a birtok legkülönlegesebb ékessége az a csaknem 15 ezer négyzetméteres tó, amit szerelme után Rebecca-tónak nevezett el. 

hot feltöltés Összeállítás: Csillogás helyett vidékre költöztek a sztárok
Istenes Bence Csobot Adéllal közösen döntött úgy, hogy gyermekeik miatt elhagyják a fővárost
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Csobot Adélék családi paradicsomot építettek

A népszerű sztárpár három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy gyermekeik, az akkor 7 éves Nátán és 5 éves Ádin miatt vidékre költöznek – számolt be róla a hot! magazin. Hosszas keresgélés után a Balaton-felvidéken meg is találták álmaik otthonát, a kertes házat azonban szinte az alapoktól fel kellett újítaniuk. A végeredmény tökéletes lett a család számára: a hatalmas kertben medence, fitneszgépek és grillező is helyet kapott. A hab a tortán a Málna névre hallgató magyar vizsla kölyök lett, aki nemrég csatlakozott a családhoz. Az énekesnő szerint a költözés megmentette a kapcsolatukat is. 

Ács Bálint és Brunner Márta szalmabálát is pakolnak.
Ács Bálint és Brunner Márta válásuk után is együtt dolgozik lovardájukban 
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Ács Bálint és Brunner Márta lovardát nyitottak

Még házasok voltak, amikor álmaikat követve a fővárosból Sóskútra költöztek, mivel a birtokon létrehozták a Barack­virág Élményfarmot, ahol lovarda és állatsimogató is van, mindenféle jószággal. Azóta sem bánták meg a döntésüket, ­pedig közben a közös projekt ellenére elváltak. Ma is mind a ketten a tanyán élnek, békében, egymás mellett, mindenben támogatva a másikat.

Tóth Veránmak nagyon jól áll a piros pulóver.
Tóth Vera imádja vidéki életüket, ahol nyugalmat talált 
(Fotó: hot! magazin/ archív)

Tóth Verának lelki gyógyulásra volt szüksége

Az énekesnő hosszú évekig lelki gondokkal küszködött, és már akkor érezte, hogy környezetváltozásra van szüksége a gyógyuláshoz. Amikor jelenlegi férje, Pauli Zoltán belépett az életébe, a szerelem meghozta számára ezt a fajta életmódváltást: séfként dolgozó párjával egy kis faluban, Palkonyán élnek. A vidéki lét hatalmas megnyugvást jelentett az énekesnőnek, aki szerelmével azóta sikeres exkluzív koncert- és borvacsoraesteket szervez.

Bódi Sylvi mindent maga termel meg

A 2000-es években ő volt hazánk egyik legsikeresebb és legkeresettebb playmate-je. Ma már azonban egyáltalán nem az a fontos számára, hogy a magazinok címlapján szerepeljen, hanem az, hogy nyugodt, természetközeli életet ­éljen, amelybe rengeteg energiát és szeretetet fektet. Egy Somogy megyei faluban vett magának házat, ahol mindent saját maga termel meg, még kiviültetvénye is van. A párját szintén az új életmódjának köszönheti: egy biopia­­con ismerkedett meg Lacival, aki családjával hosszú évek óta diótermesztésből él.

hot magazin
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(Fotó: hot! magazin)

 

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