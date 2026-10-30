Nem hiszed el, kiről nevezte el saját tavát Demjén Ferenc - sztárok, akik a vidéki életet választották

A sztárvilággal járó folyamatos pörgés, a feszített munkatempó és a médiafigyelem után sokan vágynak a tudatos lelassulásra. Demjén Ferenc elsők közt keresett magának vidéki rezidenciát, amit az elmúlt évtizedek alatt valóságos paradicsommá alakított saját tóval, lovakkal.

Demjén Ferenc felesége, Rebecca is imádja vidéki birtokukat

(Fotó: Laufer László / hot! magazin/ archív)

Demjén Ferenc a szerelméről nevezte el a tavát

A Kossuth-díjas énekes megelőzte a korát, és amikor minden zenészt a fővároshoz kötött az élete, tanyát vett Baranya megyében. Dióspusztai birtokát Demjén Ferenc folyamatosan szépítgette-építgette a feleségével, igazi vidéki luxusparadicsomot kialakítva. A hatalmas, közel 200 ezer négyzetméteres területen park, erdős részek és több száz idős fa található, de a birtok legkülönlegesebb ékessége az a csaknem 15 ezer négyzetméteres tó, amit szerelme után Rebecca-tónak nevezett el.

Istenes Bence Csobot Adéllal közösen döntött úgy, hogy gyermekeik miatt elhagyják a fővárost

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Csobot Adélék családi paradicsomot építettek

A népszerű sztárpár három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy gyermekeik, az akkor 7 éves Nátán és 5 éves Ádin miatt vidékre költöznek – számolt be róla a hot! magazin. Hosszas keresgélés után a Balaton-felvidéken meg is találták álmaik otthonát, a kertes házat azonban szinte az alapoktól fel kellett újítaniuk. A végeredmény tökéletes lett a család számára: a hatalmas kertben medence, fitneszgépek és grillező is helyet kapott. A hab a tortán a Málna névre hallgató magyar vizsla kölyök lett, aki nemrég csatlakozott a családhoz. Az énekesnő szerint a költözés megmentette a kapcsolatukat is.

Ács Bálint és Brunner Márta válásuk után is együtt dolgozik lovardájukban

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Ács Bálint és Brunner Márta lovardát nyitottak

Még házasok voltak, amikor álmaikat követve a fővárosból Sóskútra költöztek, mivel a birtokon létrehozták a Barack­virág Élményfarmot, ahol lovarda és állatsimogató is van, mindenféle jószággal. Azóta sem bánták meg a döntésüket, ­pedig közben a közös projekt ellenére elváltak. Ma is mind a ketten a tanyán élnek, békében, egymás mellett, mindenben támogatva a másikat.

Tóth Vera imádja vidéki életüket, ahol nyugalmat talált

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Tóth Verának lelki gyógyulásra volt szüksége

Az énekesnő hosszú évekig lelki gondokkal küszködött, és már akkor érezte, hogy környezetváltozásra van szüksége a gyógyuláshoz. Amikor jelenlegi férje, Pauli Zoltán belépett az életébe, a szerelem meghozta számára ezt a fajta életmódváltást: séfként dolgozó párjával egy kis faluban, Palkonyán élnek. A vidéki lét hatalmas megnyugvást jelentett az énekesnőnek, aki szerelmével azóta sikeres exkluzív koncert- és borvacsoraesteket szervez.