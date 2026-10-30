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Gyászolnak a rajongók: elhunyt Patrick Stewart, a Star Trek és X-Men legendás sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Patrick Stewart
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 11:00
gyászstar trekX-Men
86 éves korában életét vesztette a brit színész, aki a karrierje során számtalan filmben és sorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Patrick Stewart szerdán, október 28-án hunyt el: a képviselője elmondása szerint a legenda a halála előtt Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával is küzdött.
H. A.
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A képviselője jelentette be, hogy 86 éves korában elhunyt Sir Patrick Stewart. A brit színész a karrierje során színházban, filmekben és televíziós sorozatokban is játszott, a legtöbben azonban a Star Trek Picard kapitányának, illetve az X-Men filmek Charles Xavier, avagy X professzorának megformálásáról ismerték. A színész október 28-án, szerdán vesztette életét, Los Angeles-i otthonában.

Sir Patrick Stewart Dead At 86
86 éves korában elhunyt Patrick Stewart / Fotó: NurPhoto via AFP

86 éves korában elhunyt Patrick Stewart

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Sir Patrick Stewart tegnap Los Angeles-i otthonában elhunyt, imádott felesége, Sunny szerető gondoskodása alatt, egy rövid és megrendítő küzdelmet követően, amelyet az Alzheimer-kórral és  a Lewy-testes demenciával vívott

- jelentette be Kelly Bush Novak, aki már hosszú ideje a sztár szóvivőjeként dolgozott.

Patrick 1940. július 13-án született az angliai Mirfieldben, Nyugat-Yorkshire-ben, Gladys Stewart textilipari munkás és Alfred Stewart, a brit hadsereg ezredőrmesterének gyermekeként. A három fiú közül ő volt a legfiatalabb, és már korán vonzódni kezdett az előadóművészethez. 11 évesen kezdett drámát tanulni, majd 15 évesen otthagyta az iskolát, hogy csatlakozzon a helyi színházhoz.

Stewart 1957-ben kapott ösztöndíjat a Bristol Old Vic Színházi Iskolától, ott kezdődött a profi színészi karrierje is. A képernyőn 1967-ben debütált a Coronation Street című sorozatban, majd négy évvel később a Broadwayen, a Szentivánéji álomban.

Bár számtalan filmben és sorozatban szerepelt, az áttörést Jean-Luc Picard kapitány megformálása jelentette az 1987-től 1994-ig futó Star Trek – Az új nemzedék című sorozatban, amely valódi ikonná tette és az egész addigi életét megváltoztatta. A karaktert hét televíziós évadon és négy mozifilmen át alakította, emellett videojátékokban is megszólaltatta, mielőtt 2020-ban ismét visszatért volna a szerephez a Paramount+ Star Trek: Picard sorozatában 

A 2000-es évekre már szupersztárnak számító Stewart hírneve akkor ért el új magasságokba, amikor megkapta az X-Men széria Charles Xavierének, avagy X professzorának szerepét. A színész több mint két évtizeden át formálta meg a mutáns telepatát, amellyel Guinness-rekordot állított fel. A karaktert először az X-Men - A kívülállók című filmben játszotta el, idén decemberben pedig a Bosszúállók – Doctor Doom ébredésében lesz ismét látható, mint X professzor.

Patrick Stewart a karrierje során Olivier-díjat és egy Grammy-díjat is átvehetett, de többször jelölték Golden Globe, illetve Emmy-díjra, majd 2010 májusában lovaggá ütötték. Első feleségével, Sheila Falconerrel 1966-tól és 1990-ig volt együtt: tőle született a fia, Daniel Stewart és a lánya, Sophia Stewart. 2000 és 2003 között Wendy Neuss férje volt, majd 2013-ban házasodott össze Sunny Ozell-lel, akivel a haláláig együtt maradt. A sztárt emellett legendás barátság fűzte színésztársához, Sir Ian McKellenhez, akivel az 1970-es években ismerkedtek meg, és együtt szerepeltek több X-Men filmben, valamint színpadon is.

Nem rejtette véka alá az érzelmeit, ami olyan emberré tette őt, akire lehetett számítani, akit lehetett csodálni, és akit az én esetemben szeretni is 

– búcsúzott a barátjától Ian McKellen, a People beszámolója szerint

 

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