Kimi Antonellit dobta a barátnője: szingliként lehet világbajnok a Forma-1 20 éves sztárja

Kimi Antonellinek már csak két pontot kell szereznie a történelmi vb-címhez, az olasz pilóta minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka lehet, amennyiben ezt sikerül teljesítenie Mexikóban. A Mercedes versenyzőjének az idei mindössze a második szezonja az F1-ben, ráadásul az idény előtt jelentős változás történt a magánéletében.

Kimi Antonelli fantasztikus szezont fut a Forma-1-ben

Fotó: AFP/NurPhoto

Kimi Antonellit dobta a barátnője

A Mercedes szupertehetsége 2023 októberében jött össze a cseh gokartversenyzővel és influenszerrel, Eliska Babickovával – a párt gyakran lehetett együtt látni a Forma-1-es paddockban –, ám kapcsolatuk idén februárban, a szezon kezdete előtt véget ért. A szakításról Eliska számolt be a közösségi oldalain. Elmondása szerint ő kezdeményezte a különválást, mert úgy érezte, hogy eltávolodtak egymástól, és más elképzeléseik voltak a jövőről. Antonelli exbarátnője azt is hangsúlyozta, hogy az értékrendjük is különbözött, valamint cáfolta, hogy megcsalás vagy egy harmadik személy miatt ért volna véget a kapcsolatuk.

Kimi Antonelli párkapcsolata az idei F1-es szezon előtt ért véget

Fotó: NurPhoto via AFP

2026 augusztusában egy rejtélyes nő miatt került ismét a bulvárlapok címlapjára Antonelli magánélete. Az olasz sajtó arról számolt be, hogy a pilótát a szardíniai Costa Smeraldán fényképezték le egy fiatal diáklánnyal, akit Suami Di Taviként azonosítottak – a beszámolók szerint együtt múlatták az időt a vízparton. A képek természetesen beindították a találgatásokat, de sem Antonelli, sem a nő nem erősítette meg nyilvánosan, hogy egy párt alkotnának.

A Mercedes sztárjával kapcsolatban idén októberben olyan pletykák kezdtek el terjedni, hogy exbarátnőjével, Babickovával újra randizni kezdett,

ám hiteles megerősítés erről nem érkezett. Antonelli a hírek szerint szingli, a magánéletéről egyébként is kevés információt oszt meg, jelenleg csakis a versenyzésre koncentál.

A hétvégén a Mexikói Nagydíjjal folytatódik az F1-es szezon, az ifjú olasz pedig bebiztosíthatja pályafutása első világbajnoki címét. Antonellinek tehát nincs oka a szomorkodásra, hamarosan ő lehet minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka, megelőzve Sebastian Vettelt, aki 2010-ben 23 évesen és 134 naposan ért fel a csúcsra.