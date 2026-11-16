Mindenki azt hitte, csak viccel: Most egészen más értelmet nyert Sebestyén Balázs korábbi kijelentése

Szombat délelőtt váratlan bejelentés rázta meg a hazai sztárvilágot, ugyanis közös megegyezéssel, csaknem húsz év együttlét és tizenhét év házasság után különválik Sebestyén Balázs és felesége, Horváth Viktória. A pár 2006-ban kezdett el randizni, miután több televíziós produkcióban is együtt dolgoztak, majd 2009-ben egy titkos esküvőn kötötték össze az életüket. Balázs az Instagram-oldalán közzétett közleményében hangsúlyozta, hogy bár a házasságuk lezárult, két kiskorú fiukat, Benettet és Noelt továbbra is szeretetben nevelik, és a reggeli rádióműsorban is zavartalanul folytatják a közös munkát.
A válás híre új megvilágításba helyezi a műsorvezető korábbi nyilatkozatait is. A Rádió 1 egyik nyári adásában – egy elméleti időutazós játék kapcsán – még fanyar iróniával viccelődött azon, hogy feleségének egyetlen hibája van, amely az egész életét meghatározza: tizennyolc évvel ezelőtt nem mondta le az első randijukat. Akkor ez csupán rutinos, adásbeli ugratásnak tűnt, a mai bejelentés tükrében azonban sokkal mélyebb, szinte előrevetítő csengést kapott.
Korábbi mélyinterjúiban Balázs a tőle megszokottnál is őszintébben beszélt arról, mennyi energiát emészt fel egy hosszú kapcsolat fenntartása. Úgy fogalmazott, a házasság „nagyon nagy meló”, amelybe a hullámvölgyek és a komoly viták ellenére is folyamatosan bele kell tenni a munkát. Bár mindig elismeréssel szólt Viki erős személyiségéről és teherbírásáról, úgy tűnik, a felszín alatt a végletekig feszített tempó és a kettős terhelés hosszú távon kikezdhette a szövetségüket.
Balázs naptárában az elmúlt években szinte alig maradt üresjárat: a hajnali élő rádiózás mellett egymást érték a nagyszabású RTL-es produkciók – mint a Nyerő Páros, a Visszavágó, az Álarcos énekes vagy a Most Wanted –, miközben a DJ Oti-bulik, az önálló estek és a mindennapi kemény edzések is lekötötték. Közben Viki is duplán teljesített a háttérben: a reggeli műsor és podcastek szerkesztése, valamint saját ruhamárkája mellett rá hárult a családi logisztika oroszlánrésze, különösen férje hetekig tartó külföldi forgatásai alatt.
Bár a folyamatos rohanás még ezt az óvott házasságot is próbára tette, a felek közötti kölcsönös tisztelet és a professzionális hozzáállás garancia arra, hogy szülőként és kollégaként a jövőben is harmonikusan működjenek együtt.
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