Nyakunkon a Nyilas szezon: erre a három csillagjegyre igazán szerencsés hét vár

Három csillagjegy ezen a héten mindenhol szerencsére lel. A november 22-én kezdődő Nyilas szezon kalandvágyó és szerencsés energiákat hoz a mindennapokba. Ez a tűzjegy ráadásul nemcsak várja a lehetőségeket, hanem hajlandó mindent kockáztatni is értük – és ez a lendület most másokra is átragad.

Erre a három csillagjegyre igazán szerencsés hét vár. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Erre a három csillagjegyre igazán szerencsés hét vár

Kos

Használd ki a hét minden percét! November 22-én a Nap a Nyilas jegyébe lép, új fejezetet nyitva a szerencsében és a kalandokban. Ez a tökéletes jel arra, hogy belevágj az alkotásba, utazz, vagy megtervezd a következő lépésedet. Indíts vállalkozást, vagy próbálj ki valami újat, mert a Nyilas szezonban az álmaidba fektetett energia mindig megtérül.

A Nap december végéig marad ebben a jegyben, de a hónap elején érkező Merkúr még eseménydúsabbá teszi az időszakot. Új lehetőségek és ajánlatok kopogtatnak az ajtódon, amelyeket készen kell állnod megragadni. Hozz bátor döntéseket, válaszd azt, amire igazán vágysz, mert végre minden kezd összeállni.

Nyilas

Valami nagy dolog változik ezen a héten. November 19-én a Skorpió Nap kvadrátot alkot az Oroszlán Marssal, ami egy inspiráló ötletet hoz, amelyet meg kell valósítanod. Bár tele vagy remek ötletekkel, nem mindig hiszed el, hogy valóra válhatnak - ezen a héten viszont minden esélyed megvan rá. Még a szezonod kezdete előtt olyan célokat kapsz, amelyeket a Mars támogatásával könnyedén megvalósíthatsz.

Itt az ideje hinni minden álmodban és cselekedni, hiszen az Oroszlánban járó szerencsebolygó, a Jupiter is téged segít. Csak légy készen arra, hogy kockáztass és megváltoztasd az életed.

Ikrek

Bár most kényelmesen érzed magad az életednek ebben a szakaszában, sokkal nagyobb és jobb dolgok várnak rád. Légy nyitott a szemléletváltásra, és lépj ki a komfortzónádból az álmaidért.

A szerencse mindig keres téged, de a megszokott rutinokban nem talál rád. November 17-én a Vízöntő első negyed Holdja megváltoztatja a nézőpontodat, és segít megérteni, hogy minden nagyszerű dolog egy folyamat része, így nem áll össze minden azonnal. Ezen a héten vállalj kockázatot, és fontolj meg olyan ötleteket vagy ajánlatokat is, amelyeket korábban elutasítottál volna.

(Your Tango)