Kevesebb szén-dioxid, korszerűbb fűtés: ezért éri meg hőszivattyúban gondolkodni

Az egyik ilyen technológia a hőszivattyú, amely új építésű ingatlanok mellett megfelelő feltételek esetén korszerűsítés során is jó alternatívát jelenthet.
A hőszivattyú működési elve elsőre bonyolultnak tűnhet, valójában azonban hasonló folyamaton alapul, mint egy hűtőszekrény működése – csak éppen fordított céllal. Míg a hűtő a belső térből vonja el a hőt, és azt a környezetnek adja át, a hőszivattyú a kültéri környezetből nyeri ki az energiát, majd azt az épület fűtési rendszerébe továbbítja.
A rendszer működéséhez villamos energiára is szükség van, azonban a leadott hőenergia jelentős része nem közvetlenül ebből származik, hanem a környezetből kinyert energiából. Ennek köszönhető, hogy egy jól megtervezett és megfelelő körülmények között működő rendszer hatékonyabb lehet a hagyományos, közvetlen elektromos fűtési megoldásoknál.
A legelterjedtebb megoldások közé a levegő-víz hőszivattyúk tartoznak. Ezek a külső levegő hőenergiáját hasznosítják, majd általában egy vízkörös fűtési rendszeren keresztül biztosítják az épület fűtését. Léteznek azonban talajszondás, talajkollektoros és víz-víz rendszerek is, amelyek eltérő beruházási feltételekkel és műszaki adottságokkal rendelkeznek.
A hőszivattyú azért csökkentheti a fűtés szén-dioxid-kibocsátását, mert működése során nem történik helyben fosszilis tüzelőanyag elégetése, és a szükséges hő jelentős részét a környezetből – például a levegőből, a talajból vagy a talajvízből – nyeri ki.
A tényleges környezeti hatást ugyanakkor több tényező is befolyásolja. Fontos, hogy milyen forrásból származik a működtetéshez szükséges villamos energia, mennyire energiahatékony az épület, illetve milyen hatásfokkal működik a teljes fűtési rendszer.
Különösen kedvező lehet a hőszivattyú olyan épületben, amelynek
Napelemmel vagy más megújuló energiaforrással kombinálva pedig tovább mérsékelhető a külső energiaigény és a fűtéshez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás.
Gyakori az a tévhit, hogy hőszivattyút kizárólag új építésű, kimagasló energetikai adottságokkal rendelkező házakban lehet használni. Valójában meglévő épületek korszerűsítésekor is szóba jöhet, de ilyenkor különösen fontos az előzetes felmérés.
Egy régebbi családi háznál például érdemes megvizsgálni a falak, a tető és a födém hőszigetelését, az ablakok állapotát, valamint a meglévő radiátorok méretezését. Ha az épület nagy hőveszteséggel rendelkezik, előfordulhat, hogy előbb a hőigényt érdemes csökkenteni, és csak ezt követően célszerű a fűtési rendszer korszerűsítésében gondolkodni.
A hőszivattyúk általában akkor tudnak különösen hatékonyan működni, ha nem szükséges nagyon magas előremenő vízhőmérsékletet előállítaniuk. Emiatt leginkább olyan, nagy hőleadó felülettel bíró megoldások jöhetnek szóba, mint amilyen pl. a padló-, fal- vagy mennyezetfűtés. Megfelelő méretezés esetén ugyanakkor radiátoros rendszerhez is illeszthetők, ezért minden esetben az adott ingatlan adottságaiból érdemes kiindulni.
A korszerű hőszivattyús rendszerek egyik előnye a sokoldalúság. Egyetlen gépészeti rendszer nemcsak az épület fűtésében és a használati melegvíz előállításában vehet részt, hanem megfelelő kialakítás esetén a nyári hűtésben is.
Ez különösen akkor lehet vonzó, ha valaki eleve komplex gépészeti korszerűsítést tervez. Ahelyett, hogy egymástól teljesen független fűtési és hűtési rendszereket alakítana ki, egy jól megtervezett rendszer több feladatot is képes ellátni.
Természetesen a pontos lehetőségeket ilyenkor is az épületgépészeti kialakítás határozza meg. Nem minden hőleadó alkalmas ugyanis hűtési célra, és a páralecsapódás megelőzéséről is gondoskodni kell.
A hőszivattyú szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt hatását nemcsak az határozza meg, hogy mennyi villamos energiát fogyaszt, hanem az is, hogy mikor és milyen összetételű villamos energiát használ fel. A magyar villamosenergia-rendszer karbonintenzitása ugyanis a nap folyamán is jelentősen változhat.
A 2025-ös adatok alapján Magyarországon jellemzően a késő délelőtti, déli órákban volt a legalacsonyabb a felhasznált villamos energia karbonintenzitása. Tavasszal átlagosan 11 óra körül, nyáron és ősszel pedig 10 óra körül alakult ki a napi minimum. Ezzel szemben a magasabb kibocsátású időszak jellemzően késő délutánra vagy estére esett. Nyáron például a 10 óra körüli átlagos karbonintenzitás 107 g CO₂e/kWh volt, míg 21 óra körül 217 g CO₂e/kWh; tavasszal pedig 121, illetve 220 g CO₂e/kWh értéket mértek. Télen kisebb volt a különbség, de ekkor is 11 óra körül adódott a kedvezőbb, 19 óra körül pedig a magasabb érték.
Ennek egyik fontos oka, hogy napközben a napenergia nagyobb arányban jelenhet meg a magyar villamosenergia-termelésben. Ez azt jelenti, hogy környezeti szempontból előnyös lehet a rugalmasan időzíthető villamosenergia-fogyasztás egy részét a késő délelőtti és déli időszakra áthelyezni.
Egy intelligensen vezérelt hőszivattyú esetében erre is lehetőség nyílhat. A rendszer például napközben felfűtheti a melegvíz-tárolót vagy a puffertartályt, illetve kihasználhatja az épület hőtároló képességét. Így a szükséges energia egy része akkor használható fel, amikor a villamosenergia-mix karbonigénye várhatóan alacsonyabb.
Saját napelemes rendszer esetén ez még közvetlenebb előnyt jelenthet: a hőszivattyú működése részben a napközbeni helyi villamosenergia-termeléshez igazítható, így nagyobb arányban használható fel helyben a megtermelt energia.
Fontos ugyanakkor, hogy a 10–12 óra közötti időszak nem minden egyes napon automatikusan a „legzöldebb”. A tényleges karbonintenzitást az időjárás, az aktuális fogyasztás, az erőművek termelése és a villamosenergia-import is befolyásolja. Hosszabb távú magyarországi mintázatként azonban jól látható, hogy különösen tavasztól őszig a napközbeni órák kedvezőbbek lehetnek a nagyobb, rugalmasan időzíthető villamosenergia-fogyasztás számára.
A fűtéshez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez önmagában nem mindig elég egy korszerű hőtermelő beépítése. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha az épületet egységes rendszerként kezeljük: minél kisebb ugyanis a ház hővesztesége, annál kevesebb energiát kell felhasználni a kívánt belső hőmérséklet fenntartásához.
Egy rosszul szigetelt épületben hiába működik modern hőszivattyú, ha a megtermelt hő jelentős része gyorsan távozik a falakon, a tetőn vagy a korszerűtlen nyílászárókon keresztül. Ez magasabb energiafogyasztást jelent, ami a felhasznált villamos energia előállításától függően nagyobb közvetett szén-dioxid-kibocsátással is járhat.
Éppen ezért egy átfogó energetikai korszerűsítés során célszerű összehangolni a hőszigetelést, a nyílászárók állapotát, a fűtési rendszert és annak szabályozását, illetve adott esetben a saját villamosenergia-termelést is. Ha az épület hőigénye csökken, a hőszivattyúnak is kevesebbet kell dolgoznia, így az energiafelhasználás és az ahhoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás egyaránt mérsékelhető.
A hőszivattyú különösen érdekes lehet azok számára, akik új házat építenek, nagyobb energetikai felújítás előtt állnak, vagy hosszú távon korszerűbb és alacsonyabb környezeti terhelésű fűtési megoldást keresnek.
A döntést ugyanakkor mindig az adott épület műszaki állapotára, energiaigényére és a használati szokásokra érdemes alapozni. Nincs minden ingatlanra egyformán alkalmazható megoldás: előfordulhat, hogy önmagában a fűtési rendszer cseréje indokolt, míg más esetben először az épület energetikai korszerűsítésével lehet jelentősebb eredményt elérni.
A megfelelően megtervezett hőszivattyús rendszer hosszú távon azonban fontos lépés lehet egy energiahatékonyabb otthon kialakítása felé. A technológia egyszerre kínál lehetőséget a fűtés korszerűsítésére, a fosszilis energiahordozóktól való függőség mérséklésére és az épület energiafelhasználásának tudatosabbá tételére.
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