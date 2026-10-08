Kevesebb szén-dioxid, korszerűbb fűtés: ezért éri meg hőszivattyúban gondolkodni

Az egyik ilyen technológia a hőszivattyú, amely új építésű ingatlanok mellett megfelelő feltételek esetén korszerűsítés során is jó alternatívát jelenthet.

A megfelelően megtervezett hőszivattyús rendszer hosszú távon fontos lépés lehet egy energiahatékonyabb otthon kialakítása felé / Fotó: Shutterstock

Hogyan működik a hőszivattyú?

A hőszivattyú működési elve elsőre bonyolultnak tűnhet, valójában azonban hasonló folyamaton alapul, mint egy hűtőszekrény működése – csak éppen fordított céllal. Míg a hűtő a belső térből vonja el a hőt, és azt a környezetnek adja át, a hőszivattyú a kültéri környezetből nyeri ki az energiát, majd azt az épület fűtési rendszerébe továbbítja.

A rendszer működéséhez villamos energiára is szükség van, azonban a leadott hőenergia jelentős része nem közvetlenül ebből származik, hanem a környezetből kinyert energiából. Ennek köszönhető, hogy egy jól megtervezett és megfelelő körülmények között működő rendszer hatékonyabb lehet a hagyományos, közvetlen elektromos fűtési megoldásoknál.

A legelterjedtebb megoldások közé a levegő-víz hőszivattyúk tartoznak. Ezek a külső levegő hőenergiáját hasznosítják, majd általában egy vízkörös fűtési rendszeren keresztül biztosítják az épület fűtését. Léteznek azonban talajszondás, talajkollektoros és víz-víz rendszerek is, amelyek eltérő beruházási feltételekkel és műszaki adottságokkal rendelkeznek.

Miért csökkentheti a fűtés szén-dioxid-kibocsátását?

A hőszivattyú azért csökkentheti a fűtés szén-dioxid-kibocsátását, mert működése során nem történik helyben fosszilis tüzelőanyag elégetése, és a szükséges hő jelentős részét a környezetből – például a levegőből, a talajból vagy a talajvízből – nyeri ki.

A tényleges környezeti hatást ugyanakkor több tényező is befolyásolja. Fontos, hogy milyen forrásból származik a működtetéshez szükséges villamos energia, mennyire energiahatékony az épület, illetve milyen hatásfokkal működik a teljes fűtési rendszer.

Különösen kedvező lehet a hőszivattyú olyan épületben, amelynek

alacsony a hőigénye,

megfelelő a hőszigetelése,

korszerűek a nyílászárói,

és alacsony hőmérsékletű hőleadó rendszerrel rendelkezik.

Napelemmel vagy más megújuló energiaforrással kombinálva pedig tovább mérsékelhető a külső energiaigény és a fűtéshez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás.