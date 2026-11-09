Alvó állapotban is végzetes lehet a laptop, ha ezt csinálod vele

Így válhat a laptop a saját maga ellenségévé.

Megtudhatod, hogyan befolyásolja a gép hosszú távú sebességét, ha hetekig elfelejted rendesen kikapcsolni azt.

Miért mehet tönkre a táskába zárt laptop?

A laptop tetejének lehajtása önmagában nem teszi tönkre a gépet, mivel a modern rendszereket úgy tervezték, hogy ilyenkor automatikusan energiatakarékos állapotba kapcsoljanak. Ennek ellenére a szakemberek nem véletlenül intenek óvatosságra: létezik néhány csapda, amellyel komoly kárt tehetünk a számítógépünkben − ilyen többek között, ha a laptop alvó állapotban marad.

Mindig várd meg, hogy a gép fényei jelezzék: a laptop alvó állapotban van vagy hibernált állapotba került. Forrás: 123RF

Miért veszélyes a laptop alvó állapotban?

Ha a laptop sokáig alvó állapotban marad, a legnagyobb veszélyt a túlmelegedés jelenti, ami akkor fordul elő, ha a lecsukott laptopot azonnal betesszük a táskánkba. Előfordulhat ugyanis, hogy egy éppen futó háttérfrissítés miatt a gép nem alszik el, hanem teljes gőzzel működik tovább. Mivel a zárt táskában a szellőzőnyílások elzáródnak, a termelődő hő nem tud távozni.

Ez a forróság extrém módon megterheli a belső alkatrészeket, ami az akkumulátor felpúposodásához vagy a processzor maradandó károsodásához vezethet.

A másik problémát az adatvesztés és a lassulás jelenti. Amikor csak lecsukjuk a fedelet, a laptop nem kapcsol ki teljesen, hanem a memóriájában nyitva tartja az összes futó programot és dokumentumot. Ha a gép napokig így marad és lemerül az akkumulátora, a hirtelen leállás miatt elveszhetnek a mentetlen munkáink, és a rendszer is sérülhet.

Ha hetekig nem kapcsoljuk ki teljesen a számítógépet, a memóriában felhalmozódik a digitális szemét, amitől a laptop egy idő után érezhetően lassabban teljesít.

Amennyiben régebbi, hagyományos merevlemezzel felszerelt laptopunk van, a lecsukás után a gépnek kell néhány másodperc, amíg az alkatrészei leállnak. Ha a lecsukás pillanatában azonnal felkapjuk és rázni kezdjük, a merevlemez fizikailag megsérülhet, ami az adataink végleges elvesztését jelenti. Habár a modern, SSD-vel felszerelt laptopoknál ez a mechanikai veszély már nem áll fenn, a hirtelen mozdulatok a kijelzőnek és a zsanéroknak továbbra sem tesznek jót.