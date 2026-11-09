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Alvó állapotban is végzetes lehet a laptop, ha ezt csinálod vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors technikai probléma
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 09. 13:30
toptippeklaptop
Tudtad, hogy a laptop alvó állapotban ellened is fordulhat? Mielőtt legközelebb gondolkodás nélkül lehajtanád és betennéd a hátizsákodba, érdemes megismerned azt a néhány rejtett csapdát, amely miatt a szakemberek szerint hosszú távon ki is nyírhatod a kedvenc munkaeszközöd.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Így válhat a laptop a saját maga ellenségévé.
  • Megtudhatod, hogyan befolyásolja a gép hosszú távú sebességét, ha hetekig elfelejted rendesen kikapcsolni azt.
  • Miért mehet tönkre a táskába zárt laptop?

A laptop tetejének lehajtása önmagában nem teszi tönkre a gépet, mivel a modern rendszereket úgy tervezték, hogy ilyenkor automatikusan energiatakarékos állapotba kapcsoljanak. Ennek ellenére a szakemberek nem véletlenül intenek óvatosságra: létezik néhány csapda, amellyel komoly kárt tehetünk a számítógépünkben − ilyen többek között, ha a laptop alvó állapotban marad.

Laptop előtt mérgelődő férfi, mert a laptop alvó állapotban maradt
Mindig várd meg, hogy a gép fényei jelezzék: a laptop alvó állapotban van vagy hibernált állapotba került. Forrás: 123RF

Miért veszélyes a laptop alvó állapotban?

Ha a laptop sokáig alvó állapotban marad, a legnagyobb veszélyt a túlmelegedés jelenti, ami akkor fordul elő, ha a lecsukott laptopot azonnal betesszük a táskánkba. Előfordulhat ugyanis, hogy egy éppen futó háttérfrissítés miatt a gép nem alszik el, hanem teljes gőzzel működik tovább. Mivel a zárt táskában a szellőzőnyílások elzáródnak, a termelődő hő nem tud távozni. 

Ez a forróság extrém módon megterheli a belső alkatrészeket, ami az akkumulátor felpúposodásához vagy a processzor maradandó károsodásához vezethet.

A másik problémát az adatvesztés és a lassulás jelenti. Amikor csak lecsukjuk a fedelet, a laptop nem kapcsol ki teljesen, hanem a memóriájában nyitva tartja az összes futó programot és dokumentumot. Ha a gép napokig így marad és lemerül az akkumulátora, a hirtelen leállás miatt elveszhetnek a mentetlen munkáink, és a rendszer is sérülhet. 

Ha hetekig nem kapcsoljuk ki teljesen a számítógépet, a memóriában felhalmozódik a digitális szemét, amitől a laptop egy idő után érezhetően lassabban teljesít.

Amennyiben régebbi, hagyományos merevlemezzel felszerelt laptopunk van, a lecsukás után a gépnek kell néhány másodperc, amíg az alkatrészei leállnak. Ha a lecsukás pillanatában azonnal felkapjuk és rázni kezdjük, a merevlemez fizikailag megsérülhet, ami az adataink végleges elvesztését jelenti. Habár a modern, SSD-vel felszerelt laptopoknál ez a mechanikai veszély már nem áll fenn, a hirtelen mozdulatok a kijelzőnek és a zsanéroknak továbbra sem tesznek jót.

Laptopot bekapcsoló férfi ujja
Hetente legalább egyszer indítsd újra a géped. Forrás: 123RF

A biztonságos laptophasználat érdekében

A mindennapokban nyugodtan lecsukhatjuk a laptopot, ha csak rövid időre ugrunk el mellőle. Ha viszont hosszabb útra indulunk, és a gépet táskába tesszük, a legbiztosabb, ha teljesen kikapcsoljuk. Emellett érdemes hetente legalább egyszer-kétszer egy normál újraindítással tiszta lapot adni a rendszernek, hogy kisöpörjük a felhalmozódott digitális felesleget, és megőrizzük a gép gyorsaságát.

A szakértő is alátámasztja, miért veszélyes csak úgy lecsukni a laptop tetejét:

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