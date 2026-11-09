Három csillagjegyre hatalmas szerencse vár ezen a héten

Három csillagjegy különösen vonzza a gazdagságot és a sikert 2026. november 9. és 15. között. Bár csak hat hétig tartott, ez a retrográd időszak végtelennek tűnt. Szerencsére mindennek van vége, és ez a hét elhozza azt.

Három csillagjegyet végre utolér a szerencse. (Képünk illusztráció) Fotó: Sudarat Thaneerat / Shutterstock

Három csillagjegyet végre utolér a szerencse

Rák

Légy nyitott az új kapcsolatok kialakítására. November 12-én a felszálló holdcsomópont a Vízöntőben szembenállásba kerül a Jupiterrel az Oroszlánban, ami pénzügyi növekedést hoz egy sikeres partnerségen keresztül. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha nyitott vagy az összefogásra valakivel a magánéletedben vagy a szakmai utadon. Bár a függetlenség tanulásának folyamatán már keresztül mentél, ez nem jelenti azt, hogy mindent egyedül kell csinálnod. Ez a hét arról szól, hogy az új tudásodat felhasználva olyan partnert válassz, aki segíthet neked az előrelépésben.

Szűz

Visszatért az önbizalmad. A Vénusz november 13-án direkt mozgásba lendül a Mérlegben, ami segít, hogy magabiztosnak érezd magad a pénzügyi döntéseidben. Ez azt jelenti, hogy nincs többé kételkedés abban, amiről tudod, hogy helyes. A Vénusz október eleje óta retrográd mozgást végzett a Skorpióban és a Mérlegben. Ez idő alatt rengeteget tanultál. Most, hogy a Vénusz egyenes irányba fordul, pontosabb képed van arról, minek kell maradnia és minek kell mennie.

Mérleg

Még ha úgy is gondolod, hogy a megfelelő pénzügyi lépéseket teszed meg, néha akkor is kapsz egy valóságellenőrzést. Valószínűleg pontosan így érezted ezt a legutóbbi, Skorpióban hátráló Merkúr-időszakot. Kihívásokat hozott a költségvetés-tervezéssel és az önbecsüléseddel kapcsolatban. Most azonban, hogy a Merkúr november 13-án direkt mozgásba lendül a Skorpióban, foghatod a tanultakat, és továbbléphetsz.

(Your Tango)