Egyre nagyobb a baj: terjed az illegális vape és a hamis cigaretta, milliárdokat bukhat az állam

A nemzetközileg elismert kutatócég, a YouGov bemutatta az érintett minisztériumok és hatóságok szakembereinek a 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámának eredményeit. A felmérés során 11.600 eldobott cigarettásdobozt és 4000, hevített dohánytermékek dobozát vizsgáltak meg. A több mint két évtizede folytatott kutatás célja nem egy adott időpontban történő pillanatfelvétel rögzítése, hanem a külföldi, adózatlan és hamis dohánytermékek arányának időbeli változásának nyomon követése.
Az ízesített e-cigaretták illegális forgalmazása egyre komolyabb kockázatokat jelent idehaza. Mivel ezek a termékek legálisan nem forgalmazhatók Magyarországon, a fogyasztói kereslet egy része ellenőrizetlen beszerzési csatornák felé terelődik. Ezt jelzi a kutatás első hullámában vizsgált e-cigaretták összetétele is: egyetlen kivétellel valamennyi termék eldobható, egyszer használatos készülék volt. A vizsgált eszközök közel 90 százaléka legalább 4000 szippantásra, azaz 400 szál cigarettával egyenértékű használatra volt alkalmas. ráadásul több mint 80 százalékuk az Európai Unióban megengedett maximális nikotinkoncentráció többszörösét tartalmazta. Az illegális piac térnyerése így nemcsak fogyasztóvédelmi és közegészségügyi kockázatokat vet fel, hanem az adózatlan termékek révén a költségvetés bevételeit is csökkentheti.
A 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámában a vizsgált cigarettásdobozok 10 százaléka hamis terméknek bizonyult, szemben a 2025 második hullámában mért 8,9 százalékkal. A mintában 1162 hamis dobozt azonosítottak, és a növekedés valamennyi vizsgált régióban megfigyelhető volt. Kelet-Magyarországon 11,8 százalékra emelkedett a hamis cigaretták aránya, Budapesten 9,3, Nyugat-Magyarországon pedig 7,8 százalékot mértek. A vizsgált dobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék, 4,4 százaléka pedig eredeti külföldi cigaretta volt. Utóbbiak között Románia és Koszovó szerepelt a legnagyobb arányban, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásként jelent meg.
A kutatás egyik legfontosabb értéke, hogy nem egyetlen időpont pillanatfelvételét mutatja, hanem hosszabb idősoron keresztül teszi láthatóvá a piac változásait. Az egységes módszertannal, jelentős számú minta alapján végzett adatgyűjtés jól mutatja, hogy a cigaretták piacán a nem Magyarországon adózott termékek összetétele is változik, miközben az eredeti magyar termékek továbbra is meghatározó többséget képviselnek
– hangsúlyozta a YouGov.
A BBC beszámolója szerint a napokban csak a gyors reakciónak köszönhető, hogy senki sem sérült meg, amikor egy nő táskájában felrobbant két e-cigaretta-akkumulátor egy brit pub kerthelyiségében. A táskából hirtelen lángok csaptak fel, a jelenlévőknek menekülniük kellett. A nő férje, Dusty Sheppard a sajtónak elmondta: felesége először a lábánál érezte a hőt, ezért azonnal eldobta a táskáját, és elfutott. A történteket ahhoz hasonlította, mintha valaki római gyertyát tartott volna a kezében. A későbbi vizsgálat szerint a tüzet a nő e-cigarettájához tartozó két olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátor felrobbanása okozta. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.
A hevített dohánytermékek piacán a vizsgált dobozok 95,4 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,6 százalékuk külföldön adózott terméknek bizonyult. Utóbbiak aránya a 2025-ös második mérés 3,75 százalékos értékéhez képest 4,6 %-ra emelkedett.
A külföldi hevített termékek legnagyobb része Szlovákiából származott, az arányuk elérte a 37,7 százalékot. Olaszország 8,7, Lengyelország 8,2, Görögország pedig 7,7 százalékkal követte. Területi bontásban Budapesten mérték a legmagasabb külföldi termékarányt, 5,3 százalékot, Nyugat-Magyarországon 4,5, Kelet-Magyarországon pedig 3,9 százalékot.
Az illegális e-cigaretta szegmens növekedése miatt zsugorodó hevített termék és cigaretta piacon a hamis és eredeti külföldi termékek éves szintre vetítve az iparág becslése szerint 80 milliárd forintot meghaladó veszteséget okoznak az államháztartásnak adóveszteség formájában. Tekintettel arra, hogy a mérés 2026 első felében készült, valamint, hogy a trendekben a legális forgalom adatait tekintve nincs pozitív változás, 2027 évben, a radikális adóemeléseket követően a dohánygyártmányokból kevesebb bevétel várható, mint 2026-ban. A jövő évre vonatkozóan pontosabb előrejelzést adhat a YouGov 2026 évi második mérése, bár – mivel a mintagyűjtés a napokban lezárult - az eredmények még nem tükrözik majd a november 1-jei jelentős adóemelés hatását a legális piacra.
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