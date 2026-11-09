Megyeri Csilla szívszorító vallomást tett, a párjáról van szó

Megyeri Csilla élete legboldogabb időszakát éli, amióta február 12-én megszületett az első gyermeke, Sarciá Alessia Adriana. Megyeri Csilla harmincnyolc évesen lett édesanya, és a párjával mindenképpen szeretnének még egy babát.

Megyeri Csilla párja, Nico mindenben segít a baba körül

(Fotó: hot! magazin)

Megyeri Csilla megszólalt a kislányáról

Február 12-én született meg a műsorvezető kislánya, Alessia, aki hatalmas boldogságot hozott a család életébe. Megyeri Csilla azonban korábban elárulta, hogy a szülés egyáltalán nem volt könnyű.

„Alessia megváltoztatta az életemet, ő egy igazi kis mosolyalbum” – kezdte a hot! magazinnak Csilla.

Lassan kilenc hónapos, és eddig nagyon könnyű volt vele. Ha jellemeznem kellene őt, akkor egy nagyon kiegyensúlyozott és egy jól alvó baba, nem jellemző rá, hogy sír, csak amikor éhes, és azt is leginkább halkan jelzi. Szerencsésnek mondhatom magam, mert tudom szoptatni, szerintem egy intim, nagyon szép dolog. A gyermekorvos szerint jó lenne, ha egyéves koráig tudnám szoptatni, onnantól több dolog visszatér az életembe, például a komolyabb edzések, a boksz is. Szerintem ezzel nem lesz gond. Nekem szerencsére elegendő tejem van, mindkettőnk nagy örömére. Jelenleg a fogzással küzdünk, ami miatt a hétköznapok kicsit hisz­ti­seb­bek, nyűgösebbek, mint egyébként, de ebben az időszakban ez is teljesen rendben van.

Megyeri Csilla gyermeke nemsokára 9 hónapos lesz

(Fotó: hot! magazin/ archív)

„Az elejétől mindenben nagyon sokat segít”

Ha már a szerencsénél tartunk, a sztáranyuka nagyon meghatóan mesélt párjáról is, akit 2024 augusztusában mutatott meg először követőinek.

„Nico fantasztikus társ! Ugye neki már van egy kisfia, tehát tapasztalt apuka, így az elejétől mindenben nagyon sokat segít. Hozzáteszem, hogy a legelején eleve ez fogott meg a páromban, hogy milyen jól bánik a gyermekével: azt éreztem, hogy azonnal szülnék neki. A kislánya az ujja köré csavarja, mindenből kiveszi a részét itthon, sőt szívesen hagy nekem „énidőt”, bármikor elindul Alessiával egy kis kalandra kettesben, vagy ha úgy van, a nagytesóval együtt. Lehet, hogy nagyon érzelgősen hangzik, de még inkább beleszerettem: minden nőnek ilyen társat, ilyen apukát kívánok! Nico mindenképpen szeretne még babát, akár többet is. Én viszont a korom miatt inkább csak annyit mondok: még egy közös gyerek belefér!”