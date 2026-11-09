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Megyeri Csilla szívszorító vallomást tett, a párjáról van szó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 09. 10:00
párjaMegyeri Csilla
Az anyaság minden percét élvezi a gyönyörű influenszer, akinek a kislánya nemsokára 9 hónapos lesz. Megyeri Csilla a hot! magazinnak őszintén mesélt a minden­napjaikról és arról is, hogy még idén belevágnak egy hosszú repülőúttal járó kalandba.
D.G.
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Megyeri Csilla élete legboldogabb időszakát éli, amióta február 12-én megszületett az első gyermeke, Sarciá Alessia Adriana. Megyeri Csilla harmincnyolc évesen lett édesanya, és a párjával mindenképpen szeretnének még egy babát.

Megyeri Csilla boldogan pózol párjával és kislányukkal.
Megyeri Csilla párja, Nico mindenben segít a baba körül
(Fotó:  hot! magazin)

Megyeri Csilla megszólalt a kislányáról

Február 12-én született meg a műsorvezető kislánya, Alessia, aki hatalmas boldogságot hozott a család életébe. Megyeri Csilla azonban korábban elárulta, hogy a szülés egyáltalán nem volt könnyű. 

„Alessia megváltoztatta az életemet, ő egy igazi kis mosolyalbum” – kezdte a hot! magazinnak Csilla.  

Lassan kilenc hónapos, és eddig nagyon könnyű volt vele. Ha jellemeznem kellene őt, akkor egy nagyon kiegyensúlyozott és egy jól alvó baba, nem jellemző rá, hogy sír, csak amikor éhes, és azt is leginkább halkan jelzi. Szerencsésnek mondhatom magam, mert tudom szoptatni, szerintem egy intim, nagyon szép dolog. A gyermekorvos szerint jó lenne, ha egyéves koráig tudnám szoptatni, onnantól több dolog visszatér az életembe, például a komolyabb edzések, a boksz is. Szerintem ezzel nem lesz gond. Nekem szerencsére elegendő tejem van, mindkettőnk nagy örömére. Jelenleg a fogzással küzdünk, ami miatt a hétköznapok kicsit hisz­ti­seb­bek, nyűgösebbek, mint egyébként, de ebben az időszakban ez is teljesen rendben van.

 

Megyeri Csilla kislánya imádott kiskukta lenni anyukája mellett.
Megyeri Csilla gyermeke nemsokára 9 hónapos lesz
(Fotó:  hot! magazin/ archív)

„Az elejétől mindenben nagyon sokat segít”

Ha már a szerencsénél tartunk, a sztáranyuka nagyon meghatóan mesélt párjáról is, akit 2024 augusztusában mutatott meg először követőinek. 

„Nico fantasztikus társ! Ugye neki már van egy kisfia, tehát tapasztalt apuka, így az elejétől mindenben nagyon sokat segít. Hozzáteszem, hogy a legelején eleve ez fogott meg a páromban, hogy milyen jól bánik a gyermekével: azt éreztem, hogy azonnal szülnék neki. A kislánya az ujja köré csavarja, mindenből kiveszi a részét itthon, sőt szívesen hagy nekem „énidőt”, bármikor elindul Alessiával egy kis kalandra kettesben, vagy ha úgy van, a nagytesóval együtt. Lehet, hogy nagyon érzelgősen hangzik, de még inkább beleszerettem: minden nőnek ilyen társat, ilyen apukát kívánok! Nico mindenképpen szeretne még babát, akár többet is. Én viszont a korom miatt inkább csak annyit mondok: még egy közös gyerek belefér!”

hot feltöltés Megyeri Csilla: Még egy közös gyerek belefér
Nico is rajong Alessiáért 
(Fotó:  hot! magazin/ archív)

„Közös élményeket gyűjt együtt a családunk”

Csilla és a párja, Nicola Sarcia imádnak új országokat, kultúrákat felfedezni, szenvedélyesen gyűjtik a közös élményeket.

„Tudom, megosztó dolog ennyi idős gyermekkel utazni, de mivel mi mind a ketten nagyon szeretjük, nem volt kérdés, hogy ahogy lehet, visszük magunkkal Alessiát is. Vár ránk egy thaiföldi kaland januárban, ami azért egy tizenhárom órás repüléssel jár, ami hatalmas kihívás mind­annyi­unk­nak, de bízzunk benne, hogy nem lesz semmi gond. Persze ő erre nem fog fog emlékezni, de közös élményeket gyűjt együtt a családunk, amire évekkel később jó lesz visszaemlékezni együtt. Visszük a bátyót is, aki már most rajongással szereti a kishúgát. Amikor még a pocakomban volt, már akkor kedvesen bánt vele, simogatta a hasamat. Nekem ezt olyan jó látni, biztosan azért, mert én egyke vagyok. Nico kisfia olyan szeretettel bánik Ales­siá­val, ami mindkettőnk számomra szívmelengető. Persze azért van egy kis játékféltékenység, majd később biztos lesznek nagy civakodások, de abban is biztos vagyok, hogy mindig óvni, védeni fogja a hugicáját!”

@borsonline

Így telnek a napok Megyeri Csilláéknál: „Másfél héttel a szülés után mindenki meglepődik rajtam” A sztáranyuka még nincs két hete, hogy életet adott első gyermekének, de fizikailag kicsattanó energiája van. Megyeri Csilla a Borsnak mesélt az otthon töltött első napokról és arról, hogy milyen baba a kislánya. #bors #megyericsilla #nicosarcia #gyerek #kisbaba

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(Fotó: hot! magazin)

 

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