Hospice nővér árulta el az okát, miért halunk meg inkább egyedül, mint a családunk körében

Miután órákat töltöttünk egy haldokló szerettünk ágya mellett, szívszorító lehet, ha egy kávészünetből visszatérve azt tapasztaljuk, hogy az illető elhunyt. A családtagok gyakran azon töprengenek, vajon félt-e a hozzátartozójuk – és miért éppen abban a rövid pillanatban érte a vég, amikor egyedül maradt. Julie McFadden hospice ápolónő szerint sokan magányban szeretnének elmenni, mások pedig csak csendes környezetre vágynak, ha érzik, hogy közeleg a haláluk.

A legtöbben egyedül szeretnek távozni, ha közeleg a halál. Illusztráció: 123Rf

Egyedül várjuk a halált

Julie sokaknak nyújt megnyugvást azzal, hogy a közösségi média oldalán nyíltan beszél a halálról, a halál előtti állapotról és arról, hogy az utolsó óráikat és perceiket töltő személyek min mennek keresztül. Egy videójában nemrég azt fejtette ki, hogy a legtöbben egyedül, magányban szeretnek távozni az élők sorából, ezzel sok pedig sok olyan követőjének hozott békét, akit mélyen gyötört, hogy nem volt ott egy szerette utolsó pillanataiban.

„Amit általában tapasztalok, hogy sokan úgy döntenek, akkor halnak meg, amikor senki sincs a közelükben. Úgy gondoljuk, ez valóban egy döntés, hiszen a legtöbbek személyisége büszke és méltóságteljes, és nem szeretnék, ha a családjuk így látná őket” – magyarázta Julie, hozzátéve, hogy más esetekben mindössze arról van szó, hogy a véghez közeledve az emberek nyugodtabb környezetre vágynak.

Néha a testnek egyszerűen kevesebb ingerre van szüksége. Csendes környezetre, amikor senki sincs a közelben és senki sem ér hozzá.

A hospice ápolónő elismerte, hogy nagyon megrázó lehet az emberek számára, ha rájönnek, hogy a szeretteik úgy haltak meg, hogy senki sem volt mellettük és senki sem fogta a kezüket. Ugyanakkor mindenkit próbált megnyugtatni, hogy ez a jelenség teljesen normális.

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