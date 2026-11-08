Kovács Áron rutinos apuka: „Ha úgy van, én is fürdetek, pelenkázok”

Kovács Áron higgadt természetűnek tartja magát a mindennapokban, ám a Sztárban Sztár olyan érzéseket idézett fel benne, amik még őt is meglepték.
Nagyon régen izgultam ennyit, mint mostanság. A színpadra lépések előtt mindig elkapott egy drukk, pedig én alapvetően egyáltalán nem vagyok izgulós típus, sőt a fellépéseim előtt is pimaszul nyugodt szoktam lenni. Most viszont egyáltalán nem voltam az! A műsor megmozgatta az érettségizős reflexeimet, azt a szorongást, amit a tanárok előtti feleléskor érez az ember. Ám rettenetesen hálás vagyok, hisz nem vagyok egy nagy közösségimédia-arc, nincs sok követőm, de ez nem is érdekel. Az a lényeg számomra, hogy van egy olyan közegem, ami teljesen organikusan alakult ki, és tőlük rendkívül sok szeretetet kaptam, ami végig megmelengette a szívemet
– kezdte a hot!-nak Kovács Áron Sztárban Sztár szerepléséről.
A legkisebb gyermeke, Lizi szinte a műsor rajtja idején jött világra, így a lap kíváncsi volt arra, hogy nem okozott-e számára lelkiismeret-furdalást a forgatások miatti távollét.
„Egyáltalán nem volt lelkiismeret-furdalásom, hisz nagyon fontos számomra a családom, ezért minden szabadidőmet a gyerekeimmel töltöm. A műsorban sokszor előfordult, hogy a produkcióim előtt hazajöttem lefektetni, majd onnan rohantam vissza az élő adásba. Úgy estem be a színpadra, hogy senki sem tudta: egy órával ezelőtt otthon még mesét mondtam. Úgyhogy szinte jó időben jött a kiesés, mert így újra teljes gőzzel részt tudok venni az otthoni teendőkben” – vallotta be Kovács Áron apaságával kapcsolatban.
Az énekes azt is elárulta, hogy az évek múlásával teljesen átértékelődött benne a szülőségről alkotott képe.
Ma már látom, hogy apaként nemcsak az anyagi biztonság előteremtése a feladatom, hiszen a gyerekeket egyáltalán nem érdekli, hogy milyen kocsival járok, és az is teljesen mindegy nekik, hogy hol nyaralunk. Számukra az a fontos, hogy elegendő minőségi időt töltsünk velük. Korábban inkább az anyára bíztam azokat a teendőket, amiket az ő feladatának gondoltam, ma viszont már minden értelemben ott vagyok a feleségem mellett.
Sokan talán azt gondolnák róla, hogy a családi fészekben a szigorú szabályok híve, ám Kovács Áron gyermekeivel a valóságban egyáltalán nem parancsolgató típus, sőt még a pelenkázásba is besegít.
Egyáltalán nem tudok szigorú lenni. A gyerekeim mindig hozzám menekülnek, mert nálam bármit el lehet érni, humorral pedig aztán pláne. Ha viszont egyszer-egyszer mégis rájuk mordulok, annak súlya van. Saját meséket, történeteket, bábjátékokat találok ki nekik, és igyekszem abba is energiát tenni, hogy ne csak egy mesekönyvből olvassak, hanem lássák, hogy az apukájuk fejből mesél. Ha úgy van, én is fürdetek, pelenkázok, ám szerencsére a mátkám egy igazi, maghasadással működő atom-tengeralattjáró, úgyhogy ritkán van szükség arra, hogy ilyesmibe bele kell szállnom. Én persze mindig felajánlom, és nagyon szívesen meg is teszem, de ritkán enged oda a feladatokhoz.
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