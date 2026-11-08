Kovács Áron rutinos apuka: „Ha úgy van, én is fürdetek, pelenkázok”

Kovács Áron higgadt természetűnek tartja magát a mindennapokban, ám a Sztárban Sztár olyan érzéseket idézett fel benne, amik még őt is meglepték.

Kovács Áron kiesett a Sztárban Sztárból. (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Kovács Áron beismerte, nem volt számára gyerekjáték a Sztárban Sztár

Friss apukaként mutatta meg tehetségét a műsorban

Elárulta, milyen apuka ő valójában

Kovács Áron az érettségihez hasonlította a Sztárban Sztárt

Nagyon régen izgultam ennyit, mint mostanság. A színpadra lépések előtt mindig elkapott egy drukk, pedig én alapvetően egyáltalán nem vagyok izgulós típus, sőt a fellépéseim előtt is pimaszul nyugodt szoktam lenni. Most viszont egyáltalán nem voltam az! A műsor megmozgatta az érettségizős reflexeimet, azt a szorongást, amit a tanárok előtti feleléskor érez az ember. Ám rettenetesen hálás vagyok, hisz nem vagyok egy nagy közösségimédia-arc, nincs sok követőm, de ez nem is érdekel. Az a lényeg számomra, hogy van egy olyan közegem, ami teljesen organikusan alakult ki, és tőlük rendkívül sok szeretetet kaptam, ami végig megmelengette a szívemet

– kezdte a hot!-nak Kovács Áron Sztárban Sztár szerepléséről.

Áron újdonsült apukaként versenyzett a műsorban.(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

A legkisebb gyermeke, Lizi szinte a műsor rajtja idején jött világra, így a lap kíváncsi volt arra, hogy nem okozott-e számára lelkiismeret-furdalást a forgatások miatti távollét.

„Egyáltalán nem volt lelkiismeret-furdalásom, hisz nagyon fontos számomra a családom, ezért minden szabadidőmet a gyerekeimmel töltöm. A műsorban sokszor előfordult, hogy a pro­duk­cióim előtt hazajöttem lefektetni, majd onnan rohantam vissza az élő adásba. Úgy estem be a színpadra, hogy senki sem tudta: egy órával ezelőtt otthon még mesét mondtam. Úgyhogy szinte jó időben jött a kiesés, mert így újra teljes gőzzel részt tudok venni az otthoni teendőkben” – vallotta be Kovács Áron apaságával kapcsolatban.

Az énekes azt is elárulta, hogy az évek múlásával teljesen átértékelődött benne a szülőségről alkotott képe.