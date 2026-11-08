Rocksztárok, akik révbe értek: Ők szelídítették meg a legvadabb fenegyerekeket

Turnék, őrjöngő tömeg, vad bulik és tomboló rock’n’roll: a legismertebb rocksztárok élete évtizedekig az élvezetek hajszolásáról szólt. És bár sokáig úgy tűnt, hogy a száguldás sosem ér véget, az idő múlásával – és a megfelelő partner feltűnésével – a legvadabb fenegyerekek is megtalálták a nyugalmat.
A hot! magazin összegyűjtötte, mely legendás zenészeket szelídítette meg a szerelem. Íme öt rocksztár, aki a vad évek után a megfelelő társ oldalán révbe ért.
A „Főnök” ma is stadionokat tölt meg, és évtizedek óta a rockzene egyik legnagyobb állócsillaga, de a magánéletben hosszú utat tett meg a megnyugvásig. A sikerek mögött meghúzódó mentális küzdelmekben és a hirtelen jött hírnév viharaiban Patti Scialfa jelentette számára a biztos kapaszkodót, aki 1984-ben csatlakozott az E Street Bandhez vokalistaként. Bruce Springsteen és Patti 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született, és azóta is együtt muzsikálnak a színpadon is.
A Rolling Stones legendás gitárosa a rocktörténelem egyik legvadabb életét élte, ám a sors 1979-ben, a Studio 54-ben elé sodorta Patti Hansen szupermodellt. A találkozás mindent megváltoztatott: 1983-ban összeházasodtak, és azóta is elválaszthatatlanok. Keith Richards többször is bevallotta, hogy Patti mentette meg az életét és hozta el számára az otthon melegét. A zenész nemrég dédnagyapa is lett.
A Beatles egykori énekes-basszusgitárosa az első felesége, Linda Eastman tragikus elvesztése és egy viharos második házasság után végül megnyugodott. Paul McCartney 2011-ben Nancy Shevell oldalán igazi békére lelt.
A színpadon évtizedek óta ijesztő arcfestésekkel és teátrális elemekkel őrjítette meg a közönséget, ám a magánélete sokkal csendesebb. Alice Cooper és a táncosnőként dolgozó Sheryl Goddard fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban kötötték össze az életüket.
A nyolcvanas évek óta nők millióinak bálványa Jon Bon Jovi, ám ő a megszámlálhatatlan kísértés ellenére is megőrizte hűségét gimnáziumi szerelméhez. Dorothea Hurleyvel 1989-ben szöktek el Las Vegasba, hogy összeházasodjanak, és azóta négy gyermeket neveltek fel közösen. A szupersztár rendszeresen hangoztatja, hogy Dorothea tartja őt a földön, és a közös jótékonysági munkáik, valamint a családi élet jelenti számára a legfőbb boldogságot.
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