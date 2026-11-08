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Rocksztárok, akik révbe értek: Ők szelídítették meg a legvadabb fenegyerekeket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bruce Springsteen
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 20:00
Paul McCartneyrockzeneJon Bon JoviKeith RichardsAlice Cooper
Turnék, őrjöngő tömeg, vad bulik és tomboló rock’n’roll. A legismertebb rocksztárok élete évtizedekig az élvezetek hajszolásáról szólt, ám a megfelelő partner oldalán a legvadabb fenegyerekek is megtalálták a nyugalmat.
Bors
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Turnék, őrjöngő tömeg, vad bulik és tomboló rock’n’roll: a legismertebb rocksztárok élete évtizedekig az élvezetek hajszolásáról szólt. És bár sokáig úgy tűnt, hogy a száguldás sosem ér véget, az idő múlásával – és a megfelelő partner feltűnésével – a legvadabb fenegyerekek is megtalálták a nyugalmat.

Rocksztárok, akik révbe értek: Bruce Springsteen és Patti Scialfa
Rocksztárok, akik révbe értek: Bruce Springsteen és Patti Scialfa 1991 óta házasok
(Fotó: hot! magazin/ Northfoto)
  • Bruce Springsteen és Patti Scialfa 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született
  • Keith Richards szerint Patti Hansen mentette meg az életét
  • Alice Cooper fél évszázada, 1976 óta házas
  • Jon Bon Jovi a gimnáziumi szerelmét vette feleségül Las Vegasban

Rocksztárok, akik a párjuk oldalán találták meg a nyugalmat

A hot! magazin összegyűjtötte, mely legendás zenészeket szelídítette meg a szerelem. Íme öt rocksztár, aki a vad évek után a megfelelő társ oldalán révbe ért.

Bruce Springsteen és Patti Scialfa

A „Főnök” ma is stadionokat tölt meg, és évtizedek óta a rockzene egyik legnagyobb állócsillaga, de a magánéletben hosszú utat tett meg a megnyugvásig. A sikerek mögött meghúzódó mentális küzdelmekben és a hirtelen jött hírnév viharaiban Patti Scialfa jelentette számára a biztos kapaszkodót, aki 1984-ben csatlakozott az E Street Bandhez vokalistaként. Bruce Springsteen és Patti 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született, és azóta is együtt muzsikálnak a színpadon is.

Keith Richards és Patti Hansen

Keith Richards és Patti Hansen
Keith Richards és Patti Hansen 1983 óta házasok
(Fotó: hot! magazin/ Northfoto)

A Rolling Stones legendás gitárosa a rocktörténelem egyik legvadabb életét élte, ám a sors 1979-ben, a Studio 54-ben elé sodorta Patti Hansen szupermodellt. A találkozás mindent megváltoztatott: 1983-ban összeházasodtak, és azóta is elválaszthatatlanok. Keith Richards többször is bevallotta, hogy Patti mentette meg az életét és hozta el számára az otthon melegét. A zenész nemrég dédnagyapa is lett.

Paul McCartney és Nancy Shevell

Paul McCartney és Nancy Shevell
Paul McCartney 2011-ben vette feleségül Nancy Shevellt
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A Beatles egykori énekes-basszusgitárosa az első felesége, Linda Eastman tragikus elvesztése és egy viharos második házasság után végül megnyugodott. Paul McCartney 2011-ben Nancy Shevell oldalán igazi békére lelt.

Alice Cooper és Sheryl Goddard

Alice Cooper és Sheryl Goddard
Alice Cooper és Sheryl Goddard fél évszázada házasok
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A színpadon évtizedek óta ijesztő arcfestésekkel és teátrális elemekkel őrjítette meg a közönséget, ám a magánélete sokkal csendesebb. Alice Cooper és a táncosnőként dolgozó Sheryl Goddard fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban kötötték össze az életüket.

Jon Bon Jovi és Dorothea Hurley

Jon Bon Jovi és Dorothea Hurley
Jon Bon Jovi és gimnáziumi szerelme, Dorothea Hurley
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A nyolcvanas évek óta nők millióinak bálványa Jon Bon Jovi, ám ő a megszámlálhatatlan kísértés ellenére is megőrizte hűségét gimnáziumi szerelméhez. Dorothea Hurleyvel 1989-ben szöktek el Las Vegasba, hogy összeházasodjanak, és azóta négy gyermeket neveltek fel közösen. A szupersztár rendszeresen hangoztatja, hogy Dorothea tartja őt a földön, és a közös jótékonysági munkáik, valamint a családi élet jelenti számára a legfőbb boldogságot.

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(Fotó: hot! magazin)

 

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