Rocksztárok, akik révbe értek: Ők szelídítették meg a legvadabb fenegyerekeket

Turnék, őrjöngő tömeg, vad bulik és tomboló rock’n’roll: a legismertebb rocksztárok élete évtizedekig az élvezetek hajszolásáról szólt. És bár sokáig úgy tűnt, hogy a száguldás sosem ér véget, az idő múlásával – és a megfelelő partner feltűnésével – a legvadabb fenegyerekek is megtalálták a nyugalmat.

Rocksztárok, akik révbe értek: Bruce Springsteen és Patti Scialfa 1991 óta házasok

(Fotó: hot! magazin/ Northfoto)

Bruce Springsteen és Patti Scialfa 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született

és Patti Scialfa 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született Keith Richards szerint Patti Hansen mentette meg az életét

Alice Cooper fél évszázada, 1976 óta házas

Jon Bon Jovi a gimnáziumi szerelmét vette feleségül Las Vegasban

Rocksztárok, akik a párjuk oldalán találták meg a nyugalmat

A hot! magazin összegyűjtötte, mely legendás zenészeket szelídítette meg a szerelem. Íme öt rocksztár, aki a vad évek után a megfelelő társ oldalán révbe ért.

Bruce Springsteen és Patti Scialfa

A „Főnök” ma is stadionokat tölt meg, és évtizedek óta a rockzene egyik legnagyobb állócsillaga, de a magánéletben hosszú utat tett meg a megnyugvásig. A sikerek mögött meghúzódó mentális küzdelmekben és a hirtelen jött hírnév viharaiban Patti Scialfa jelentette számára a biztos kapaszkodót, aki 1984-ben csatlakozott az E Street Bandhez vokalistaként. Bruce Springsteen és Patti 1991-ben házasodtak össze, három gyermekük született, és azóta is együtt muzsikálnak a színpadon is.

Keith Richards és Patti Hansen

Keith Richards és Patti Hansen 1983 óta házasok

(Fotó: hot! magazin/ Northfoto)

A Rolling Stones legendás gitárosa a rocktörténelem egyik legvadabb életét élte, ám a sors 1979-ben, a Studio 54-ben elé sodorta Patti Hansen szupermodellt. A találkozás mindent megváltoztatott: 1983-ban összeházasodtak, és azóta is elválaszthatatlanok. Keith Richards többször is bevallotta, hogy Patti mentette meg az életét és hozta el számára az otthon melegét. A zenész nemrég dédnagyapa is lett.

Paul McCartney és Nancy Shevell

Paul McCartney 2011-ben vette feleségül Nancy Shevellt

(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A Beatles egykori énekes-basszusgitárosa az első felesége, Linda Eastman tragikus elvesztése és egy viharos második házasság után végül megnyugodott. Paul McCartney 2011-ben Nancy Shevell oldalán igazi békére lelt.

Alice Cooper és Sheryl Goddard

Alice Cooper és Sheryl Goddard fél évszázada házasok

(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A színpadon évtizedek óta ijesztő arcfestésekkel és teátrális elemekkel őrjítette meg a közönséget, ám a magánélete sokkal csendesebb. Alice Cooper és a táncosnőként dolgozó Sheryl Goddard fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban kötötték össze az életüket.