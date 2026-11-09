114 évvel a Titanic süllyedése után került elő a páratlan dokumentum

Több mint egy évszázaddal azután, hogy az óceánjáró, a Titanic az első útján jéghegynek ütközött és elsüllyedt az Atlanti-óceánon, került elő egy biztosítási dokumentum. Ebből kiderült, hogy 5 millió dollár fedezte a hajó teljes pusztulását.

114 évvel a Titanic süllyedése után került elő egy fontos dokumentum / Fotó: AFP / Northfoto

114 évvel a Titanic süllyedése után került elő egy fontos dokumentum

Ez az egyetlen ma is létező dokumentum a Titanic biztosításával kapcsolatban

- mondta el Andrew Aldridge, a Henry Aldridge and Son, a Titanicról származó emléktárgyak vezető brit aukciósházának ügyvezető igazgatója a People magazinnak.

Tudomásunk szerint páratlan, mivel nem találtunk más ehhez hasonló dokumentumot. Egy jellegtelen A4-es papírdarab, de benne rejlik az 5 millió dollár kulcsa

- tette hozzá az árverező, majd úgy folytatta, a "teljes pusztulás" kifejezés mai szemmel nézve prófétai jellegűnek tűnhet, tekintve, hogy a hajó rögtön a legelső útján odaveszett.

Habár a brit luxus utasszállító hajót elsüllyeszthetetlennek tartották, mindössze négy nappal az indulása után, 1912. április 14-én éjjel jéghegynek ütközött, majd másnap kora reggelre az óceán fenekére süllyedt. A katasztrófában 1500 ember vesztette életét.

A biztosítási szerződést két héttel a tragédia előtt állították ki. Akkoriban a Titanic anyavállalata, az Oceanic Steam Navigation Company Limited, több biztosítóval közösen hozta létre a teljes kárt fedező kötvényt, amelyek mindegyike vállalta a kockázat egy részét. Végül a cég 30 napon belül megkapta a teljes 5 millió dolláros kifizetést, ami ma nagyjából 173 millió dollárnak felel meg, azaz körülbelül 56 372 136 500 forintnak. A 77 biztosító közül az egyik legnagyobb az Atlantic Mutual volt, amely összesen 100 ezer dollárt (mai értékben körülbelül 3,5 millió dollárt, vagyis 1 140 385 750 forintot jelent) fizetett ki a kárigényből.

Miután a biztosítótársaságot 2011-ben felszámolták, az archívumából származó történelmi dokumentumokat egy New York-i kiállításon is bemutatták, ahol egy kereskedő megvásárolta a Titanicét.

A biztosítási kötvényt november 21-én, szombaton árverezik el, 40 és 67 ezer dollár (13 040 080 és 21 842 134 forint) közötti értékkel.

After ‘Titanic’ Sank in 1912, Insurance Certificate That Covered the ‘Total Loss’ for $5M Resurfaces 114 Years Later https://t.co/KfeZfK3vSP — People (@people) November 4, 2026