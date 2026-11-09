114 évvel a Titanic süllyedése után került elő a páratlan dokumentum

Több mint egy évszázaddal azután, hogy az óceánjáró, a Titanic az első útján jéghegynek ütközött és elsüllyedt az Atlanti-óceánon, került elő egy biztosítási dokumentum. Ebből kiderült, hogy 5 millió dollár fedezte a hajó teljes pusztulását.
Ez az egyetlen ma is létező dokumentum a Titanic biztosításával kapcsolatban
- mondta el Andrew Aldridge, a Henry Aldridge and Son, a Titanicról származó emléktárgyak vezető brit aukciósházának ügyvezető igazgatója a People magazinnak.
Tudomásunk szerint páratlan, mivel nem találtunk más ehhez hasonló dokumentumot. Egy jellegtelen A4-es papírdarab, de benne rejlik az 5 millió dollár kulcsa
- tette hozzá az árverező, majd úgy folytatta, a "teljes pusztulás" kifejezés mai szemmel nézve prófétai jellegűnek tűnhet, tekintve, hogy a hajó rögtön a legelső útján odaveszett.
Habár a brit luxus utasszállító hajót elsüllyeszthetetlennek tartották, mindössze négy nappal az indulása után, 1912. április 14-én éjjel jéghegynek ütközött, majd másnap kora reggelre az óceán fenekére süllyedt. A katasztrófában 1500 ember vesztette életét.
A biztosítási szerződést két héttel a tragédia előtt állították ki. Akkoriban a Titanic anyavállalata, az Oceanic Steam Navigation Company Limited, több biztosítóval közösen hozta létre a teljes kárt fedező kötvényt, amelyek mindegyike vállalta a kockázat egy részét. Végül a cég 30 napon belül megkapta a teljes 5 millió dolláros kifizetést, ami ma nagyjából 173 millió dollárnak felel meg, azaz körülbelül 56 372 136 500 forintnak. A 77 biztosító közül az egyik legnagyobb az Atlantic Mutual volt, amely összesen 100 ezer dollárt (mai értékben körülbelül 3,5 millió dollárt, vagyis 1 140 385 750 forintot jelent) fizetett ki a kárigényből.
Miután a biztosítótársaságot 2011-ben felszámolták, az archívumából származó történelmi dokumentumokat egy New York-i kiállításon is bemutatták, ahol egy kereskedő megvásárolta a Titanicét.
A biztosítási kötvényt november 21-én, szombaton árverezik el, 40 és 67 ezer dollár (13 040 080 és 21 842 134 forint) közötti értékkel.
Az RMS Titanic története a mai napig a világ legismertebb tengeri katasztrófája, amely mély nyomot hagyott az emberiség történelmében. IDE KATTINTVA tölthetsz ki egy kvízt a legendás óceánjáró születéséről, felszereltségéről, a végzetes éjszakáról és a mentés részleteiről!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.