Ötszáz éves agyag felhőkarcolók állnak a sivatagban, de komoly veszélybe kerültek

Shibam, a jemeni sivatag közepén található történelmi város az építészet egyik legkülönlegesebb csodája. A településen körülbelül ötszáz, agyagtéglákból emelt épület sorakozik szorosan egymás mellett, amelyek magassága eléri a 25-30 métert is. Ez a különleges, függőleges építkezési mód szinte egyedülálló a világon, hiszen a felhőkarcoló építészet ezen ősi formája teljes egészében természetes és látszólag törékeny alapanyagból készült. A sivatagi környezet és a szűkös helyhatárok kényszerítették ki ezt az építészeti megoldást, amellyel a helyiek maximálisan kihasználták a rendelkezésre álló területet. Az így létrejött lenyűgöző városkép miatt a települést méltán nevezik a sivatag Manhattanjének.
A várost védőfal veszi körül, így a behatárolt területen a lakosság növekedésével párhuzamosan nem kifelé, hanem felfelé tudtak csak terjeszkedni. Az építmények szerkezete mérnöki szempontból is átgondolt: a falak a magasabb szintek felé haladva egyre vékonyabbak lesznek, míg a stabilitást a belső fagerendák biztosítják.
A belső elrendezés a mindennapi funkciókat követi. Az alsó szinteken a raktárak és az állatok helyiségei kaptak helyet, felettük a fogadószobák és a fürdők találhatók, míg a legfelső szinteken élnek a családok. A tetőteraszok kiemelt szerepet játszanak a mindennapokban, hiszen a hűvösebb esti órákban a közösségi élet a magasba helyeződik át, menedéket nyújtva a sivatagi hőség elől.
Shibam gyökerei a régmúltba nyúlnak vissza, amikor a tömjénút egyik meghatározó kereskedelmi állomásaként működött a Hadramaut-völgyben. A kereskedők innen irányították az Arábia, Afrika és a Mediterráneum közötti áruforgalmat.
A ma látható városszerkezet és a jellegzetes épületek többsége a XVI. században nyerte el végleges formáját. Ezzel a teljesítménnyel Shibam a világ legrégebbi magasépítésű városa, és ezen a címen a Guinness Rekordok Könyvében is szerepel. Az UNESCO 1982-ben választotta a kulturális Világörökség részévé.
A természetes alapanyag ugyanakkor rendkívül érzékeny az időjárás viszontagságaira. Az esőzések, a nedvesség és az erózió folyamatosan megbontja a vakolatot, emiatt a falakat rendszeresen karban kell tartani és újra kell vakolni. A folyamatos ápolást azonban nehezíti a pénzhiány és a szakképzett munkaerő hiánya, ráadásul sok lakó elköltözik a kényelmetlennek ítélt történelmi épületekből. A helyzetet a térségben zajló fegyveres konfliktusok is nehezítik, így az egyedülálló agyagváros fennmaradása komoly veszélybe került.
Nézd meg a videót is erről a különleges városról:
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