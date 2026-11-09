Tápai Szabina számára nem könnyű a blöffölés: "Mindig őszinte vagyok"

Nem mindennapi kihívás vár Tápai Szabinára, aki Dér Heni oldalán próbál szerencsét a Hotel Blöff című taktikai realityben. A sportoló szerint az őszinteség az egyik legfontosabb tulajdonsága, ezért a játékban is igyekezett hű maradni önmagához – még akkor is, ha ez nem minden helyzetben bizonyult könnyű feladatnak.

Tápai Szabina számára teljesen új kihívást jelentett a Hotel Blöff (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks)

A Hotel Blöff szereplői komoly kihívás előtt állnak

A Hotel Blöffben ugyanis nem elég ügyesen taktikázni: a versenyzőknek az érzelmeiket is kordában kell tartaniuk, hiszen a bőröndök kinyitásakor az arcuk sem árulhatja el, hogy pénz, kiesést jelentő üzenet vagy egy egyszerű papírkötegek lapulnak-e előttük. Szabina azonban úgy döntött, nem próbál teljesen más embernek mutatkozni a kamerák előtt.

„A való életben nem vagyok az a típus, aki blöffölne. Mindig őszinte vagyok, az a fajta ember, akinél ami a szívén, az a száján. Ebbe a játékba is úgy érkeztem, hogy ameddig csak lehet, szeretném ezt az oldalamat megőrizni. Nyilván eljöhet egy pont, amikor ez már nem működik, de én játszani jöttem, méghozzá őszintén és szívből” – mondta a Borsnak.

A bőröndnyitásoknál külön stratégiát is kitalált magának: a jól ismert, vidám oldalát próbálta előtérbe helyezni, hogy a mosolyával ne adjon kapaszkodót a többieknek.

Arra gondoltam, hogy mivel az emberek úgy ismernek, mint aki folyton mosolyog, és alapvetően egy jókedvű csaj, ezt viszem tovább a bőröndnyitásoknál is. Ha jól emlékszem, a legtöbbször valóban így tettem, és mosolyogtam.

Tápai Szabina Dér Henivel alkot egy párost a műsorban (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks)

Tápai Szabina és Dér Heni tíz éve barátnők

Szabina a műsorban Dér Henivel vágott neki a feladatoknak, és úgy érzi, remekül működtek együtt. Heni korábbi realitys tapasztalata kezdetben nagy segítséget jelentett számára, ám hamar kiderült, hogy neki sem kell sok idő ahhoz, hogy felvegye a játék ritmusát.

„Heninek nagy tapasztalata van, hiszen már szerepelt hasonló játékokban. Az elején egy kicsit rá is hagyatkoztam, azt gondoltam, majd segít, ha valami nem megy olyan könnyen, vagy még bele kell rázódnom a feladatokba. Aztán úgy éreztem – és Heni is mondta –, hogy már az elejétől elkaptam a fonalat. Nagyon jól kiegészítjük egymást, és szerintem a női megérzéseink is jól működnek. Persze előfordul, hogy tévútra jutunk, de a nehezebb helyzetekben is ki tudjuk segíteni egymást, és akkor is tudunk kapaszkodót adni a másiknak, amikor elkalandoznak a gondolataink.”