Kávé vagy tea? A kutatók szerint nem mindegy, melyiket választod

Mind a kávé, mind a tea része lehet a csontokat támogató étrendnek, de a kutatások alapján úgy tűnik, hogy a tea valamivel kedvezőbb hatású lehet. Egy közel 10 000 idősebb nő bevonásával készült vizsgálat szerint a teát fogyasztó nők csípőcsontjának sűrűsége valamivel magasabb volt, mint azoké, akik nem ittak teát.

A reggeli kávét vagy a teafogyasztást preferálod?

Fotó: Pexels

Kávé vagy tea? Ezt mondják a kutatók

A mérsékelt kávéfogyasztás – körülbelül napi két-három csésze – nem mutatott összefüggést sem kedvező, sem kedvezőtlen hatással a csontok egészségére. Azoknál a nőknél azonban, akik naponta több mint öt csésze kávét ittak, alacsonyabb csontsűrűséget mértek. Ez arra utalhat, hogy a túlzott kávéfogyasztás kedvezőtlenül hathat a csontokra.

Egy másik, 2025-ös kutatás, amelyben közel 50 000 menopauza után lévő nő vett részt, szintén arra jutott, hogy a teafogyasztás több területen is magasabb csontsűrűséggel, valamint a csontritkulás és a csonttörések kisebb valószínűségével járt együtt. A tea egyik előnye az antioxidáns-tartalma lehet – mondta Fady Hannah-Shmouni, a University of British Columbia endokrinológiai tanszékének professzora.

A tea gazdag polifenolokban, vagyis olyan kedvező hatású növényi vegyületekben, amelyek segíthetnek megvédeni a sejteket és csökkenteni a gyulladást. A kávé szintén tartalmaz polifenolokat, például klorogénsavat, ugyanakkor több koffeint tartalmaz, ami valamelyest akadályozhatja a kalcium felszívódását.

A hatás azonban általában kicsi, különösen azoknál, akik elegendő kalciumot fogyasztanak. Egyes kutatások ugyanakkor összefüggést találtak a magas koffeinbevitel és a kedvezőtlenebb csontállapot között.

Meg kellene változtatnod, mit iszol?

A tea valamivel kedvezőbb a csontok egészsége szempontjából, mint a kávé, de a szakértők szerint a kutatási eredményeket bizonyos korlátokkal kell értelmezni. A legtöbb vizsgálat ugyanis megfigyeléses tanulmány, amely összefüggést mutat ki, ráadásul a megfigyelt különbségek kicsik.

„Mérsékelt mennyiségben a kávé és a tea egyaránt része lehet a csontok egészségét támogató étrendnek” – mondta Hannah-Shmouni. „Egyiket sem szabad azonban a csontsűrűség felépítésének vagy megőrzésének elsődleges módszereként tekinteni.”