Nem kis meglepetést okozott az Ázsia Expressz hajszájának győztes párosa: Papp Feri elárulta, mi hajtotta őket

A Mirigyes fiúk arcáról csak ritkán tűnt el a mosoly, mióta ismerjük őket. Az Ázsia Expressz azonban megmutatta, hogy bár a humor tényleg mindenen átsegíti az embert, akadnak helyzetek, amelyekben szinte lehetetlen megtalálni a poén forrását. Papp Feri ezzel az új tudással biztosan gyarapodott a hetedik évad harmadik hajszáján, ami neki és Sipos Tominak az első ilyen eszeveszett rohanásuk volt. Sem ők ketten, sem a befutónál várakozó párosok nem hitték, hogy ők húzhatják be a hajszanapot, de mindannyian tévedtek. A páros megnyerte az évad harmadik hajszáját, pedig egy óriási baklövéssel indították a napot. A Bors Papp Ferit kérdezte a pénteki adás után.

Sipos Tomi és Papp Feri az Ázsia Expressz hajszájának utolsó kilóméterein sem sejtették, hogy ennyire jól állnak (Fotó: TV2)

Papp Feri nem sok jóra számított az Ázsia Expressz harmadik hajszáján

„Nem sok kétségünk maradt afelől, hogy hajszázni fogunk, vagyis meglepettek nem voltunk, amikor tény lett a dologból. Mégis könnyebb volt pihenni úgy, hogy már este kiderült. Ez lehetett a másnapi eredmény alapja, mert bevallom, hulla fáradtak voltunk már. Most láttam is, hogy élni sem volt kedvünk…”

Egyébként ebben a három hétben is rengeteg röhögés volt, és ennek tényleg csak egy része fér bele egy-egy epizódba, hiszen olyan tömör rohanás ott minden, hogy azt el sem lehet képzelni

– kezdte lapunknak Papp Feri, aki persze bízott abban, hogy a másnapi hajszán befuthatnak legalább a második helyen, és Sipos Tomival együtt tovább utazhat Brazíliába. De persze azt is tudta, hogy az Ázsia Expressz hetedik évada nagyon nem adja olcsón a továbbjutást.

Papp Feri és Sipos Tomi még a befutónál sem igazán hitték el, hogy megnyerték az Ázsia Expressz harmadik hajszáját (Fotó: TV2)

„Össze tudtuk szedni minden maradék erőnket és energiánkat a hajsza reggelére. Lassan négy évtizede toljuk egymás mellett, és ha nem is ilyen extrém szituációkban, de eddig is mindenfélét lenyomtunk már együtt. Fogalmunk sem volt, mi vár ránk, de az első két hajszán résztvevők beszámolója alapján nem számítottunk laza napra. Csak azt tudtuk, hogy olyan, mintha egy egész hetet sűrítenének be egyetlen napba. Ez pedig nagyon nem hangzott jól... Hogy honnan lett a lendület, ami átvitt minket a napon? Az a tudat, hogy ötvenéves pasasokként valami olyasmit mutathatunk meg, amiben talán mi sem hittünk igazán. Hogy ennyi idősen is meg lehet csinálni brutálisan kemény fizikai feladatokat is, ha összekapjuk magunkat. Katonamódba kapcsoltunk és mentünk…” – mesélte az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja.