Háromszor kapott szívrohamot egy egyéves fiú egy idegen országban

Egy brit kisfiú kritikus állapotban van, több ezer kilométerre otthonától, miután háromszor is szívrohamot kapott egy családi nyaralás során.

Háromszor kapott szívrohamot az egyéves fiú. Fotó: JustGiving

Háromszor kapott szívrohamot az egyéves fiú

Az egyéves Matthew Lee kilenc hónapos korában Hongkongba utazott édesanyjával, Sophiával és nagymamájával. A Nottinghamshire-ből származó kisfiú először találkozott volna rokonaival a családi utazás során, de hirtelen súlyosan megbetegedett influenzában, majd állapota gyorsan romlani kezdett.

Matthew háromszor is szívrohamot kapott, amelyek során állítólag összesen 47 percig nem kapott oxigént az agya. Azóta első születésnapját kórházban töltötte, távol édesapjától és családja többi tagjától az Egyesült Királyságban.

A kisfiú állapota továbbra is kritikus, de stabil, jelenleg is lélegeztetőgépen van. A családját arról tájékoztatták, hogy egy speciális gyermekgyógyászati csapat és a szükséges orvosi felszerelés kíséretében hazautazhat. A Hongkongból induló bonyolult utazás azonban akár 200 000 fontba (kb. 87 millió forintba) is kerülhet.

Teljesen lenyűgözött minket az emberek kedvessége és támogatása. Hihetetlenül hálásak vagyunk mindenkinek, aki megosztotta Matthew történetét, felkeresett minket és felajánlotta a segítségét

- mondta Sophia, aki most kétségbeesetten várja, hogy hazajusson kisfiával.

A Lia’s Wings nevű mentőhelikopter-jótékonysági szervezet Matthew családjával és hongkongi és brit orvosi csapataival együttműködve szervezi jelenleg a szállítást. A kereskedelmi légitársaságok lehetőségei korlátozottak, mivel a kisfiút lélegeztetőgéppel együtt kell szállítani, és összetett orvosi szükségletei vannak. A szervezet szerint a magánrepülőgép jelenleg a legmegfelelőbb orvosi megoldás - azonban ez továbbra is problémát jelent, így adománygyűjtésbe kezdtek.

Normális esetben soha nem kérnénk ilyen segítséget. Ez egy olyan helyzet, amelyben soha nem tudtuk volna elképzelni, hogy találjuk magunkat, és ezt egyszerűen nem tudjuk egyedül megvalósítani.

Az édesanya elárulta, hogy minden reménye az, hogy kisfia visszakerüljön az Egyesült Királyságba, és újra találkozzon édesapjával.