JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ázsia Expressz: Két nap után teljesen összetört Schumacher Vanda!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors TV2
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 06:00
schumacher vandaÁzsia ExpresszVomberg Frigyes
Csupán szerdán érkezett Henry Kettner és Schumacher Vanda párosa a TV2 sikerműsorába, ám már most kiborult a bili kettőjüknél. Az Ázsia Expressz pénteki adásában Vomberg Frigyessel keményen összebalhéztak és Vanda el is sírta magát.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
A szerző cikkei

Az Ázsia Expressz pénteki adásában Schumacher Vanda és Henry Kettner párosa kapta a legtöbb szavazatot a hajsza előtt, ami azt jelentette, hogy nekik is küzdeniük kellett a játékban maradásért. Vomberg Frigyesék és Sipos Tomiék ellen versenyeztek, és egész sokáig úgy tűnt, hogy akár az első helyet is behúzhatják, mivel a paintballos feladathoz elsőként érkeztek. Azonban a feladat közben megérkeztek Friciék is, így nagy csata alakult ki közöttük. A feladat lényege egy piros boríték megtalálása volt, amihez először a csavarhúzókat kellett megkeresniük. Húsz doboz közül mindössze háromban található boríték, így senkinek sem volt egyszerű a feladata.

Egymással is nagyot vitáztak az Ázsia Expressz legújabb versenyzői.
Schumacher Vanda és Henry Kettner közel jártak ahhoz, hogy már az első hetükön elhagyják az Ázsia Expresszt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz hajszája nagy izgalmakat hozott

Még senki nem volt a pályánál, amikor Schumacher Vanda már hatalmas hangerővel kiabált társával, mivel nem értettek egyet a zászlókat illetően. Mindenkinek először az argentín lobogót kellett megtalálni, mivel ott voltak a csavarhúzók, de Vanda rossz zászló felé vette az irányt.

Kettészakadtak Henryvel, ami szabálytalan volt, majd megérkeztek Tischler Petráék is és onnantól elszabadult a káosz. Frigyes felordított, hogy eltalálta Vandát, ami két perc hátránnyal járt volna, de ekkor a fiatal színésznő felkiáltott és leállította a versenyt.

Ne sikítozzál már! Folytassuk a játékot. Nem szeretném, hogy hozzám beszéljél, ezt beszéld meg a csapattársaddal

– mondta Vomberg Frigyes a fennhangon kiabáló Vandának.

Ezek után a séf azt is kiemelte, hogy a játék elején már szabályt szegtek, mivel elhagyták egymást és külön keresték a zászlót. Henry beismerte a hibát és elárulta, hogy az első szabálysértés után már együtt maradtak, de azért elnézést kért.

Végül Vomberg Frigyesnek és Tischler Petrának kellett elhagynia a műsort.
Tischler Petra és Vomberg Frigyes lettek az Ázsia Expressz harmadik hetének kiesői (Fotó:  hot! magazin/TV2)

Schumacher Vanda elsírta magát Frici szavai után

Henry szerette volna tisztázni a helyzetet a kamerák előtt, mivel szerinte egy hatalmas félreértés történt.

Azt hittük, hogy nekünk kiabáltak, hogy mehetünk és ők kaptak két percet. Erre, amikor elindultunk, egyből oldalba lőttek minket Friciék és akkor állt fel Vanda, hogy beszéljük meg, hogy most mi történt pontosan

– árulta el a Mokka legújabb műsorvezetője.

Vanda ezek után már összetörve nyilatkozott. Az a legnagyobb félelmem az egész életem során, hogy egy hülye picsának néznek és most sajnos pont ezt látták – mondta zokogva Schumacher Vanda.

Végül sikert kibékülniük egymással az Ázsia Expressz szereplőinek és Vomberg Frigyesék nem sokkal ezután meg is találták az első piros borítékot. Ám az öröm nem tartott sokáig nekik, mivel később mindenki lehagyta őket, így nekik kellett búcsúzniuk az Ázsia Expressz 2026-os évadától.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu