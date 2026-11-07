Ázsia Expressz: Két nap után teljesen összetört Schumacher Vanda!

Az Ázsia Expressz pénteki adásában Schumacher Vanda és Henry Kettner párosa kapta a legtöbb szavazatot a hajsza előtt, ami azt jelentette, hogy nekik is küzdeniük kellett a játékban maradásért. Vomberg Frigyesék és Sipos Tomiék ellen versenyeztek, és egész sokáig úgy tűnt, hogy akár az első helyet is behúzhatják, mivel a paintballos feladathoz elsőként érkeztek. Azonban a feladat közben megérkeztek Friciék is, így nagy csata alakult ki közöttük. A feladat lényege egy piros boríték megtalálása volt, amihez először a csavarhúzókat kellett megkeresniük. Húsz doboz közül mindössze háromban található boríték, így senkinek sem volt egyszerű a feladata.
Még senki nem volt a pályánál, amikor Schumacher Vanda már hatalmas hangerővel kiabált társával, mivel nem értettek egyet a zászlókat illetően. Mindenkinek először az argentín lobogót kellett megtalálni, mivel ott voltak a csavarhúzók, de Vanda rossz zászló felé vette az irányt.
Kettészakadtak Henryvel, ami szabálytalan volt, majd megérkeztek Tischler Petráék is és onnantól elszabadult a káosz. Frigyes felordított, hogy eltalálta Vandát, ami két perc hátránnyal járt volna, de ekkor a fiatal színésznő felkiáltott és leállította a versenyt.
Ne sikítozzál már! Folytassuk a játékot. Nem szeretném, hogy hozzám beszéljél, ezt beszéld meg a csapattársaddal
– mondta Vomberg Frigyes a fennhangon kiabáló Vandának.
Ezek után a séf azt is kiemelte, hogy a játék elején már szabályt szegtek, mivel elhagyták egymást és külön keresték a zászlót. Henry beismerte a hibát és elárulta, hogy az első szabálysértés után már együtt maradtak, de azért elnézést kért.
Henry szerette volna tisztázni a helyzetet a kamerák előtt, mivel szerinte egy hatalmas félreértés történt.
Azt hittük, hogy nekünk kiabáltak, hogy mehetünk és ők kaptak két percet. Erre, amikor elindultunk, egyből oldalba lőttek minket Friciék és akkor állt fel Vanda, hogy beszéljük meg, hogy most mi történt pontosan
– árulta el a Mokka legújabb műsorvezetője.
Vanda ezek után már összetörve nyilatkozott. „Az a legnagyobb félelmem az egész életem során, hogy egy hülye picsának néznek és most sajnos pont ezt látták” – mondta zokogva Schumacher Vanda.
Végül sikert kibékülniük egymással az Ázsia Expressz szereplőinek és Vomberg Frigyesék nem sokkal ezután meg is találták az első piros borítékot. Ám az öröm nem tartott sokáig nekik, mivel később mindenki lehagyta őket, így nekik kellett búcsúzniuk az Ázsia Expressz 2026-os évadától.
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