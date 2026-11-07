Ázsia Expressz: Két nap után teljesen összetört Schumacher Vanda!

Az Ázsia Expressz pénteki adásában Schumacher Vanda és Henry Kettner párosa kapta a legtöbb szavazatot a hajsza előtt, ami azt jelentette, hogy nekik is küzdeniük kellett a játékban maradásért. Vomberg Frigyesék és Sipos Tomiék ellen versenyeztek, és egész sokáig úgy tűnt, hogy akár az első helyet is behúzhatják, mivel a paintballos feladathoz elsőként érkeztek. Azonban a feladat közben megérkeztek Friciék is, így nagy csata alakult ki közöttük. A feladat lényege egy piros boríték megtalálása volt, amihez először a csavarhúzókat kellett megkeresniük. Húsz doboz közül mindössze háromban található boríték, így senkinek sem volt egyszerű a feladata.

Schumacher Vanda és Henry Kettner közel jártak ahhoz, hogy már az első hetükön elhagyják az Ázsia Expresszt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz hajszája nagy izgalmakat hozott

Még senki nem volt a pályánál, amikor Schumacher Vanda már hatalmas hangerővel kiabált társával, mivel nem értettek egyet a zászlókat illetően. Mindenkinek először az argentín lobogót kellett megtalálni, mivel ott voltak a csavarhúzók, de Vanda rossz zászló felé vette az irányt.

Kettészakadtak Henryvel, ami szabálytalan volt, majd megérkeztek Tischler Petráék is és onnantól elszabadult a káosz. Frigyes felordított, hogy eltalálta Vandát, ami két perc hátránnyal járt volna, de ekkor a fiatal színésznő felkiáltott és leállította a versenyt.

Ne sikítozzál már! Folytassuk a játékot. Nem szeretném, hogy hozzám beszéljél, ezt beszéld meg a csapattársaddal

– mondta Vomberg Frigyes a fennhangon kiabáló Vandának.

Ezek után a séf azt is kiemelte, hogy a játék elején már szabályt szegtek, mivel elhagyták egymást és külön keresték a zászlót. Henry beismerte a hibát és elárulta, hogy az első szabálysértés után már együtt maradtak, de azért elnézést kért.

Tischler Petra és Vomberg Frigyes lettek az Ázsia Expressz harmadik hetének kiesői (Fotó: hot! magazin/TV2)

Schumacher Vanda elsírta magát Frici szavai után

Henry szerette volna tisztázni a helyzetet a kamerák előtt, mivel szerinte egy hatalmas félreértés történt.

Azt hittük, hogy nekünk kiabáltak, hogy mehetünk és ők kaptak két percet. Erre, amikor elindultunk, egyből oldalba lőttek minket Friciék és akkor állt fel Vanda, hogy beszéljük meg, hogy most mi történt pontosan

– árulta el a Mokka legújabb műsorvezetője.