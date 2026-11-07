Vége a kerozinkorszaknak? Meglepő alapanyagból készül az új repülőgép-üzemanyag

Áttörés a repülésben: egy új technológia révén zöld methanolból állíthatnak elő környezetbarát repülőgép-üzemanyagot.

egy új technológia révén zöld methanolból állíthatnak elő környezetbarát repülőgép-üzemanyagot. Nincs szükség új gépekre: a szintetikus hajtóanyag kémiailag megegyezik a kerozinnal, így a meglévő repülőkben és hálózatban is azonnal használható.

a szintetikus hajtóanyag kémiailag megegyezik a kerozinnal, így a meglévő repülőkben és hálózatban is azonnal használható. Elindult az engedélyezés: bár a nemzetközi szabvány már zöld utat adott az eljárásnak, a tömeges gyártáshoz és a teljes klímasemlegességhez még idő kell.

A légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében a szakemberek folyamatosan kutatják azokat a szintetikus megoldásokat, amelyek kiválthatják a fosszilis kerozint. Az úgynevezett Alcohol-to-Jet eljárás révén a környezetbarát módon előállított alkoholból olyan folyékony üzemanyag hozható létre, amely tulajdonságaiban szinte teljesen megegyezik a hagyományos hajtóanyaggal.

Vajon mikortól várható a klímasemlegességet szavatoló alternatív üzemanyag? Fotó: Shutterstock

Hogyan válthatja fel a zöld methanol a kerozint, mint üzemanyag?

Habár a rövid távú járatoknál az elektromos vagy hidrogénmeghajtás is szóba jöhet, a tengerentúli, hosszú távú repüléseknél a hatalmas energiaigény és a nehéz akkumulátorok miatt egyelőre nincs reális alternatívája a kerozinnak. Ezt változtathatja meg a methanol alapú eljárás, amelyet az ASTM nemzetközi szabványügyi szervezet 2026 júliusának végén hivatalosan is engedélyezett, mérföldkövet teremtve a szektor fenntarthatóbbá tételében.

Az új eljárás lényege nem az, hogy a repülőgépeket közvetlenül alkohollal tankolják meg. A legegyszerűbb szerkezetű alkohol, a methanol ebben a folyamatban csupán alapanyagként, illetve köztes termékként szolgál. A szintetikus előállítás során a megújuló energiával termelt zöld hidrogént kombinálják a légkörből kivont vagy ipari hulladékból származó szén-dioxiddal.

Az így kapott zöld methanolból kémiai lépések során olyan szénhidrogén-keveréket hoznak létre, amely kémiai szerkezetét tekintve megegyezik a fosszilis kerozinnal. Mivel az így kapott szintetikus hajtóanyag tulajdonságai megegyeznek a hagyományos származékokéval, a repülőgépek hajtóműveit és a repülőtéri infrastruktúrát sem kell átalakítani. Az új elegyet egyszerűen hozzá lehet keverni a meglévő kerozinhoz, ami jelentősen megkönnyíti az átállást.