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Vége a kerozinkorszaknak? Meglepő alapanyagból készül az új repülőgép-üzemanyag

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 12:00
utazáskerozinklímasemlegességfenntartható közlekedésmetanol
A repülés klímasemlegessé tétele régóta a légi közlekedési iparág egyik legnagyobb kihívása. Egy új technológiai áttörés most közelebb hozhatja a megoldást, hiszen a zöld methanol segítségével hamarosan környezetbarátabb üzemanyag kerülhet a repülőgépekbe.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Áttörés a repülésben: egy új technológia révén zöld methanolból állíthatnak elő környezetbarát repülőgép-üzemanyagot.
  • Nincs szükség új gépekre: a szintetikus hajtóanyag kémiailag megegyezik a kerozinnal, így a meglévő repülőkben és hálózatban is azonnal használható.
  • Elindult az engedélyezés: bár a nemzetközi szabvány már zöld utat adott az eljárásnak, a tömeges gyártáshoz és a teljes klímasemlegességhez még idő kell.

A légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében a szakemberek folyamatosan kutatják azokat a szintetikus megoldásokat, amelyek kiválthatják a fosszilis kerozint. Az úgynevezett Alcohol-to-Jet eljárás révén a környezetbarát módon előállított alkoholból olyan folyékony üzemanyag hozható létre, amely tulajdonságaiban szinte teljesen megegyezik a hagyományos hajtóanyaggal.

Üzemanyag tankolása egy repülőgépbe
Vajon mikortól várható a klímasemlegességet szavatoló alternatív üzemanyag? Fotó: Shutterstock

Hogyan válthatja fel a zöld methanol a kerozint, mint üzemanyag?

Habár a rövid távú járatoknál az elektromos vagy hidrogénmeghajtás is szóba jöhet, a tengerentúli, hosszú távú repüléseknél a hatalmas energiaigény és a nehéz akkumulátorok miatt egyelőre nincs reális alternatívája a kerozinnak. Ezt változtathatja meg a methanol alapú eljárás, amelyet az ASTM nemzetközi szabványügyi szervezet 2026 júliusának végén hivatalosan is engedélyezett, mérföldkövet teremtve a szektor fenntarthatóbbá tételében.

Az új eljárás lényege nem az, hogy a repülőgépeket közvetlenül alkohollal tankolják meg. A legegyszerűbb szerkezetű alkohol, a methanol ebben a folyamatban csupán alapanyagként, illetve köztes termékként szolgál. A szintetikus előállítás során a megújuló energiával termelt zöld hidrogént kombinálják a légkörből kivont vagy ipari hulladékból származó szén-dioxiddal.

Az így kapott zöld methanolból kémiai lépések során olyan szénhidrogén-keveréket hoznak létre, amely kémiai szerkezetét tekintve megegyezik a fosszilis kerozinnal. Mivel az így kapott szintetikus hajtóanyag tulajdonságai megegyeznek a hagyományos származékokéval, a repülőgépek hajtóműveit és a repülőtéri infrastruktúrát sem kell átalakítani. Az új elegyet egyszerűen hozzá lehet keverni a meglévő kerozinhoz, ami jelentősen megkönnyíti az átállást.

Kerozintankoló autó és egy WizzAir gép a háttérben
Már látható a kerozinkorszak vége? Fotó: Shutterstock

Milyen akadályok állnak még a klímasemleges repülés útjában?

A technológiai és szabványügyi engedélyezés ugyan megtörtént, de a klímasemleges repüléstől még több fontos lépés választ el bennünket. A legnagyobb kihívást jelenleg az jelenti, hogy a zöld methanolból készült fenntartható hajtóanyagokból egyelőre rendkívül kevés áll rendelkezésre a piacon, ráadásul a methanol túlnyomó részét fosszilis forrásokból állítják elő.

Az Európai Unió szabályozása értelmében 2025-től a repülőgépek hajtóanyagának 2 százalékban már fenntartható forrásból kell származnia, ez az arány 2030-ra 6 százalékra, 2050-re pedig 70 százalékra növekszik. Ahhoz azonban, hogy a légi közlekedés valóban elérje a klímasemlegességet, a zöld methanol és a szintetikus hajtóanyagok gyártási kapacitását a többszörösére kell növelni a következő évtizedekben.

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