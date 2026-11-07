Vége a kerozinkorszaknak? Meglepő alapanyagból készül az új repülőgép-üzemanyag

A légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében a szakemberek folyamatosan kutatják azokat a szintetikus megoldásokat, amelyek kiválthatják a fosszilis kerozint. Az úgynevezett Alcohol-to-Jet eljárás révén a környezetbarát módon előállított alkoholból olyan folyékony üzemanyag hozható létre, amely tulajdonságaiban szinte teljesen megegyezik a hagyományos hajtóanyaggal.
Habár a rövid távú járatoknál az elektromos vagy hidrogénmeghajtás is szóba jöhet, a tengerentúli, hosszú távú repüléseknél a hatalmas energiaigény és a nehéz akkumulátorok miatt egyelőre nincs reális alternatívája a kerozinnak. Ezt változtathatja meg a methanol alapú eljárás, amelyet az ASTM nemzetközi szabványügyi szervezet 2026 júliusának végén hivatalosan is engedélyezett, mérföldkövet teremtve a szektor fenntarthatóbbá tételében.
Az új eljárás lényege nem az, hogy a repülőgépeket közvetlenül alkohollal tankolják meg. A legegyszerűbb szerkezetű alkohol, a methanol ebben a folyamatban csupán alapanyagként, illetve köztes termékként szolgál. A szintetikus előállítás során a megújuló energiával termelt zöld hidrogént kombinálják a légkörből kivont vagy ipari hulladékból származó szén-dioxiddal.
Az így kapott zöld methanolból kémiai lépések során olyan szénhidrogén-keveréket hoznak létre, amely kémiai szerkezetét tekintve megegyezik a fosszilis kerozinnal. Mivel az így kapott szintetikus hajtóanyag tulajdonságai megegyeznek a hagyományos származékokéval, a repülőgépek hajtóműveit és a repülőtéri infrastruktúrát sem kell átalakítani. Az új elegyet egyszerűen hozzá lehet keverni a meglévő kerozinhoz, ami jelentősen megkönnyíti az átállást.
A technológiai és szabványügyi engedélyezés ugyan megtörtént, de a klímasemleges repüléstől még több fontos lépés választ el bennünket. A legnagyobb kihívást jelenleg az jelenti, hogy a zöld methanolból készült fenntartható hajtóanyagokból egyelőre rendkívül kevés áll rendelkezésre a piacon, ráadásul a methanol túlnyomó részét fosszilis forrásokból állítják elő.
Az Európai Unió szabályozása értelmében 2025-től a repülőgépek hajtóanyagának 2 százalékban már fenntartható forrásból kell származnia, ez az arány 2030-ra 6 százalékra, 2050-re pedig 70 százalékra növekszik. Ahhoz azonban, hogy a légi közlekedés valóban elérje a klímasemlegességet, a zöld methanol és a szintetikus hajtóanyagok gyártási kapacitását a többszörösére kell növelni a következő évtizedekben.
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