Búcsút inthetsz a lábszagnak ezekkel az egyszerű házi trükkökkel: ezt tedd a cipődbe

Megmutatjuk, hogyan segíthet a szódabikarbóna a lábszag eltüntetése és a cipőszag csökkentése érdekében;

kiderül, melyek a leghatékonyabb természetes módszerek lábszag ellen;

és arra is választ kaphatsz, hogy egyáltalán miért büdös a lábunk, akár akkor is, ha nem is sportoltunk vagy izzadtunk le.

Sokan azt gondolják, hogy a büdös lábszagot az izzadság okozza, pedig valójában a nedves környezetben elszaporodó baktériumok felelősek a kellemetlen szagért. A jó hír az, hogy néhány egyszerű házi trükk segíthet megszüntetni a cipőszagot és frissebbé tenni a lábbelit. Mutatjuk a legjobb praktikákat lábszag ellen!

Nem fog gondot okozni a büdös cipő szagtalanítása: mutatjuk a legjobb trükköket lábszag ellen. Fotó: 1234RF

Ha valaha feltetted már magadnak a kérdést, hogy „hogyan szüntessem meg a lábszagot”, nem vagy egyedül. Az lábszag és az abból kialakuló cipőszag legtöbbször azért jelentkezik, mert a nedves környezetben elszaporodtak a baktériumok. Szerencsére több egyszerű és olcsó módszer is segíthet a szagtalanításban.

Egyszerű házi trükkök lábszag ellen: ezt tedd a cipődbe és megszűnik a probléma

1. Szódabikarbóna

A szódabikarbóna az egyik legismertebb természetes módszer lábszag ellen. Segíthet felszívni a cipőben felgyülemlő nedvességet, miközben a kellemetlen szagokat is semlegesítheti. Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy szórsz egy-két evőkanállal a cipőbe estére, majd reggel kirázod belőle. A módszert a wikihow az egyik legjobb stratégiának tartja a cipőszag mérséklésére.

2. Lábhintőpor

A lábhintőpor nemcsak a lábon, hanem a cipő belsejében is hasznos lehet. Segít szárazabban tartani a környezetet, ezzel csökkentve a kellemetlen szag kialakulásának esélyét. Az American Pediatric Medical Association a nedvességmegkötő porok használatát is javasolja azoknak, akik fokozott izzadással vagy visszatérő lábszaggal küzdenek.

3. Teafilter

Furcsán hangozhat, de egy száraz teafilter a cipőben is hasznos lehet. A fekete teában található tanninok olyan környezetet teremthetnek, amely kevésbé kedvez a kellemetlen szagot okozó mikroorganizmusoknak. Használat után egyszerűen hagyj egy-egy filtert a cipőben éjszakára.