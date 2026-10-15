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Búcsút inthetsz a lábszagnak ezekkel az egyszerű házi trükkökkel: ezt tedd a cipődbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 17:30
toptippeklábszagszagtalanítás
A kellemetlen szagú cipő nemcsak kínos, de azt is jelezheti, hogy baktériumok szaporodtak el a nedves környezetben. Ha hatékony megoldást keresel a lábszag ellen, akkor van egy jó hírünk: több egyszerű, otthon bevethető trükk is létezik, amely segíthet a szagtalanításban és a cipő felfrissítésében.
K.B.
A szerző cikkei
  • Megmutatjuk, hogyan segíthet a szódabikarbóna a lábszag eltüntetése és a cipőszag csökkentése érdekében;
  • kiderül, melyek a leghatékonyabb természetes módszerek lábszag ellen;
  • és arra is választ kaphatsz, hogy egyáltalán miért büdös a lábunk, akár akkor is, ha nem is sportoltunk vagy izzadtunk le.

Sokan azt gondolják, hogy a büdös lábszagot az izzadság okozza, pedig valójában a nedves környezetben elszaporodó baktériumok felelősek a kellemetlen szagért. A jó hír az, hogy néhány egyszerű házi trükk segíthet megszüntetni a cipőszagot és frissebbé tenni a lábbelit. Mutatjuk a legjobb praktikákat lábszag ellen!

Cipő befújása lábszag ellen
Nem fog gondot okozni a büdös cipő szagtalanítása: mutatjuk a legjobb trükköket lábszag ellen. Fotó: 1234RF

Ha valaha feltetted már magadnak a kérdést, hogy „hogyan szüntessem meg a lábszagot”, nem vagy egyedül. Az lábszag és az abból kialakuló cipőszag legtöbbször azért jelentkezik, mert a nedves környezetben elszaporodtak a baktériumok. Szerencsére több egyszerű és olcsó módszer is segíthet a szagtalanításban.

Egyszerű házi trükkök lábszag ellen: ezt tedd a cipődbe és megszűnik a probléma

1. Szódabikarbóna

A szódabikarbóna az egyik legismertebb természetes módszer lábszag ellen. Segíthet felszívni a cipőben felgyülemlő nedvességet, miközben a kellemetlen szagokat is semlegesítheti. Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy szórsz egy-két evőkanállal a cipőbe estére, majd reggel kirázod belőle. A módszert a wikihow az egyik legjobb stratégiának tartja a cipőszag mérséklésére.

2. Lábhintőpor

A lábhintőpor nemcsak a lábon, hanem a cipő belsejében is hasznos lehet. Segít szárazabban tartani a környezetet, ezzel csökkentve a kellemetlen szag kialakulásának esélyét. Az American Pediatric Medical Association a nedvességmegkötő porok használatát is javasolja azoknak, akik fokozott izzadással vagy visszatérő lábszaggal küzdenek.

3. Teafilter

Furcsán hangozhat, de egy száraz teafilter a cipőben is hasznos lehet. A fekete teában található tanninok olyan környezetet teremthetnek, amely kevésbé kedvez a kellemetlen szagot okozó mikroorganizmusoknak. Használat után egyszerűen hagyj egy-egy filtert a cipőben éjszakára.

4. Aktív szenes szagtalanító tasak

Az aktív szén kiváló nedvesség- és szagmegkötő tulajdonságairól ismert. Az erre a célra készült tasakokat elegendő a cipőbe helyezni használat után, ahol segíthetnek mérsékelni a kellemetlen szagokat. Különösen hasznosak lehetnek, ha gyakran fennáll a probléma.

5. Cédrusfából készült cipőfa

A cédrusfából készült cipőfák kettős előnnyel rendelkeznek: segíthetnek felszívni a nedvességet, miközben természetesen friss illatot kölcsönözhetnek a lábbelinek. Ráadásul a cipő formáját is megőrzik, ezért hosszabb távon is hasznos kiegészítőnek számítanak. A nagyszüleink is szívesen használták.

Ha nincs időd vagy lehetőséged bevetni ezeket a technikákat, akkor sincs baj! Létezik számtalan különböző módszer, amellyel megelőzhető a lábszag kialakulása!

Ezek a módszerek segíthetnek még lábszag ellen

  • Ecetes lábfürdő: az ecet savas közege kevésbé kedvez a kellemetlen szagot okozó baktériumoknak.
  • Epsom-sós lábfürdő: segíthet csökkenteni a nedvességet, így kevésbé kedvező környezetet teremthet a baktériumok számára.
  • Alapos szárítás: különösen a lábujjak közét érdemes gondosan szárazra törölni.
  • Nedvességelvezető zokni: a speciális sport- és technikai zoknik segíthetnek szárazabban tartani a lábat.
  • Gyakori zoknicsere: erős izzadás esetén akár napközben is érdemes tiszta párra váltani.
  • A cipők váltogatása: a szakértők szerint nem ideális ugyanazt a lábbelit mindennap viselni, mert így nincs ideje kiszáradni.
  • Napi lábmosás: az alapos tisztítás segíthet csökkenteni a kellemetlen szagot okozó baktériumok számát.
  • Orvosi kivizsgálás: ha az erős lábszag a gondos higiénia és a praktikus trükkök ellenére is tartósan fennáll, gombás fertőzés vagy fokozott izzadás is állhat a háttérben. Ilyenkor érdemes szakorvos segítségét kérni.

További tippekért nézd meg a témában készült videót:

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