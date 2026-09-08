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Őszi nagytakarítás: 5 hiba, amit szinte mindenki elkövet a lakásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors takarítási tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 10:30
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A hűvösebb hónapok beköszönte előtt sokan ilyenkor frissítik fel az otthonukat, ám néhány gyakori takarítási hiba miatt a végeredmény gyakran elmarad a várttól. Pedig az őszi nagytakarítás sok családnál éppolyan fontos hagyomány, mint a tavaszi rendrakás.
K.B.
A szerző cikkei
  • Összeszedtük, melyek a leggyakoribb hibák, amelyekkel már a takarítás elején megnehezítjük a dolgunkat.
  • Bemutatjuk azt is, miért fontos a megfelelő sorrend az őszi nagytakarítás során.
  • Tarts velünk, ha kíváncsi vagy, hogyan érhetsz el tisztább otthont kevesebb munkával és időráfordítással.

Az ősz nemcsak az évszakváltásról szól, hanem sok háztartásban egy alapos otthonfrissítésről is. Az ablakmosás, a szekrények átrendezése, a porfogó sarkok megtisztítása és a felesleges tárgyak szelektálása mind részei lehetnek az őszi nagytakarításnak.

Őszi nagytakarítás egy lakásban
Őszi nagytakarítás: mutatjuk a leggyakoribb hibákat. Fotó: Krakenimages.com

Habár a legtöbben lelkiismeretesen vágnak bele a munkába, akad néhány olyan hiba, amely miatt a takarítás több időt vehet igénybe, miközben az eredmény kevésbé lesz látványos. Jöjjenek a legjobb takarítási tippek!

Őszi nagytakarítás tippek: ezeket a hibákat kerüld el

1. Rendrakás nélkül kezdesz neki a takarításnak

Az egyik leggyakoribb takarítási hiba, hogy sokan rögtön a tisztítószerekért nyúlnak. Érdemes először megszabadulni a felesleges tárgyaktól, elpakolni a szétszórt holmikat és rendszerezni a helyiségeket. Egy zsúfolt lakásban a portalanítás és a felületek tisztítása sokkal nehezebb, ráadásul könnyen előfordulhat, hogy bizonyos részek teljesen kimaradnak. Szakértők szerint a hatékony takarítás alapja a rendrakás.

2. Rossz sorrendben haladsz

Sokan előbb felporszívóznak vagy felmosnak, és csak utána törlik át a polcokat, lámpákat vagy magasabban lévő bútorokat. Ez azonban felesleges pluszmunkát jelent. A por és a szennyeződés lefelé hullik, ezért a nagytakarítás során érdemes mindig felülről lefelé haladni. Először a magasabb felületeket tisztítsd meg, és csak ezt követően foglalkozz a padlóval.

3. Túl sok tisztítószert használsz

A több nem mindig jobb. Sokan azt hiszik, hogy a bőségesen adagolt tisztítószer gyorsabban és alaposabban távolítja el a koszt. Valójában a túlzott mennyiség ragacsos bevonatot hagyhat maga után, amely könnyebben összegyűjti a port és a szennyeződéseket. Az otthoni takarítás során mindig érdemes betartani a gyártó által ajánlott adagolást.

4. Megfeledkezel a legtöbbet érintett felületekről

Az ajtókilincsek, villanykapcsolók, távirányítók, fiókfogantyúk és mobiltelefonok naponta számtalan alkalommal érintkeznek a kezünkkel. Mégis ezek azok a felületek, amelyek a nagytakarítás során gyakran kimaradnak. Az őszi nagytakarítás a lakásban akkor igazán alapos, ha ezekre a pontokra is külön figyelmet fordítunk. Nemcsak tisztábbnak tűnik majd az otthon, hanem higiénikusabbá is válik.

5. Elhanyagolod a takarítóeszközöket

Hiába a legjobb technika és a leggondosabb munka, ha a takarítóeszközök maguk is szennyezettek. Egy elhasználódott szivacs, koszos felmosófej vagy eltömődött porszívószűrő jelentősen csökkentheti a takarítás hatékonyságát. Az őszi otthonfrissítés során ezért nemcsak a lakást érdemes kitakarítani, hanem azokat az eszközöket is megtisztítani, amelyekkel a munkát végezzük. Szükség esetén célszerű lecserélni a már elhasználódott kellékeket.

Plusz tippek a takarításhoz

  • Ne akarj mindent egy nap alatt elvégezni, mert abból csak kapkodás, fáradtság és csalódás lesz.
  • Sose dolgozz csukott ablak mellett, mert akkor a levegőbe kerülő por néhány óra múlva ugyanoda visszaszáll, mint ahol már egyszer kitakarítottál. Ez egy nagyon fontos lépés a pormentes otthon felé.

További praktikus jó tanácsokért nézd meg ezt a videót:

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