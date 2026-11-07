Grammháború a polcokon: valóban kisebbek lettek a termékek?

Azt a jelenséget nevezzük zsugorflációnak, amikor egy termék mennyisége csökken, miközben az ára változatlan marad, vagy akár emelkedik. Vagyis ugyanannyi pénzért kevesebbet kapunk, sokszor anélkül, hogy a vásárlás során észrevennénk.
Régen természetesnek vettük, hogy egy tábla csokoládé 100 grammos. Ma már azonban nem biztos, hogy ennyit rejt a megszokott csomagolás. A gyártók gyakran megtartják a megszokott színeket, feliratokat és formákat, ezért első pillantásra észre sem vesszük, hogy kisebb lett kedvenc édességünk. Előfordulhat, hogy a tábla vékonyabb, rövidebb, vagy kevesebb kockából áll.
Rossz hír az édesszájúaknak, hogy nemcsak a táblás csokoládék, hanem a csokiszeletek mérete is csökkenhet. A korábban megszokott 50 grammos édességek helyett ma már 30–45 grammos változatokkal is találkozhatunk. A különbség elsőre jelentéktelennek tűnhet, ám ha rendszeresen vásároljuk kedvencünket, hamar összeadódik. Ezért ne csak az árcédulát, hanem a feltüntetett tömeget is ellenőrizzük!
A multipack csomagok gazdaságosabbnak tűnhetnek, hiszen azt sugallják, hogy ha egyszerre többet vásárolunk, jobban járunk. Csakhogy a gyűjtőcsomagolásban található szeletek olykor kisebbek, mint a külön kapható változatok, így a nagyobb csomag akár drágább is lehet. Vásárlás előtt hasonlítsuk össze a csokoládék össztömegét és a kilogrammonkénti árát, mert akár az is kiderülhet, hogy az egyesével vásárolt édességekkel többet spórolhatunk.
Nem mindig a méretváltozás jelenti az egyetlen kellemetlen meglepetést. A kakaó alapanyagok drágulása miatt egyes gyártók az összetevőkön is spórolhatnak: a drágább kakaóvaj egy részét olcsóbb növényi zsírokkal helyettesíthetik, vagy növelhetik a cukor és más adalékanyagok arányát. Ha kedvenc csokoládénk íze vagy állaga megváltozik, érdemes összevetni az összetevők listáját a korábbival.
A zsugorodás a szezonális édességeket sem kíméli. A csokoládéfiguráknál és az ünnepi csomagoknál különösen könnyű a látvány alapján dönteni, hiszen a díszes doboz nagyobbnak mutathatja a tartalmát. Pedig egy üreges figura mérete önmagában semmit sem árul el a súlyáról. A karácsonyi édességeknél is ellenőrizzük, hány gramm csokoládét rejt a csomag.
A nagyobb élelmiszerláncoknak jogszabály írja elő, hogy két hónapon keresztül külön jelezzék, ha bizonyos előrecsomagolt termékek kiszerelése csökkent. Az üzletek bejáratánál legalább A3-as, a kisebb boltoknál A4-es tájékoztatót, az érintett termékek mellett pedig minimum 80X50 milliméteres figyelmeztető jelzést kell elhelyezni.
Bizonyára sokaknak ismerős, amikor egy zacskó csipsz csak félig van tele. Hasonló jelenséggel találkozhatunk a kekszeknél, kakaópornál vagy fűszereknél is. Bár a levegő a törékeny falatokat védi, a változatlan méretű csomag kevesebb árut is rejthet. Ezért ne a csomag nagysága alapján döntsünk, hanem hasonlítsuk össze az egységárakat.
A tejfölös pohár is rejthet kevesebbet: például a korábbi 500 grammos tejföl helyett már 330 grammos kiszereléssel is találkozhatunk, míg egyes tejtermékeknél az sem ritka, hogy fél literről hirtelen 4,5 dl-re csökkent a mennyiség. Vásárláskor vessük össze a feltüntetett mennyiséget.
Előfordulhat, hogy a csomagolt sonkából vagy szalámiból kevesebb, esetleg vékonyabb szelet kerülhet a tálcára. A korábbi 100 gramm helyett már csak 75–80 grammot kapunk, ezért érdemes inkább a csemegepultnál kimérve kérni a felvágottat.
A vécépapírnál nemcsak a tekercsek száma számít. Rövidebb lehet a papír, kisebbek a lapok, sőt a rétegek száma is eltérhet. A kedvezőnek tűnő csomag így hamarabb elfogyhat. Ezért nézzük a tekercs hosszát és a lapok darabszámát is.
A tömbszappan kisebb lehet, a folyékony változat flakonja pedig változatlan külsővel is kevesebbet tartalmazhat. Vásárláskor ellenőrizzük a grammot vagy a litert, és figyeljük az utántöltők egységárát.
A szörpöknél és szirupoknál a hígítási arány változhat. Nem mindegy, hogy egy rész szörphöz hány rész vizet ajánlanak: minél több ital készül ugyanannyi koncentrátumból, annál kedvezőbb lehet az ára, ezért ne csak a palack literárát nézzük.
A friss pékáruknál csomagolás híján nehezebb észrevenni a változást. Az előrecsomagolt teljes kiőrlésű kenyérből pedig a korábbi fél kiló helyett akár 350–400 grammosat is találhatunk. Figyeljük a súlyt és a kilogrammonkénti árat.
Nemcsak a mennyiség, az összetétel is változhat. Egy konzerv hústartalma vagy egy rostos üdítő gyümölcsaránya csökkenhet, miközben az ár marad. Éppen ezért fontos, hogy olvassuk el az összetevőket és a százalékos arányokat.
Vásárlóként mi magunk is nyomon követhetjük, mely termékek kiszerelése változott. Ha gyanús, hogy kedvenc árucikkünk kisebb lett, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nyilvános adatbázisában utánanézhetünk a bejelentett változásoknak. Ha a polcon szereplő ár vagy mennyiség nem egyezik a terméken feltüntetettel, szóljunk az üzletben, és őrizzük meg a blokkot.
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