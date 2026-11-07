Azt a jelenséget nevezzük zsugorflációnak, amikor egy termék mennyisége csökken, miközben az ára változatlan marad, vagy akár emelkedik. Vagyis ugyanannyi pénzért kevesebbet kapunk, sokszor anélkül, hogy a vásárlás során észrevennénk.

Grammháború a polcokon: valóban kisebbek lettek a termékek? Fotó: Unsplash

Maradt a régi ruha

Régen természetesnek vettük, hogy egy tábla csokoládé 100 grammos. Ma már azonban nem biztos, hogy ennyit rejt a megszokott csomagolás. A gyártók gyakran megtartják a megszokott színeket, feliratokat és formákat, ezért első pillantásra észre sem vesszük, hogy kisebb lett kedvenc édességünk. Előfordulhat, hogy a tábla vékonyabb, rövidebb, vagy kevesebb kockából áll.

A szelet is összemehet

Rossz hír az édesszájúaknak, hogy nemcsak a táblás csokoládék, hanem a csokiszeletek mérete is csökkenhet. A korábban megszokott 50 grammos édességek helyett ma már 30–45 grammos változatokkal is találkozhatunk. A különbség elsőre jelentéktelennek tűnhet, ám ha rendszeresen vásároljuk kedvencünket, hamar összeadódik. Ezért ne csak az árcédulát, hanem a feltüntetett tömeget is ellenőrizzük!

Többet kevesebbért?

A multipack csomagok gazdaságosabbnak tűnhetnek, hiszen azt sugallják, hogy ha egyszerre többet vásárolunk, jobban járunk. Csakhogy a gyűjtőcsomagolásban található szeletek olykor kisebbek, mint a külön kapható változatok, így a nagyobb csomag akár drágább is lehet. Vásárlás előtt hasonlítsuk össze a csokoládék össztömegét és a kilogrammonkénti árát, mert akár az is kiderülhet, hogy az egyesével vásárolt édességekkel többet spórolhatunk.

Új recept régi áron

Nem mindig a méretváltozás jelenti az egyetlen kellemetlen meglepetést. A kakaó alapanyagok drágulása miatt egyes gyártók az összetevőkön is spórolhatnak: a drágább kakaóvaj egy részét olcsóbb növényi zsírokkal helyettesíthetik, vagy növelhetik a cukor és más adalékanyagok arányát. Ha kedvenc csokoládénk íze vagy állaga megváltozik, érdemes összevetni az összetevők listáját a korábbival.

Lefogyott a Mikulás?

A zsugorodás a szezonális édességeket sem kíméli. A csokoládéfiguráknál és az ünnepi csomagoknál különösen könnyű a látvány alapján dönteni, hiszen a díszes doboz nagyobbnak mutathatja a tartalmát. Pedig egy üreges figura mérete önmagában semmit sem árul el a súlyáról. A karácsonyi édességeknél is ellenőrizzük, hány gramm csokoládét rejt a csomag.

Erre figyeljünk vásárláskor A nagyobb élelmiszerláncoknak jogszabály írja elő, hogy két hónapon keresztül külön jelezzék, ha bizonyos előrecsomagolt termékek kiszerelése csökkent. Az üzletek bejáratánál legalább A3-as, a kisebb boltoknál A4-es tájékoztatót, az érintett termékek mellett pedig minimum 80X50 milliméteres figyelmeztető jelzést kell elhelyezni.

Több benne a levegő

Bizonyára sokaknak ismerős, amikor egy zacskó csipsz csak félig van tele. Hasonló jelenséggel találkozhatunk a kekszeknél, kakaópornál vagy fűszereknél is. Bár a levegő a törékeny falatokat védi, a változatlan méretű csomag kevesebb árut is rejthet. Ezért ne a csomag nagysága alapján döntsünk, hanem hasonlítsuk össze az egységárakat.