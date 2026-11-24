Szoboszlai Dominik góljával indult a Liverpool és a Manchester United rangadója, a magyar középpályás azonban nemcsak a találatával, hanem egy különleges gesztussal is emlékezetessé tette a mérkőzést. A Liverpool végül 4–0-ra nyert, de Szoboszlai a lefújás előtti pillanatokban is úgy élt együtt a játékkal, mintha még mindig egyetlen gólon múlna a találkozó sorsa.

Szoboszlai Dominik gólt rúgott, és a végén emlékezetes gesztust tett Fotó: AFP

A hosszabbításban, négygólos liverpooli előnynél, Bruno Fernandes került helyzetbe, lövését azonban Alisson bravúrral hárította. A brazil kapus védése után Szoboszlai azonnal odaszaladt hozzá, és szorosan megölelte. A jelenet első pillantásra talán nem tűnik különlegesnek, hiszen a kapus csak tette a dolgát. Csakhogy ezúttal már 4–0-ra vezetett a Liverpool, a győzelem rég eldőlt, egy esetleges szépítés sem változtatott volna az eredmény lényegén.

Szoboszlai mégis úgy gratulált Alissonnak, mintha a brazil kapus megmentette volna a meccset, és a védésével egy rendkívül fontos győzelmet biztosított volna a csapatnak. A magyar játékos reakciója sokat elárul a hozzáállásáról: számára a négygólos előny sem jelentette azt, hogy már nincs jelentősége a mérkőzés utolsó momentumainak. Ugyanazzal az érzelmi intenzitással ünnepelte csapattársa teljesítményét, mintha még mindig óriási lett volna a tét a Liverpool–Manchester United meccsen.

Szoboszlai Dominik gesztusa az alábbi videón 5:55-nél látható