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Ezzel a titkos hozzávalóval te is imádni fogod: kukoricamálé, ahogy a nagymamád készítette

Ezzel a titkos hozzávalóval te is imádni fogod: kukoricamálé, ahogy a nagymamád készítette

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 13:30
hagyományos receptkukoricamálésütemény
A nagyi mindig azt mondta: „Kislányom, a málé akkor jó, ha még langyosan elfogy”. A kukoricamálé egy titkos hozzávalóval épp ilyen. Olcsó, laktató, elképesztően finom, és ha így készíted, nem csupán a te kedvenced lesz ezután, de a családod is kérlelni fog, hogy újra és újra elkészítsd.
Bata Kata
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A kukoricamálé az a sütemény, amit nem a trendi kinézete miatt imádsz majd, hanem azért, mert egyszerű, gyors, felidézi a gyerekkorod csodás ízeit és emlékeit, amelyet most kicsit te is átadhatsz a családodnak. Csak egy zománcos tepsi, egy fakanál, néhány egyszerű hozzávaló és ez a recept kell ahhoz, hogy elkészítsd azt a kukoricamálét, amire a nagyi is azt mondaná: pont így jó.

Kukoricamálé lekvárral tálalva.
A kukoricamálé egy klasszikus sütemény, de a titkos hozzávalótól még tökéletesebb lesz.
Fotó: Adao / Shutterstock
  • A kukoricamálé egy klasszikus étel, amely egy cseppnyi fortéllyal mégis új köntösben kerül az asztalra.
  • A nagyi-féle változat receptje és elkészítése lépésről lépésre, egy titkos összetevővel megbolondítva.
  • Érdekességek arról, milyen változatai vannak, és hogy vajon az édes vagy a sós változat az igazi.

Mi a tökéletes kukoricamálé titka?

Ne aggódj, nem kell hozzá semmilyen egzotikus fűszert vagy méregdrága alapanyagot beszerezned, a varázsa éppen az egyszerűségében és rafináltságában rejlik.

Hozzávalók egy közepes tepsihez:

  • 20 dkg kukoricaliszt
  • 10 dkg finomliszt
  • 1 kiskanál reszelt citromhéj
  • 10 dkg cukor
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 csipet só
  • 2 tojás
  • 2,5 dl tej
  • 1dl olaj vagy olvasztott vaj
  • 2 nagy marék kukoricapehely enyhén összetörve
  • kevés zsír vagy vaj és liszt a tepsi kikenéséhez

Elkészítés:

  • A sütőt melegítsd elő 180 °C-ra.
  • A tepsit vajazd ki és lisztezd meg.
  • Egy nagy tálban keverd össze a száraz hozzávalókat: a kukoricalisztet, a finomlisztet, a cukrot, a sütőport és a sót. Egy másik tálban a tojásokat keverd el a reszelt citromhéjjal, tejjel és az olajjal vagy vajjal, majd borítsd rá a száraz keverékre.
  • Most jön a trükk: egy maréknyi kukoricapelyhet enyhén morzsolj össze, és forgasd bele a masszába.
  • Öntsd a tésztát a tepsibe, simítsd el, majd süsd 30–35 percig, amíg szép aranybarna nem lesz a teteje.
  • Végül a másik maréknyi durvára morzsolt kukoricapelyhet hanyagul rászórhatsz a forró sütemény tetejére.

Bors tipp:

Langyosan az igazi, ezért várj egy kicsit, mielőtt felfaljátok az egészet.

Tehetsz mellé a kedvenc lekvárodból vagy készíthetsz hozzá édes tejfölt is.

A kukoricamálé olcsó és gyors desszert, amit pillanatok alatt elkészíthetsz.

A kukorica olcsó és hálás alapanyag, bármilyen formájában, rengeteg finomság készülhet belőle, nem a főtt kukorica lehet a kedvenced.

Miért jó bele a kukoricapehely?

A kukoricapehely nemcsak ízben passzol tökéletesen a máléhoz, hanem állagban is. Magába szívja a nedvességet, mégis megőrzi a kukoricás karaktert, így a sütemény puha marad belül, a teteje pedig enyhén rusztikusan roppanós lesz.

Ahány vidék, annyi málé?

Tudtad, hogy a kukoricamálé receptje tájegységenként teljesen más? Van, ahol kukoricadarából készül, mint ahogy a puliszka is, rusztikusabb, morzsálósabb állaggal, máshol csak kukoricalisztből, simább tésztával. Erdélyben gyakran tejföllel vagy aludttejjel gazdagítják, míg az Alföldön zsírral és kevesebb cukorral sütik, de akadnak olyanok is, akik gyümölccsel gazdagítják. Egy dolog közös: mindenhol azt mondják rá, hogy „pont így az igazi”.

Sósan is finom?

A kukoricamálé sós verziója legalább akkora klasszikus, mint az édes. A cukrot ilyenkor hagyd ki, helyette kerülhet a tésztába reszelt sajt, apróra vágott szalonna, újhagyma vagy egy kevés tejföl. A kukoricapehely itt is maradhat: enyhén összetörve remek textúrát ad, és szépen összefogja a tésztát. Frissen sütve levesek, főzelékek mellé tökéletes, másnap pedig darabokra tépkedve, serpenyőben kicsit megpirítva egészen új arcát mutatja.

Ha kipróbálnád a málé erdélyi változatát is, nézd meg a videót:

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