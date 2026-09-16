Ezzel a titkos hozzávalóval te is imádni fogod: kukoricamálé, ahogy a nagymamád készítette

A kukoricamálé az a sütemény, amit nem a trendi kinézete miatt imádsz majd, hanem azért, mert egyszerű, gyors, felidézi a gyerekkorod csodás ízeit és emlékeit, amelyet most kicsit te is átadhatsz a családodnak. Csak egy zománcos tepsi, egy fakanál, néhány egyszerű hozzávaló és ez a recept kell ahhoz, hogy elkészítsd azt a kukoricamálét, amire a nagyi is azt mondaná: pont így jó.
Ne aggódj, nem kell hozzá semmilyen egzotikus fűszert vagy méregdrága alapanyagot beszerezned, a varázsa éppen az egyszerűségében és rafináltságában rejlik.
Langyosan az igazi, ezért várj egy kicsit, mielőtt felfaljátok az egészet.
Tehetsz mellé a kedvenc lekvárodból vagy készíthetsz hozzá édes tejfölt is.
A kukoricamálé olcsó és gyors desszert, amit pillanatok alatt elkészíthetsz.
A kukorica olcsó és hálás alapanyag, bármilyen formájában, rengeteg finomság készülhet belőle, nem a főtt kukorica lehet a kedvenced.
A kukoricapehely nemcsak ízben passzol tökéletesen a máléhoz, hanem állagban is. Magába szívja a nedvességet, mégis megőrzi a kukoricás karaktert, így a sütemény puha marad belül, a teteje pedig enyhén rusztikusan roppanós lesz.
Tudtad, hogy a kukoricamálé receptje tájegységenként teljesen más? Van, ahol kukoricadarából készül, mint ahogy a puliszka is, rusztikusabb, morzsálósabb állaggal, máshol csak kukoricalisztből, simább tésztával. Erdélyben gyakran tejföllel vagy aludttejjel gazdagítják, míg az Alföldön zsírral és kevesebb cukorral sütik, de akadnak olyanok is, akik gyümölccsel gazdagítják. Egy dolog közös: mindenhol azt mondják rá, hogy „pont így az igazi”.
A kukoricamálé sós verziója legalább akkora klasszikus, mint az édes. A cukrot ilyenkor hagyd ki, helyette kerülhet a tésztába reszelt sajt, apróra vágott szalonna, újhagyma vagy egy kevés tejföl. A kukoricapehely itt is maradhat: enyhén összetörve remek textúrát ad, és szépen összefogja a tésztát. Frissen sütve levesek, főzelékek mellé tökéletes, másnap pedig darabokra tépkedve, serpenyőben kicsit megpirítva egészen új arcát mutatja.
Ha kipróbálnád a málé erdélyi változatát is, nézd meg a videót:
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