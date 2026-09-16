Ezzel a titkos hozzávalóval te is imádni fogod: kukoricamálé, ahogy a nagymamád készítette

A kukoricamálé az a sütemény, amit nem a trendi kinézete miatt imádsz majd, hanem azért, mert egyszerű, gyors, felidézi a gyerekkorod csodás ízeit és emlékeit, amelyet most kicsit te is átadhatsz a családodnak. Csak egy zománcos tepsi, egy fakanál, néhány egyszerű hozzávaló és ez a recept kell ahhoz, hogy elkészítsd azt a kukoricamálét, amire a nagyi is azt mondaná: pont így jó.

A kukoricamálé egy klasszikus sütemény, de a titkos hozzávalótól még tökéletesebb lesz.

Fotó: Adao / Shutterstock

A kukoricamálé egy klasszikus étel, amely egy cseppnyi fortéllyal mégis új köntösben kerül az asztalra.

A nagyi-féle változat receptje és elkészítése lépésről lépésre, egy titkos összetevővel megbolondítva.

Érdekességek arról, milyen változatai vannak, és hogy vajon az édes vagy a sós változat az igazi.

Mi a tökéletes kukoricamálé titka?

Ne aggódj, nem kell hozzá semmilyen egzotikus fűszert vagy méregdrága alapanyagot beszerezned, a varázsa éppen az egyszerűségében és rafináltságában rejlik.

Hozzávalók egy közepes tepsihez:

20 dkg kukoricaliszt

10 dkg finomliszt

1 kiskanál reszelt citromhéj

10 dkg cukor

1 csomag sütőpor

1 csipet só

2 tojás

2,5 dl tej

1dl olaj vagy olvasztott vaj

2 nagy marék kukoricapehely enyhén összetörve

kevés zsír vagy vaj és liszt a tepsi kikenéséhez

Elkészítés:

A sütőt melegítsd elő 180 °C-ra.

A tepsit vajazd ki és lisztezd meg.

Egy nagy tálban keverd össze a száraz hozzávalókat: a kukoricalisztet, a finomlisztet, a cukrot, a sütőport és a sót. Egy másik tálban a tojásokat keverd el a reszelt citromhéjjal, tejjel és az olajjal vagy vajjal, majd borítsd rá a száraz keverékre.

Most jön a trükk: egy maréknyi kukoricapelyhet enyhén morzsolj össze, és forgasd bele a masszába.

Öntsd a tésztát a tepsibe, simítsd el, majd süsd 30–35 percig, amíg szép aranybarna nem lesz a teteje.

Végül a másik maréknyi durvára morzsolt kukoricapelyhet hanyagul rászórhatsz a forró sütemény tetejére.

Bors tipp: Langyosan az igazi, ezért várj egy kicsit, mielőtt felfaljátok az egészet. Tehetsz mellé a kedvenc lekvárodból vagy készíthetsz hozzá édes tejfölt is. A kukoricamálé olcsó és gyors desszert, amit pillanatok alatt elkészíthetsz. A kukorica olcsó és hálás alapanyag, bármilyen formájában, rengeteg finomság készülhet belőle, nem a főtt kukorica lehet a kedvenced.

Miért jó bele a kukoricapehely?

A kukoricapehely nemcsak ízben passzol tökéletesen a máléhoz, hanem állagban is. Magába szívja a nedvességet, mégis megőrzi a kukoricás karaktert, így a sütemény puha marad belül, a teteje pedig enyhén rusztikusan roppanós lesz.