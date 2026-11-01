Időutazás a vörös szőnyegen: így megváltoztak az egykori tinisztárok

Az egykori tinisztárok sem maradtak örökké gyerekek: sokukat kamaszkoruk óta ismerjük, mára azonban felnőtt nőkként és férfiakként vonulnak végig a vörös szőnyegen. Mutatjuk, mennyit változtak!

Egykori tinisztárok: Zendaya ma már valódi divatikon

(Fotó: KGC-522 / hot! magazin/ Northfoto)

Szandi és Ábel Anita gyerekként lett ismert, és ma is reflektorfényben vannak

gyerekként lett ismert, és ma is reflektorfényben vannak Leonardo DiCaprio és Justin Timberlake egykor tinibálvány volt, ma érett sztárok

egykor tinibálvány volt, ma érett sztárok Zendaya és Selena Gomez a Disney-től jutott el a legnagyobb gálákig

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Egykori tinisztárok, akik a szemünk előtt nőttek fel

Szandi

Mindössze 13 éves volt, amikor szabályosan berobbant a magyar könnyűzenébe, így szinte egész életét a nyilvánosság előtt töltötte. A nyolcvanas évek végének jellegzetes frizurái és színpadi ruhái mostanra eltűntek ugyan, az énekesnő energikussága azonban mit sem változott. Ma is kirobbanó formában van, és bátran vállalja a merészebb szetteket is – írja a hot!.

Szandi 1989-ben

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Szandi ma

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Leonardo DiCaprio

A szőke hajú, babaarcú fiatalemberért a kilencvenes években lányok milliói rajongtak. Az egykori tinibálványból azóta Hollywood egyik legelismertebb színésze lett. Az 51 éves, Oscar-díjas sztár ma jóval érettebb külsővel bír, bár jellegzetes vonásai továbbra is felismerhetőek.

Leonardo DiCaprio

(Fotó: Mark Hammond / hot! magazin/ Northfoto)

Ariana Grande

Vörös hajú tinédzserként robbant be a köztudatba, azóta azonban kialakította saját, szinte minden részletében könnyen felismerhető stílusát. A magas lófarok és a látványos smink hosszú évekre a védjegyévé vált. 33 évesen ma ő a világ egyik legismertebb popsztárja.

Ariana Grande

(Fotó: Javier Rojas / hot! magazin/ Northfoto)

Scarlett Johansson

A 41 éves színésznő egészen fiatalon kóstolt bele a hollywoodi pezsgésbe, azóta pedig az álomgyár egyik legnagyobb sztárjává vált. A kislányos vonások helyét idővel a nőies elegancia vette át.

Scarlett Johansson

(Fotó: Entertainment Pictures / hot! magazin/ Northfoto)

Scarlett Johansson

(Fotó: Crash / MediaPunch / hot! magazin/ Northfoto)

Selena Gomez

A gyereksztárból lett világhírű énekes-színésznő hosszú utat tett meg az első vörös szőnyeges szereplései óta. Tinédzserként még hosszú, sötét hajjal és hamvas arccal mosolygott a kamerákba, most, 34 évesen viszont a legnagyobb gálák egyik legelegánsabb vendége.

Selena Gomez

(Fotó: Photo12 via AFP / hot! magazin/ AFP)

Selena Gomez

(Fotó: AdMedia /MediaPunch / hot! magazin/ Northfoto)

Justin Timberlake

A göndör, szőkített tincsek a kilencvenes évek végén szinte ugyanúgy hozzátartoztak Justin Timberlake-hez, mint az NSYNC slágerei. Az egykori tinibálvány több mint három évtized után, 45 évesen is ugyanazzal a lenyűgöző energikussággal áll a közönsége elé, mint a kezdetekkor.