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Időutazás a vörös szőnyegen: így megváltoztak az egykori tinisztárok

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 13:00
Leonardo DiCaprioÁbel AnitaSzandiZendaya
Az évtizedek alatt nemcsak a frizurák és a divat lett teljesen más: mára a sztárok is felnőtt nőkké és férfiakká értek. Mutatjuk, mennyit változtak az egykori tinisztárok!
Bors
A szerző cikkei

Az egykori tinisztárok sem maradtak örökké gyerekek: sokukat kamaszkoruk óta ismerjük, mára azonban felnőtt nőkként és férfiakként vonulnak végig a vörös szőnyegen. Mutatjuk, mennyit változtak!

Egykori tinisztárok: Zendaya a vörös szőnyegen
Egykori tinisztárok: Zendaya ma már valódi divatikon
(Fotó: KGC-522 / hot! magazin/ Northfoto)
  • Szandi és Ábel Anita gyerekként lett ismert, és ma is reflektorfényben vannak
  • Leonardo DiCaprio és Justin Timberlake egykor tinibálvány volt, ma érett sztárok
  • Zendaya és Selena Gomez a Disney-től jutott el a legnagyobb gálákig
  • Ariana Grande és Scarlett Johansson is egészen fiatalon kezdte a pályáját

Egykori tinisztárok, akik a szemünk előtt nőttek fel

Szandi

Mindössze 13 éves volt, amikor szabályosan berobbant a magyar könnyűzenébe, így szinte egész életét a nyilvánosság előtt töltötte. A nyolcvanas évek végének jellegzetes frizurái és színpadi ruhái mostanra eltűntek ugyan, az énekesnő energikussága azonban mit sem változott. Ma is kirobbanó formában van, és bátran vállalja a merészebb szetteket is – írja a hot!.

Egykori tinisztárok: Szandi
Szandi 1989-ben
(Fotó: hot! magazin/ archív)
Egykori tinisztárok: Szandi
Szandi ma
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Leonardo DiCaprio

A szőke hajú, babaarcú fiatalemberért a kilencvenes években lányok milliói rajongtak. Az egykori tinibálványból azóta Hollywood egyik legelismertebb színésze lett. Az 51 éves, Oscar-díjas sztár ma jóval érettebb külsővel bír, bár jellegzetes vonásai továbbra is felismerhetőek.

Egykori tinisztárok: Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
(Fotó: Mark Hammond / hot! magazin/ Northfoto)

Ariana Grande

Vörös hajú tinédzserként robbant be a köztudatba, azóta azonban kialakította saját, szinte minden részletében könnyen felismerhető stílusát. A magas lófarok és a látványos smink hosszú évekre a védjegyévé vált. 33 évesen ma ő a világ egyik legismertebb popsztárja.

Egykori tinisztárok: Ariana Grande
Ariana Grande
(Fotó: Javier Rojas / hot! magazin/ Northfoto)

Scarlett Johansson

A 41 éves színésznő egészen fiatalon kóstolt bele a hollywoodi pezsgésbe, azóta pedig az álomgyár egyik legnagyobb sztárjává vált. A kislányos vonások helyét idővel a nőies elegancia vette át.

Egykori tinisztárok: Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
(Fotó: Entertainment Pictures / hot! magazin/ Northfoto)
Egykori tinisztárok: Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
(Fotó: Crash / MediaPunch / hot! magazin/ Northfoto)

Selena Gomez

A gyereksztárból lett világhírű énekes-színésznő hosszú utat tett meg az első vörös szőnyeges szereplései óta. Tinédzserként még hosszú, sötét hajjal és hamvas arccal mosolygott a kamerákba, most, 34 évesen viszont a legnagyobb gálák egyik legelegánsabb vendége.

Egykori tinisztárok: Selena Gomez
Selena Gomez
(Fotó: Photo12 via AFP / hot! magazin/ AFP)
Egykori tinisztárok: Selena Gomez
Selena Gomez
(Fotó: AdMedia /MediaPunch / hot! magazin/ Northfoto)

Justin Timberlake

A göndör, szőkített tincsek a kilencvenes évek végén szinte ugyanúgy hozzátartoztak Justin Timberlake-hez, mint az NSYNC slágerei. Az egykori tinibálvány több mint három évtized után, 45 évesen is ugyanazzal a lenyűgöző energikussággal áll a közönsége elé, mint a kezdetekkor.

Egykori tinisztárok: Justin Timberlake
Justin Timberlake
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / hot! magazin/ Northfoto)

Zendaya

A Disney egykori üdvöskéje tinédzserként még természetes, kislányos megjelenésével hódított. Azóta nem csupán színésznőként ért a csúcsra Hollywoodban, hanem valódi divatikonná is vált. A 30 éves sztár vörös szőnyeges megjelenéseit ma már világszerte rengetegen követik.

Egykori tinisztárok: Zendaya
Zendaya
(Fotó: KGC-522 / hot! magazin/ Northfoto)

Ábel Anita

Már gyerekként egy ország ismerte az arcát, a Szomszédok Julcsijaként pedig szó szerint a nézők szeme előtt nőtt fel. Az egykori hosszú hajú kislányból mostanra egy magabiztos, rövid frizurás nő lett, aki műsorvezetőként is rendkívül sikeres.

Egykori tinisztárok: Ábel Anita
Ábel Anita
(Fotó: hot! magazin/ archív)
Egykori tinisztárok: Ábel Anita
Ábel Anita
(Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Nemcsak az egykori tinisztárok változtak meg: így néznek ki ma a régi hollywoodi hírességek!

hot magazin
További érdekességek a hazai sztárvilágból a legfrisebb hot! magazinban!
(Fotó: hot! magazin)

 

 

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