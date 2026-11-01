Időutazás a vörös szőnyegen: így megváltoztak az egykori tinisztárok

Az egykori tinisztárok sem maradtak örökké gyerekek: sokukat kamaszkoruk óta ismerjük, mára azonban felnőtt nőkként és férfiakként vonulnak végig a vörös szőnyegen. Mutatjuk, mennyit változtak!
Mindössze 13 éves volt, amikor szabályosan berobbant a magyar könnyűzenébe, így szinte egész életét a nyilvánosság előtt töltötte. A nyolcvanas évek végének jellegzetes frizurái és színpadi ruhái mostanra eltűntek ugyan, az énekesnő energikussága azonban mit sem változott. Ma is kirobbanó formában van, és bátran vállalja a merészebb szetteket is – írja a hot!.
A szőke hajú, babaarcú fiatalemberért a kilencvenes években lányok milliói rajongtak. Az egykori tinibálványból azóta Hollywood egyik legelismertebb színésze lett. Az 51 éves, Oscar-díjas sztár ma jóval érettebb külsővel bír, bár jellegzetes vonásai továbbra is felismerhetőek.
Vörös hajú tinédzserként robbant be a köztudatba, azóta azonban kialakította saját, szinte minden részletében könnyen felismerhető stílusát. A magas lófarok és a látványos smink hosszú évekre a védjegyévé vált. 33 évesen ma ő a világ egyik legismertebb popsztárja.
A 41 éves színésznő egészen fiatalon kóstolt bele a hollywoodi pezsgésbe, azóta pedig az álomgyár egyik legnagyobb sztárjává vált. A kislányos vonások helyét idővel a nőies elegancia vette át.
A gyereksztárból lett világhírű énekes-színésznő hosszú utat tett meg az első vörös szőnyeges szereplései óta. Tinédzserként még hosszú, sötét hajjal és hamvas arccal mosolygott a kamerákba, most, 34 évesen viszont a legnagyobb gálák egyik legelegánsabb vendége.
A göndör, szőkített tincsek a kilencvenes évek végén szinte ugyanúgy hozzátartoztak Justin Timberlake-hez, mint az NSYNC slágerei. Az egykori tinibálvány több mint három évtized után, 45 évesen is ugyanazzal a lenyűgöző energikussággal áll a közönsége elé, mint a kezdetekkor.
A Disney egykori üdvöskéje tinédzserként még természetes, kislányos megjelenésével hódított. Azóta nem csupán színésznőként ért a csúcsra Hollywoodban, hanem valódi divatikonná is vált. A 30 éves sztár vörös szőnyeges megjelenéseit ma már világszerte rengetegen követik.
Már gyerekként egy ország ismerte az arcát, a Szomszédok Julcsijaként pedig szó szerint a nézők szeme előtt nőtt fel. Az egykori hosszú hajú kislányból mostanra egy magabiztos, rövid frizurás nő lett, aki műsorvezetőként is rendkívül sikeres.
Nemcsak az egykori tinisztárok változtak meg: így néznek ki ma a régi hollywoodi hírességek!
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