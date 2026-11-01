Sosem hallott kulisszatitkok derültek ki az Ázsia Expresszről: így zajlik valójában egy stoppolás

Sipos Tomi és Papp Feri együtt vágtak bele a nagy dél-amerikai kalandba, azaz az Ázsia Expressz 7. évadában, amiben jelenleg még Bolíviában küzdenek a párosok. A srácok, amellett, hogy olykor azt hitték majd’ belehalnak a feladatokba, nagyon élvezték a játékot és szívesen idézik fel az emlékeiket, éppen ezért létrehozták az Ázsia ex-stressz című műsorukat, amiben olyan kulisszatitkokról rántják le a leplet, amiről a nézők egyáltalán nem tudhatnak. A két zenész az első adásban a fuvar szerzés részleteit kotyogta ki.

Papp Feri és Sipos Tomi kikotyogták az Ázsia Expressz 2026-os évadának titkait (Fotó: TV2)

Papp Feri és Sipos Tomi pontosan tudják, hogy első ránézésre sok rajongó azt hiszi, hogy amikor stoppolásra kerül a sor valójában beszervezett helyiek segítenek nekik, és szó sincs arról, hogy ténylegesen idegenektől kellene segítséget kérniük. Ők azonban erre most rácáfoltak, és elmagyarázták, hogy is megy ez pontosan.

„Az emberek egyszerűen nem hiszik el, hogy itt tényleg az van, hogy megkapjuk a feladatot, és azt úgy kell megoldani, ahogy vagyunk ott, szőröstül-bőröstül, meg kell csinálni. És nem hiszik el, hogy nem megjátszott, vagy nem megtervezett ez az egész. Azt hiszik, hogy nem stoppolunk, hanem beülünk egy olyan autóba, ami megérkezik és fölvesz minket, vagy a szálláson olyan helyen alszunk, ami le van szervezve” – vágott bele Feri.

Hát nem! Sajnos ez tényleg úgy van, hogy oda kell nekünk menni, és kunyerálni kell dolgokat az emberektől, szóval a jóindulatukra van bízva az, hogy mi aznap alszunk-e, eljutunk-e A-ból B-be vagy épp eszünk-e aznap

– magyarázta.

„És hadd ne mondjam, hogy ez mennyire megalázó tud lenni, amikor az éjszaka közepén ott csöngetgetsz valakinél. Most ha belegondolunk abba, hogy hozzám valaki becsöngetne, azt páros lábbal rúgnám p*csán, hogy húzzon innen a vérbe, egészen addig, amíg ezt az Ázsia Expressz kalandot át nem éltük” – folytatta Tomi, aki a műsor során több alakalommal is meghatódott a helyiek kedvességén.

Az Ázsia Expressz versenyzői valójában nincsenek veszélyben, még akkor sem ha látszólag egyedül vannak az úton (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplőire a távolból vigyáznak

Bár sokszor félelmetesnek tűnhet, ahogyan a versenyzők órákon át stoppolnak vagy épp szállást keresnek a kietlen bolíviai vidéken, de Tomi és Feri most elárulták: mindig vigyáztak rájuk.