Sosem hallott kulisszatitkok derültek ki az Ázsia Expresszről: így zajlik valójában egy stoppolás

Sipos Tomi és Papp Feri együtt vágtak bele a nagy dél-amerikai kalandba, azaz az Ázsia Expressz 7. évadában, amiben jelenleg még Bolíviában küzdenek a párosok. A srácok, amellett, hogy olykor azt hitték majd’ belehalnak a feladatokba, nagyon élvezték a játékot és szívesen idézik fel az emlékeiket, éppen ezért létrehozták az Ázsia ex-stressz című műsorukat, amiben olyan kulisszatitkokról rántják le a leplet, amiről a nézők egyáltalán nem tudhatnak. A két zenész az első adásban a fuvar szerzés részleteit kotyogta ki.
Papp Feri és Sipos Tomi pontosan tudják, hogy első ránézésre sok rajongó azt hiszi, hogy amikor stoppolásra kerül a sor valójában beszervezett helyiek segítenek nekik, és szó sincs arról, hogy ténylegesen idegenektől kellene segítséget kérniük. Ők azonban erre most rácáfoltak, és elmagyarázták, hogy is megy ez pontosan.
„Az emberek egyszerűen nem hiszik el, hogy itt tényleg az van, hogy megkapjuk a feladatot, és azt úgy kell megoldani, ahogy vagyunk ott, szőröstül-bőröstül, meg kell csinálni. És nem hiszik el, hogy nem megjátszott, vagy nem megtervezett ez az egész. Azt hiszik, hogy nem stoppolunk, hanem beülünk egy olyan autóba, ami megérkezik és fölvesz minket, vagy a szálláson olyan helyen alszunk, ami le van szervezve” – vágott bele Feri.
Hát nem! Sajnos ez tényleg úgy van, hogy oda kell nekünk menni, és kunyerálni kell dolgokat az emberektől, szóval a jóindulatukra van bízva az, hogy mi aznap alszunk-e, eljutunk-e A-ból B-be vagy épp eszünk-e aznap
– magyarázta.
„És hadd ne mondjam, hogy ez mennyire megalázó tud lenni, amikor az éjszaka közepén ott csöngetgetsz valakinél. Most ha belegondolunk abba, hogy hozzám valaki becsöngetne, azt páros lábbal rúgnám p*csán, hogy húzzon innen a vérbe, egészen addig, amíg ezt az Ázsia Expressz kalandot át nem éltük” – folytatta Tomi, aki a műsor során több alakalommal is meghatódott a helyiek kedvességén.
Bár sokszor félelmetesnek tűnhet, ahogyan a versenyzők órákon át stoppolnak vagy épp szállást keresnek a kietlen bolíviai vidéken, de Tomi és Feri most elárulták: mindig vigyáztak rájuk.
„A stoppolás sem olyan egyszerű, hogy bármelyik autó megállhat, mert olyan autó kell, amiben elférünk minimum négyen a sofőrrel, és azért ezt nem volt könnyű megszerezni” – idézte fel Feri.
„Ez úgy néz ki ugye, hogy minden csapatnak van egy külön szerkesztője, egy saját operatőre és van egy kísérő kocsid, aki ugye arra figyel, hogy te azért ne tűnj el a bolíviai naplementében örökre. És ott pedig van egy úgy nevezett LPA, egy Local Personal Assistant, aki a helyi ember, ismeri a helyi nyelvet, a helyi szokásokat” – vette át a szót Tomi.
Amikor egy ilyen stoppolás megtörténik, akkor egy pillanatra megállítják a forgatást, ez a srác odalép, és elmondja a sofőrnek, hogy ugye megértette, hogy ezek egy játéknak a versenyzői, és hogy ezért most nem fognak tudni fizetni, szóval elviszi-e őket ennek ellenére A-ból B-be. Tehát ott van egy kis rövid megállás, amikor ha ő azt mondja igen, akkor felírják az adatait, beülünk a kocsiba és mehetsz tovább. Szóval azért ilyen értelemben biztonságban vannak a versenyzők, ami egyébként nagy megnyugvás. De egyébként jön mögötted az a busz is, amennyire tud követni az adott forgalomban
– árulta el meglepő részletességgel a zenész.
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