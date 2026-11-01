Sztárban Sztár: Ádám Szofi egy dolgot nem tud legyőzni a versenyben

Ádám Szofi számára óriási élmény a Sztárban Sztár, ám az élő adások előtt még mindig nehezen tudja legyőzni az izgalmát. Az énekesnő hétről hétre bizonyítja a TV2 népszerű show-műsorában, hogy mennyire sokoldalú előadó, és bár a színpadon már magabiztosan teljesít, a fellépéseket megelőző percekben még mindig eluralkodik rajta az izgulás.
Az énekesnő számára nem ismeretlen a színpadi szereplés, az azonban egészen más helyzet, amikor nemcsak a helyszínen lévő közönség, hanem egy egész ország figyeli a produkcióját. Szofi bevallotta, hogy ezt az érzést egyelőre nem sikerült teljesen leküzdenie, ugyanakkor úgy látja, hogy akár még a javára is válhat ez az izgulás.
„Mindig izgulok, ezt nem tudom legyőzni. Ha koncertekről volt szó, előfordult, hogy bevágtam egy shot vodkát, és az segített. Ebben a műsorban viszont érzem a kamerák előtt, hogy egy egész ország néz, ez pedig óriási izgalmat vált ki belőlem. Még nem tudtam ezt legyőzni, de lehet, hogy szükségem is van rá. Van az a fajta izgulás, ami kell ahhoz, hogy jól sikerüljön a produkció, szóval ez valahogy még segít is nekem. Úgy érzem, eddig csak hozzáadott az előadásaimhoz” – mondta a Borsnak.
Bár a fellépéseket megelőző percekben még a remegés is eluralkodik rajta, amint elindul a zene, Szofi képes maga mögött hagyni a félelmeit. Ilyenkor már csak a feladatra és az előadásra koncentrál, így a nézők semmit sem érzékelnek abból, milyen izgalmakon megy keresztül a színpadra lépés előtt.
Hála a Jóistennek, amint elindul a zene, és meghallom a nevem, onnantól kezdve már átkapcsolok. Előtte viszont van két perc, amikor teljes mértékben ilyen remegős izgulásban vagyok.
A verseny már az elődöntőnél tart, így hamarosan kiderül, kik küzdhetnek meg a végső győzelemért. Szofi természetesen szeretne bejutni a fináléba, de úgy érzi, már most rengeteget kapott a műsortól.
„Őszintén, én már úgy vagyok vele, hogy legyen akárhogy. Már az elődöntőnél járunk, és én már amúgy is nagyon hálás vagyok, hogy ennyi jó embert megismertem. Nekem ez a legfontosabb, emellett fejlődtem, és a színpadi jelenlétem is jobb lett. Már nagyon boldog vagyok, hogy idáig eljutottam. Nyilván a döntő a tét, és nagyon-nagyon örülnék, ha ott lehetnék.”
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