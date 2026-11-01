Vad szurdokok és érintetlen öblök: ezek Olaszország legszebb nemzeti parkjai

Olaszország lenyűgöző tájakkal, gazdag növény- és állatvilággal büszkélkedhet. Az országban összesen 26 védett terület található, amelyek a magas hegycsúcsoktól az eldugott tengeröblökig terjednek. Ebben az írásban a legszebb olasz nemzeti parkok közül mutatunk be öt különleges helyszínt.
A Szardínia északi partjainál fekvő nemzeti park mintegy 60 kisebb-nagyobb szigetet és a környező tengeri területet foglalja magában. A lakosság többsége a névadó La Maddalena-szigeten él, ahova Palau kikötőjéből 20 perces hajóúttal lehet átkelni. A tengeri élőlények mészvázainak törmelékétől rózsaszínű Budelli-szigeti tengerpart csak tisztes távolból, a kijelölt utakról tekinthető meg a természeti értékek védelme érdekében.
Dél-Tirol, Trentino és Lombardia határán fekszik az Ortler-Cevedale masszívumot magában foglaló védett terület, amely Európa egyik legnagyobb természetvédelmi övezete. A park legmagasabb pontja a 3900 méteres Ortler, míg az autóval érkezők Olaszország legmagasabb aszfaltozott hágóján, a Stilfser Joch szerpentinen haladhatnak át Bormio és Prad között. A Stilfser-gleccseren korábban májustól novemberig nyitva tartó nyári síterület 2026-ban a hőhullámok miatt idő előtt bezárni kényszerült.
Basilicata és Calabria régiók határán terül el Olaszország legnagyobb, 190 ezer hektáros nemzeti parkja, amelynek megközelítéséhez a 130 kilométerre található Lamezia Terme repülőtere szolgálhat kiindulópontként. A területen kanyargó folyók vad szurdokokat vágtak a sziklákba, köztük a Civita közelében található, 13 kilométer hosszú és 700 méter mély Raganello-szurdokot. A kétezer méter feletti csúcsokkal rendelkező park a túrázók mellett a vadvízi evezés, a kajakozás, és a stand-up paddling kedvelőinek is kiváló terepet nyújt.
Olaszország legrégebbi, 1922-ben alapított nemzeti parkja, a Gran Paradiso Nemzeti Park az Aosta-völgy és Piemont régióban terül el, eredetileg a kőszáli kecskék védelmére hozták létre. A névadó, 4061 méter magas Gran Paradiso csúcs lábánál fekvő területen mormoták, borzok és ragadozó madarak is élnek. A túrázók számára festői látványt nyújt a mogyoró- és fenyőerdőkkel övezett Lago Pellaud, valamint a közelben található Pellaud-vízesés.
Apulia régióban, Olaszország déli részén található a 120 ezer hektáros védett terület, amelynek 150 kilométeres tengerpartját sziklák, öblök és homokos strandok tagolják. A park szívében fekvő, 10 ezer hektáros Foresta Umbra ősi bükköseit az UNESCO 2017-ben a világörökség részévé nyilvánította. A környék egyik legszebb tengerparti szakasza a Baia delle Zagare, amely a fehérre meszelt házairól ismert Mattinata község közelében fekszik.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.