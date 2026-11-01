Vad szurdokok és érintetlen öblök: ezek Olaszország legszebb nemzeti parkjai

Olaszországban 26 nemzeti park óvja a sokszínű tengeri és hegyvidéki tájat.

A területek a rózsaszín homokos tengerparttól a kétezer méteres hegycsúcsokig és mély szurdokokig terjednek.

A védett zónák túrázásra, vízi sportokra és ritka állatfajok megfigyelésére is kiválók.

Olaszország lenyűgöző tájakkal, gazdag növény- és állatvilággal büszkélkedhet. Az országban összesen 26 védett terület található, amelyek a magas hegycsúcsoktól az eldugott tengeröblökig terjednek. Ebben az írásban a legszebb olasz nemzeti parkok közül mutatunk be öt különleges helyszínt.

A legszebb olasz nemzeti parkok egyike, a Gran Paradiso az ország legrégebbi nemzeti parkja, amely lenyűgöző hegyvidéki tájakkal vár. Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb olasz nemzeti parkok?

La Maddalena-szigetcsoport Nemzeti Park

A Szardínia északi partjainál fekvő nemzeti park mintegy 60 kisebb-nagyobb szigetet és a környező tengeri területet foglalja magában. A lakosság többsége a névadó La Maddalena-szigeten él, ahova Palau kikötőjéből 20 perces hajóúttal lehet átkelni. A tengeri élőlények mészvázainak törmelékétől rózsaszínű Budelli-szigeti tengerpart csak tisztes távolból, a kijelölt utakról tekinthető meg a természeti értékek védelme érdekében.

Stilfser Joch Nemzeti Park

Dél-Tirol, Trentino és Lombardia határán fekszik az Ortler-Cevedale masszívumot magában foglaló védett terület, amely Európa egyik legnagyobb természetvédelmi övezete. A park legmagasabb pontja a 3900 méteres Ortler, míg az autóval érkezők Olaszország legmagasabb aszfaltozott hágóján, a Stilfser Joch szerpentinen haladhatnak át Bormio és Prad között. A Stilfser-gleccseren korábban májustól novemberig nyitva tartó nyári síterület 2026-ban a hőhullámok miatt idő előtt bezárni kényszerült.

Pollino Nemzeti Park

Basilicata és Calabria régiók határán terül el Olaszország legnagyobb, 190 ezer hektáros nemzeti parkja, amelynek megközelítéséhez a 130 kilométerre található Lamezia Terme repülőtere szolgálhat kiindulópontként. A területen kanyargó folyók vad szurdokokat vágtak a sziklákba, köztük a Civita közelében található, 13 kilométer hosszú és 700 méter mély Raganello-szurdokot. A kétezer méter feletti csúcsokkal rendelkező park a túrázók mellett a vadvízi evezés, a kajakozás, és a stand-up paddling kedvelőinek is kiváló terepet nyújt.