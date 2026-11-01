Félrediagnosztizálták az édesapa rákját, elviselhetetlen fájdalmak között halt meg a kórházban

A 71 éves Bharat Gharu családja szerint a férfi időben felismert hasnyálmirigyrákja esetén még esély lehetett volna a műtétre. Ehelyett félrediagnosztizálták és hónapokig nem kapott megfelelő utánkövetést, végül pedig olyan súlyos állapotba került, hogy élete utolsó óráiban kétségbeesetten könyörgött segítségért.

A félrediagnosztizált férfi belehalt a betegségbe / Fotó: Unsplash

Félrediagnosztizálták az édesapát

A londoni Redbridge-ben élő ötgyermekes édesapa 2024 júniusában hasi fájdalommal és puffadással került kórházba. Az orvosok akut hasnyálmirigy-gyulladást állapítottak meg nála, majd hazaengedték. A család elmondása szerint két hónappal későbbre kontrollvizsgálatot ígértek, ám erről később nem kaptak értesítést.

Novemberben Bharat ismét kórházba került ugyanazokkal a panaszokkal. Ekkor növedéket találtak nála, amelyet további vizsgálatoknak kellett alávetni. Január végén biopsziát végeztek, és kiderült a megrázó igazság: a férfinak negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákja volt, amely már a tüdejére, a májára és a csontjaira is átterjedt.

'My dad's bloating was dismissed - he died after screaming to have legs cut off' https://t.co/KX1h2nll1W — The Sun (@TheSun) October 28, 2026

Az orvosok ekkor már csak kemoterápiát vagy palliatív ellátást tudtak felajánlani. Bharat az utóbbit választotta, mert otthon, fájdalommentesen szerette volna tölteni hátralévő idejét.

Március 16-án azonban összeesett a fürdőszobában, erős fájdalmai voltak, és vért ürített. Családja felhívta a palliatív ellátókat, de elmondásuk szerint azt a választ kapták, hogy valószínűleg aranyérről van szó, ezért nem küldenek segítséget. Végül mentőt hívtak. A férfi az autóban is kétségbeesetten kiabált a fájdalomtól. Lánya, Careena Gharu szerint a kórházba érkezve legalább húsz percig a folyosón várakoztatták őket, miközben folyamatosan segítségért könyörögtek. A kórterembe érve lánya szerint az édesapa még elmondta, hogy nem kap levegőt, majd néhány perccel később meghalt.

A család hivatalos panaszt tett a mentőszolgálatnál és a palliatív ellátásért felelős szervezetnél. Mindkét intézmény vizsgálatot indított, és elismerte, hogy az ellátás, illetve a kommunikáció bizonyos szempontjai nem feleltek meg az elvárható színvonalnak. A mentőszolgálat bocsánatot kért, a palliatív szolgálat pedig képzéseket és gyorsabb sürgősségi segítséget célzó intézkedéseket vezetett be.