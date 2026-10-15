Figyelem! Ez a gyakori, késő esti szokás 30%-kal növelheti két betegség kockázatát

Azzal bizonyára sokan tisztában vannak, hogy a késő esti nassolás nem éppen előnyös az alakunk szempontjából, és az alvást is megnehezítheti, azt viszont talán kevesebben tudják, hogy két betegség kialakulásának kockázatát is jelentősen megnövelheti. A Clinical Gastroenterology and Hepatology folyóiratban megjelent új kutatás szerint a késő esti étkezés összefüggésben áll a májbetegségek kockázatának növekedésével. A három tanulmányban mintegy 200 ezer ember adatainak elemzése során arra figyeltek fel, hogy azoknál, akik vacsora után vagy lefekvés előtt nem sokkal még étkeztek, magasabb volt a metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegség (MASLD) vagy a cirrózis kockázata.

Lefekvés előtti nassolás: két májbetegség kockázatát is növelheti / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Lefekvés előtti nassolás: két májbetegség kockázatát is növelheti

A MASLD egy gyakori betegség, amelynél a zsír felhalmozódik a májban, és többnyire összefüggésbe hozható a túlsúllyal, valamint az olyan állapotokkal, mint a 2-es típusú cukorbetegség, esetleg a szívbetegség. Nem alkoholhoz kapcsolódó zsírmájbetegségnek is szokás nevezni, a fő kezelési módjai pedig az egészséges étkezés, a testmozgás és az egészséges testsúly fenntartása.

Egyeseknél a MASLD cirrózishoz, avagy májzsugorodáshoz vezethet, egy olyan állapothoz, melynél a máj súlyosan károsodik, és akár életveszélyes is lehet, amennyiben nem kúrálják életmódbeli változtatásokkal és a szövődmények kezelésével.

A kutatás szerint 20-30 %-os növekedést találtak a májbetegségek minden formájának előfordulásában azoknál, akik késő esti étkezésről számoltak be, azokhoz képest, akik tartózkodtak ettől.

Újra és újra bebizonyosodik, hogy az időzítés, legyen szó az alvásról, az étkezésről vagy a testmozgásról, valóban nagyon sokat számít. Például kimutattuk, hogy az éjszakai étkezés, amikor a belső biológiai óra elősegíti az alvást, csökkenti a szervezet azon képességét, hogy hatékonyan metabolizálja az ételeket, és végül elhízáshoz, cukorbetegséghez és akár a máj egészségének romlásához is vezethet

- mondta el dr. Andrew McHill, az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem alvás- és cirkadián fiziológusa, míg az egyetem másik munkatársa, a tanulmány vezető szerzője, dr. Robert Wilechansky fontosnak tartotta megjegyezni, a zsírmájbetegségben szenvedőknek csak kis hányadánál alakul ki a betegség súlyos formája, például a májcirrózis. Ennek ellenére mindenképp fontos tanulság az, hogy a lefekvés előtti néhány órában már tartózkodjunk a túlzott kalóriabeviteltől - írja a The Sun.

Common late night habit could raise risk of TWO liver diseases by 30% https://t.co/hDlkgcHP88 — SunHealth (@TheSunHealth) October 9, 2026